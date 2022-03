GIF, de onsterfelijke gangmaker van het net

Stephen Wilhite, de uitvinder van de GIF, is eerder deze maand op 74-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van Covid. Zijn nalatenschap, het compacte Graphic Interchange Format, heeft de digitale wereld oneindig veel plezier bezorgd. Vandaag de dag is de visuele internetcultuur vastgelegd in ontelbaar veel korrelige animaties die door jong en oud online over en weer worden uitgewisseld. Van elk populair filmfragment en elke internetmeme bestaat wel een GIF.

Het internetkerkhof ligt vol vergeten fenomenen (waar is de MSN-beeldschermkus gebleven?), maar de GIF lijkt vooralsnog onsterfelijk. Een GIF is een bestandsformaat waarmee (bewegende) beelden worden opgeslagen. Wilhite en zijn team ontwikkelden de grafische bestandsindeling in 1987 voor Amerika’s eerste grote onlineservicebedrijf CompuServe om gekleurde afbeeldingen in hoge resolutie te kunnen verspreiden, in een tijd waarin de internetsnelheid gekmakend traag was.

Dankzij de snelheid waarmee ze gedeeld kunnen worden, overleefden de GIF’jes de evolutie van het internet; een ware zegen voor de luie internetter die snel een grapje, berichtje of reactie wil versturen.

Dansende baby

De sensatiezuchtige twitteraar reageert onder een discussie maar al te graag met een popcorn-etende Michael Jackson om de boel op te hitsen; en een Facebook-oma kiest het zoetsappigste glitterplaatje met hartjes en een teddybeer om haar kleindochter te vertellen dat ze er beeldig uitziet op haar nieuwe profielfoto. De favoriet van Wilhite zelf was de klassieke geanimeerde dansende baby uit 1996.

Maar de voornaamste functie van de GIF als reactieplaatje is iets van deze tijd. In de jaren negentig werd het format gebruikt om klassieke animaties die frame voor frame getekend werden weer te geven. Aan het begin van de twintigste eeuw, met de opkomst van sociale netwerken zoals Myspace en Hyves waarop je jouw profiel volledig naar eigen smaak kon vormgeven, vierden de glitterplaatjes hoogtij. Met de verdwijning van deze versierde weblogs, verloren GIF’s hun functie als behang voor webpagina’s. De bestandsindeling dient nu eerder voor het gebruiken van film- en seriefragmenten als communicatiemiddel op WhatsApp en Twitter.

In de sterk gepolariseerde digitale samenleving, met de digi-bekwame jongeren aan de ene kant, en de vaak struikelende ouderen aan de andere, overbruggen de pixelplaatjes de online leeftijdskloof. Het GIF’je is toch wel een beetje de appelkruimeltaart van het internet; ik ken weinig mensen – ongeacht leeftijd – die niet kunnen genieten van de simpele gangmaker.

Maar het internet is gedoemd om te allen tijde de grenzen van de gezelligheid op te zoeken. Zo woedt er al jarenlang een debat over de juiste uitspraak van de afkorting. Is de correcte uitspraak nou ‘djif’, als in het schoonmaakmiddel, of moet het ‘gif’ zijn als in ‘graphic’? Wilhite probeerde in 2013 definitief de discussie te beslechten door te benadrukken dat de enige manier van uitspreken ‘djif’ is. Wij Nederlanders vallen volledig buiten deze discussie met onze uitspraak met de harde ‘G’ van ‘gewoon op onze eigen manier’.