Gezondheidsraad: ook tweede booster voor 60- tot 69-jarigen

Nu de besmettingsgolf door de Omikronvariant van het coronavirus langer aanhoudt dan verwacht, moet een tweede boosterprik ook beschikbaar worden gesteld aan 60- tot 69-jarigen die langer dan drie maanden geleden een laatste vaccinatie hebben gehad. Dat staat in een vrijdag gepubliceerd advies van de Gezondheidsraad. De raad vindt het niet nodig om een tweede booster beschikbaar te stellen aan de rest van de volwassen bevolking. Verder pleit de Gezondheidsraad voor het gericht „revaccineren” van risicogroepen in de toekomst.

Sinds het begin van deze maand stijgt het aantal besmettingen weer, schrijft de Gezondheidsraad in een brief aan minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66). Tussen 15 en 22 maart werden ruim 300.000 nieuwe besmettingen geregistreerd, al denkt de raad dat het werkelijke aantal een stuk hoger ligt. Dit betekent dat de bescherming die 60- tot 69-jarigen via de eerste boosterprik hebben opgebouwd, zal afnemen terwijl de besmettingsgolf nog aanhoudt. Een tweede booster is daarom aan te raden.

Verder acht de Gezondheidsraad het niet noodzakelijk om de immuniteit van de hele bevolking op peil te houden met „periodieke vaccinatiecampagnes”. In plaats daarvan zou gekozen moeten worden voor een werkwijze waarbij risicogroepen „snel opnieuw kunnen worden gevaccineerd” wanneer de epidemiologische situatie daartoe aanleiding geeft.

In februari adviseerde de Gezondheidsraad al om een tweede boosterprik beschikbaar te stellen aan 70-plussers en andere mensen met een kwetsbare gezondheid, vanwege een hoger risico op een ernstig ziekteverloop en sterfte na besmetting met het coronavirus. De adviseur van het kabinet ziet geen aanleiding om andere groepen, dus mensen jonger dan 60 jaar zonder kwetsbare gezondheid, opnieuw te boosteren.