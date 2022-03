Gedeeld slavernijverleden: haar voormoeder was bezit van zijn voorvader

Het is 1 juli 2017, Keti Koti, als Jan de la Hayze wordt gebeld door zijn jongste zusje. „Je moet nu de televisie aanzetten,” zegt ze, „het gaat over de Van Emdens”. Jan valt halverwege in de documentaire Amsterdam, Sporen van suiker van Ida Does. Daarin gaat oud-nieuwslezeres Noraly Beyer op zoek naar haar tot slaaf gemaakte voorouders. Haar voormoeder Sophietje, ontdekt ze, leefde in negentiende-eeuws Paramaribo in huis bij haar ‘meester’ Egbert van Emden. Deze joodse jurist uit Amsterdam wilde in 1819 zijn geluk beproeven in Suriname. Via twee huwelijken met vrouwen uit de rijke De la Parra-familie werd hij administrateur en eigenaar van diverse plantages. Sophietje was de ‘min’ van Egberts eerste zoon Evert, wiens moeder kort na zijn geboorte overleed.

Jan weet meteen dat het over zijn voorouders gaat. Zijn oma Helena van Emden was Everts dochter. Zij werd geboren in Paramaribo in 1863, het jaar dat de slavernij officieel werd afgeschaft. Tien jaar later vertrok ze naar Nederland, waar ze tot haar dood in 1958 bleef wonen. Nooit vertelde zij haar kleinkinderen iets over haar geboorteland. Jan, geboren in 1930, herinnert zich wel dat ze hield van pepertjes in haar soep. En dat ze het Surinaamse woord ‘soso’ gebruikte. De oud-huisarts weet niet goed wat hij moet met de wetenschap dat zijn voorouders die van Noraly Beyer tot hun bezit rekenden. Maar in de jaren die volgen, vallen steeds meer puzzelstukjes op hun plek.

Jan weet meteen dat het over zijn voorouders gaat. Zijn oma Helena van Emden was Everts dochter

Dat komt ook door zijn vriendschap met mijn familie, van Lynden. Mijn moeder, Albertine Duin-van Lynden, raakt in de zomer van 2018 door mijn toedoen betrokken bij de podcast De plantage van onze voorouders. Hierin ga ik op zoek naar sporen van het slavernijverleden in mijn stamboom van moederskant. Die blijken talrijk. Ik ontdek onder andere dat mijn betbetovergrootmoeder in 1863 1/72 deel van een Surinaamse suikerplantage bezat en zoek contact met de familie Bouva, nazaten van de tot slaaf gemaakten. Samen met Peggy Bouva reconstrueer ik deze geschiedenis, waarbij ik mijn moeder op sleeptouw neem.

De zoektocht voert ons van het Nationaal Archief in Den Haag tot aan de oevers van de Suriname-rivier, maar is bovenal een emotionele reis. Voor Peggy, die de namen van haar voorouders achterhaalt en de omstandigheden waaronder zij leefden. Voor mij, die zich voor het eerst echt verdiept in kolonialisme en wit privilege. En voor mijn moeder, wier hele wereldbeeld begint te kantelen. Het slavernijverleden was tot dan toe ‘niet iets waar ze van wakker lag’. Nu moet ze er wel over nadenken.

Verdriet over het verleden

Ze praat er veel over met Jan, al drie generaties een familievriend. Ook hem laat het onderwerp niet los. „Die televisie-uitzending met Noraly Beyer verbaasde me”, vertelt hij mij. „Ik vond het akelig dat mijn voorgeslacht slaven had, maar meer zoals ik het akelig vind dat er overstromingen zijn. Ik keek er niet empathisch naar. Door jullie podcast besef ik dat het verdriet over dat verleden nog altijd wordt meegedragen door de huidige generaties.”

Hij is niet de enige van wie ik dit geluid hoor. De afgelopen anderhalf jaar is mijn mailbox veranderd in een soort safe space – een biechthokje, lijkt het soms – voor nazaten van plantagehouders en slavenhandelaren. En dan met name van witte Nederlanders: Afro-Surinamers leven vaak al lang met het besef dat beide kanten van deze geschiedenis door hun aderen stromen. Uit hun berichten spreekt ongemak, schaamte, vaak ook opluchting. „Ik ben je echt dankbaar dat je het onbesprokene bespreekbaar maakt”, mailt iemand. Maar wat ze er nu mee moeten?

Eerst maar eens hun schroom opzij zetten, vinden Peggy en ik. Met het team van de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum organiseren we in de zomer van 2021 een drietal talkshows, die Noraly Beyer presenteert. Er komt een afstammeling van Michiel de Ruyter op af, die zich opnieuw aan het verhouden is tot zijn voorvader. Een nazaat van een Engelse plantagehouder, die haar kinderen een ander verhaal wil vertellen dan wat zij altijd van haar vader hoorde. Een man met een dubbele achternaam die bekent dat zijn voorouders „wel iets meer hadden dan 1/72 plantage”, en dat dit in zijn familie een no-goarea is.

Jan de la Hayze is er door ziekte niet bij. Hij heeft zijn schoonzoon Hans Kristian Ploos van Amstel als vervanger gestuurd. Maar als ik deze spontaan aan Noraly wil voorstellen – „jullie hebben een connectie!” – deinst hij achteruit. „Het was allemaal nog zo nieuw voor ons”, zegt hij later.

Mathilde van Emden-Zaal met dochter Helena, oma van Jan de la Hayze, 1863

Foto Selomoh del Castilho, Smit-van Emden Collectie, USA Onbekende vrouw met kleinzoon van Egbert van Emden, 1866.

Foto Selomoh del Castilho, Smit-van Emden Collectie, USA Mathilde van Emden-Zaal met dochter Helena, oma van Jan de la Hayze, 1863 en Onbekende vrouw met kleinzoon van Egbert van Emden, 1866.

Foto’s Selomoh del Castilho, Smit-van Emden Collectie, USA

Inmiddels heeft het onderzoek naar hun Surinaamse familiegeschiedenis een nieuwe wending genomen. Jans zus Loek overlijdt in maart 2021. Haar boedel blijkt een ware tijdcapsule te bevatten uit de kinderjaren van hun oma Helena. Pièce de résistance is een fotoalbum met straatbeelden uit Paramaribo, gemaakt door Selomoh del Castilho rond 1868 of eerder. Op sommige foto’s staan zwarte figuren die als schimmen door het beeld bewegen: een onbedoeld poëtisch effect van de vier seconden lange sluitertijd. De mannen dragen witte hoeden en pakken, de vrouwen gaan in koto’s gekleed, de laat negentiende-eeuwse dracht van opbollende rokken met gesteven jakjes. Ook het huis van Evert van Emden aan de Wagenwegstraat 81 staat erop, weer met onherkenbare zwarte figuren op de voorgrond en twee vrouwen op het balkon. Zij bewegen niet, wat doet vermoeden dat de fotograaf hun heeft gevraagd te poseren. Is dit het huispersoneel?

De nalatenschap omvat meer: kleine aardewerken kannetjes van inheemse oorsprong. Een boek met fijngepenseelde tekeningen van tropische vruchten. Een patchwork plaid, vermoedelijk een speelkleedje voor een baby. En een bundeling bijbelverhalen, krakkemikkig vertaald naar het Sranantongo door zendelingen van de Evangelische Broedergemeente. 1857: de emancipatie kwam in zicht. Als brave christenen zouden de vrijverklaarden minder snel in opstand komen tegen hun voormalige meesters.

Hans Kristian, overdag hoogleraar genoomdiagnostiek, in de avonduren hobby-historicus, ontfermt zich erover. Hij laat de foto’s en tekeningen digitaliseren en nodigt verzamelaars en museumcuratoren uit bij hem thuis. Die buitelen over elkaar van belangstelling: de foto’s in het album behoren tot de oudste van Suriname. Hoogleraar Caraïbische geschiedenis Alex van Stipriaan benadrukt vooral de emotionele waarde. „De mensen op die foto’s zijn iemands voorouders.”

‘Er moet een band zijn’

De tijd is rijp. Half maart zijn we op bezoek bij Hans Kristian en zijn vrouw Hester in Gouda: Noraly, Jan, en Peggy en ik in onze nieuwe rol als koppelaars. Noraly wordt gedreven door nieuwsgierigheid. De naam Van Emden circuleerde al in haar familie voordat zij aan stamboomonderzoek begon. „Ik dacht: er moet een band zijn.”

Veel van wat voor ons op tafel ligt, kent zij al uit de research voor Amsterdam, Sporen van suiker. Waarschijnlijk werd Sophietjes moeder Jeanette door Egbert van Emden gekocht als huisslavin toen hij in Suriname arriveerde. Egbert, die bij twee vrouwen zeventien kinderen kreeg, bewoonde een imposant pand in het centrum van Paramaribo. Van daaruit bestierde hij zijn plantages. Hij hield zich ook bezig met de berechting van slaafgemaakten die waren gevlucht en lobbyde met Den Haag over de voorwaarden van afschaffing. Slavernij was verwerpelijk, vond hij, in de typische verwrongen moraal van machthebbers in die tijd, maar bij emancipatie moest de overheid eigenaren schadeloos stellen. Zij moest de plantages ook van nieuwe arbeidskrachten voorzien en ‘maatregelen van bedwang’ nemen om sociale onrust te voorkomen.

Ondertussen hielden 26 slaafgemaakten zijn huishouden draaiende, onder wie drie generaties van Noraly’s voormoeders. „Een beetje zalve op de wonde” noemt Noraly de wetenschap dat zij niet veroordeeld waren tot zware plantage-arbeid. Over Sophietje, die kleine Evert de borst gaf: „Ik vind het typisch: dat je je eerste kind, iets wat je lief is, toevertrouwt aan een vrouw die je ooit hebt gekocht. Maar ook geruststellend. Ik ga ervan uit dat je je kind niet laat zogen door iemand die je liever een trap geeft.”

Haar aanname wordt ondersteund door een brief die Evert, wanneer hij als tiener in Utrecht studeert, van zijn broer uit Suriname krijgt: „Lieve Evert, uwe min Sophietje, en zwarte broer en baas Adriaan en de andere huisbedienden verzoeken mij u te groeten”. Eveneens veelzeggend: Sophietje en haar nageslacht werden vóór 1863 door Van Emden vrijgekocht of ‘gemanumitteerd’. Hij gaf hun de achternaam Oostvriesland, naar de regio in Noord-Duitsland met het plaatsje Emden, waar zijn voorgeslacht vandaan kwam. Ook als vrije burgers bleven Noraly’s voormoeders bij Van Emden wonen. „Dat zegt mij dat ze daar op een of andere manier toch een ‘goed leven’ moeten hebben gehad.”

Egbert van Emden (rechts) met zoon Abraham en onbekende vrouw, 1862 of 1863 Foto Smit-van Emden Collectie, USA



Aandachtig neemt zij de foto’s van Selomoh del Castilho door. Het huis met de stilstaande figuren op de Wagenwegstraat: is hier familie bij? Hun gezichten zijn niet te onderscheiden, laat staan een gelijkenis met haarzelf. De markt aan de Waterkant, het Gouvernementsgebouw, het huis waar nu een casino zit: Noraly en Peggy weten alles in Paramaribo te plaatsen. Geamuseerd buigen ze zich over de Bijbelverhalen in het Sranantongo. „Tori vo Ouroe Testament, ik wil dit direct lezen!” lacht Noraly. „Het woord ‘tori’ heeft iets gezelligs, een verhaaltje dat je elkaar vertelt. Dit heeft een andere gevoelswaarde dan een gewone bijbelvertaling.” Of haar voorouders dit lazen? Bijna niemand die in slavernij leefde, was geletterd. Misschien, speculeren we, las iemand anders eruit voor.

„Ik vind het schokkend dat je zus hier al die jaren niet van heeft gerept”, zegt Noraly tegen Jan. Het is vreemd, beaamt die, dat Loek er zelfs niet over begon toen ze in 2019 de grote Suriname-tentoonstelling in de Nieuwe Kerk bezocht. Het lijkt geen opzettelijk verzwijgen te zijn geweest: andere informatie over Van Emden deelde Loek wel. Waarschijnlijk was ze zich er gewoon niet van bewust dat de spullen van waarde konden zijn.

Zwart kindermeisje

De thee gaat over in de borrel. Er komen meer foto’s ter tafel, dit keer niet uit Loeks nalatenschap, maar verkregen via een andere Van Emden-nazaat. Steeds zien we weer een ander mollig wit kindje op schoot bij weer een ander zwart kindermeisje met kralenketting en angisa (gevouwen hoofddoek). De een kijkt gelaten, de ander angstig de camera in – dat lees ik tenminste in hun blik. Door de geboortejaren van de kinderen zijn de foto’s te dateren. „Het is alleen zo schrijnend dat we niets van die vrouwen weten”, verzucht Noraly.

De opvallendste foto is van 1862 of 1863. Een huiselijk tafereel met drie figuren. Op de voorgrond zit Egbert van Emden te kaarten met zijn zoon Abraham. Onderuitgezakt, met zijn voeten op een stoel en een sigaar in de mondhoek, bekijkt hij zijn kaarten. In de deuropening op de achtergrond staat een zwarte vrouw in een elegante witte jurk met blote schouders. Haar leeftijd is moeilijk te schatten. Dit zou zowel Sophietje, geboren in 1807, als haar dochter Princess, geboren in 1831, kunnen zijn.

Maartje Duin



Radio- en podcast-maker Maartje Duin (1975) maakte in 2020 in samenwerking met Peggy Bouva de achtdelige podcast De plantage van onze voorouders (Prospektor/VPRO). Daarin onderzoekt ze sporen van het slavernijverleden in haar familiegeschiedenis. Ze ontdekt dat haar voorouders bij de afschaffing van de slavernij mede-eigenaar waren van een suikerplantage in Suriname en zoekt contact met de nazaten van de tot slaafgemaakten: de familie Bouva. Voor deze podcast ontvingen Duin en Bouva de journalistieke prijs De Tegel in de categorie audio & podcast.

Als ik hem later spreek, zegt Hans Kristian dat hij het op dat moment te ongemakkelijk vond om te benoemen. Maar „dit beeld geeft voor mij de ellende van de geschiedenis weer. Zo zelfgenoegzaam als Van Emden daar zit, zo onafhankelijk van zijn omgeving, met zijn zoon die langs de camera kijkt. Dat is niet per se aangenaam. De foto is geënsceneerd, iemand heeft dat moeten belichten. Die vrouw op de achtergrond is daar neergezet.”

Ook Noraly en Peggy onthouden zich van commentaar. Maar dan richt Noraly zich direct tot Jan. „De steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben excuses voor hun rol in het slavernijverleden uitgesproken. Nu gaat het over excuses van de staat. Wat vind je daarvan?”

„Je kunt alleen excuses maken voor iets wat je zelf hebt gedaan”, antwoordt Jan. „Ik vind wel dat je heel nadrukkelijk kunt zeggen dat je het afschuwelijk vindt. Maar met excuses heb ik het gevoel dat je je ervan afmaakt.”

„Wat moet volgens jou dan de volgende stap zijn?” vraagt Noraly door. Ze somt op waar Nederland sinds de onafhankelijkheid in 1975 steken heeft laten vallen. In heel Suriname is nog geen brug met Nederlandse expertise gebouwd; Surinamers moeten met veel moeite dure visa bemachtigen om het voormalige moederland te bezoeken; Surinaamse ondernemers kunnen in Nederland geen rekening openen. Jan knikt begripvol. Dit hoort hij voor het eerst.

„Ik was benieuwd wat deze mensen daarvan vonden”, zegt Noraly terugblikkend op dat moment. „Je onderzoekt je eigen geschiedenis, dat is reuze interessant voor jezelf en je familie. Maar het bestrijkt veel meer: een hele geschiedenis van twee landen. Steeds meer mensen realiseren zich dat het niet fraai was dat Nederlandse cacao, suiker en koffie met slavenarbeid werden geplant. Tegelijk is de discussie over excuses met zunigheid omgeven, want dan kom je al snel op herstelbetalingen.” Natuurlijk verwacht zij geen persoonlijke excuses van Jan, benadrukt ze. En wat er met Van Emdens bloedgeld is gebeurd, interesseert haar niet. „Niemand had schone handen in die tijd. Maar ik vind dat je als overheid best kunt zeggen: we willen iets doen om te begrijpen dat zwarte mensen zich altijd minderwaardig hebben gevoeld, omdat de andere kant zich meerderwaardig gedroeg.”

‘Als dat je niets doet, ben je van steen’

De nazaten van Egbert van Emden gaan zich daar ook een mening over vormen, voorspelt ze. „Hans Kristian is een prachtige schatbewaarder, die nu vooral gefocust is op de mooie vondsten uit de familie van zijn vrouw. Maar de vraagtekens die ik plaats, gaat hij ook plaatsen. Je ziet de foto’s van die kaartende Egbert, van die vrouwen… als dat je niets doet, ben je van steen.”

„We willen de nalatenschap goed conserveren en het verhaal helpen vertellen”, zegt Hans Kristian aan het eind van de ontmoeting. Woensdag is het hele gezelschap te gast op een avond in Middelburg die Peggy en ik presenteren. En binnenkort geeft hij een lezing bij zijn Lions Club. „Ik ben benieuwd naar de reacties. Als mensen zeggen: oh, dat is zo lang geleden, kan ik nu zeggen: toch niet.”

Als mensen zeggen, ‘dat is zo lang geleden’, dan zeg ik: toch niet Hans Kristian hoogleraar genoomdiagnostiek en hobby-historicus

We gaan allemaal met elkaar op de foto, maar Noraly wil nog even een selfie met Jan. „Mijn voormoeder heeft jouw voorvader gezoogd”, zegt zij lachend. „Dat schept een band!”

Voor Jan was dat het bijzonderste moment, zegt hij een paar dagen later. Hij heeft de ontmoeting als ‘buitengewoon positief’ ervaren. „Ik vind het heel moeilijk te zeggen wat het nou precies was. Je zit met elkaar wat plaatjes te bekijken, maar ik had toch het gevoel dat het meer was dan dat. Aan het eind drong het tot mij door, en dat emotioneerde mij haast, dat ons voorgeslacht melk heeft gedronken uit dezelfde moederborst. En Noraly die met mij een selfie wilde hebben… ik denk dat zij dat ook besefte.”

Middelburg Avond over slavernijverleden

Stichting Tout Lui Faut wil de dialoog over het Nederlandse slavernijverleden bevorderen en nazaten van beide kanten bijeenbrengen. 30 maart om 19:30 organiseert de stichting i.s.m. het Kennisplatform Slavernijverleden Zeeland een avond met Noraly Beyer, Jan de la Hayze en Hans Kristian Ploos van Amstel in de Burgerzaal van het stadhuis Middelburg. Maartje Duin en Peggy Bouva presenteren. Aanmelden kan hier: eventbrite.nl