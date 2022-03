Herinnering aan het zachte

Een Oekraïense soldaat glimlacht naar de zwarte kat op haar schouder, die stoer in de camera kijkt. Een andere soldaat heeft een lapjespoes onder zijn camouflagejack, en weer een ander knuffelt een piepjong katje, pluizig nog, in de loopgraven in het oosten van Oekraïne. De aandoenlijke foto’s laten duidelijk de zachte kant van deze soldaten zien. In contrast met de gruwelijkheden van de oorlog, de bombardementen, de vluchtende gezinnen, lijken ze zelfs een beetje hoop te geven. Kort nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, eind februari, stonden zulke foto’s meteen volop op sociale media.

Chernuka

Nieuw zijn ze niet. Al vanaf 2014 komen er foto’s en filmpjes van soldaten met katten uit Oekraïne. Op een van die filmpjes delen soldaten in loopgraven hun eten met een groepje katten. Je ziet Dmytro (29) fanatiek een jong zwart katje aaien dat zich op zijn kats probeert los te worstelen. Hij heeft het beestje Chernukha genoemd, wat ‘zwart’ betekent, maar ook verwijst naar een extreem zwarte, pessimistische kijk op Russisch geweld. „Hij heeft alle muizen gedood”, zegt de jonge soldaat. „En als je terugkomt van je post en op bed gaat liggen, komt Chernukha op je buik liggen en zegt: aai mij en doe je telefoon weg.”

Ook in een ander opzicht zijn beelden van katten aan het front niet nieuw. Het lijkt in eerste instantie bizar om op zo’n plek een kat bij je te hebben, en de foto’s en filmpjes lijken misschien louter bedoeld om te benadrukken dat deze soldaten lieve, goede mensen zijn. Maar katten horen er nu eenmaal bij, in loopgraven. „Op foto’s van de Eerste Wereldoorlog zie je ze ook heel veel”, zegt historicus Dominiek Dendooven van het In Flanders Fields Museum in Ieper, een aan die oorlog gewijd museum.

„Het is niet zo dat het leger erin voorzag”, zegt hij desgevraagd. De katten waren aanlopertjes. „Sommige waren halfverwilderd, die werden dan tam gemaakt.” De dieren vervulden twee functies. Ten eerste: „Loopgraven trekken snel ongedierte aan. Je ligt met zijn allen op de grond onder minder hygiënische omstandigheden. Katten kunnen dan ratten en muizen vangen en verjagen.”

Dakhaas

Dat doet toch even denken aan de Tweede Wereldoorlog, die geen loopgravenoorlog was, maar wél rattenplagen kende – zoals Paul Arnoldussen schrijft in zijn studie Poes in verdrukking en verzet 1940-1945 (2013): „doordat de poezen verdwenen”. Katten werden destijds vaak gedood vanwege de voedselschaarste en zelfs regelmatig opgegeten; ‘dakhaas’ werden ze genoemd. „De ratten en muizen zijn hun gevaarlijkste vijand kwijt”, citeert Arnoldussen een krant uit 1942. „Zij leven rustig en onbedreigd hun eigen leventje, vermenigvuldigen zich op onrustbarende wijze”.

De tweede functie van katten in loopgraven, vervolgt Dendooven: „Die is dezelfde als die van je kat thuis: gezelschap, jezelf bezighouden. Oorlog is ook heel veel wachten.” En je ziet inderdaad duidelijk aan de Oekraïense foto’s en filmpjes hoe intens blij de soldaten zijn met de afleiding die de katten bieden. Het zou de katten tekort doen om ze louter mascottes te noemen: het is alsof de soldaten dankzij de katten niet alleen ons maar ook zichzelf aan hun zachte kant blijven herinneren.