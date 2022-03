Europese Unie akkoord over nieuwe spelregels voor Big Tech

Er komen nieuwe spelregels voor techgiganten als Meta, Google en Apple in de Europese Unie. Onderhandelaars van lidstaten en het Europees Parlement zijn het donderdagavond eens geworden over de invulling van de Digital Markets Act, die de macht van techbedrijven moet inperken. De nieuwe wetten kunnen onder meer communicatie van de ene berichtendienst naar de andere mogelijk maken, zoals van WhatsApp naar Telegram. Ook moeten iPhone-gebruikers apps kunnen installeren buiten de App Store om.

Met het akkoord is een „nieuw tijdperk van techregulering” aangebroken, zei Andreas Schwab, rapporteur van een van de betrokken committees. „De Digital Markets Act roept de toenemende dominantie van Big Tech een halt toe. Van nu af aan moeten grote internetbedrijven laten zien dat ze eerlijke concurrentie op het internet toestaan. Europa verzekert hiermee meer concurrentie, innovatie en keuze voor gebruikers.”

De Digital Markets Act betreft digitaal beleid zoals nauwelijks eerder vertoond, sinds de regels voor het internet in 1998 werden vastgelegd. Zo mag Google bij ingang van het beleid niet langer data verzamelen bij verschillende diensten om – zonder expliciete toestemming van gebruikers – gepersonaliseerde reclame aan te bieden. En Apple-gebruikers zouden Safari en andere voorgeïnstalleerde apps van hun iPhone of iPad kunnen halen.

Om te veel regulering te voorkomen, spendeerden techbedrijven in 2020 bijna 100 miljoen euro aan lobbyactiviteiten in Brussel – meer dan welke sector dan ook. Hoe de Digital Markets Act precies zal uitpakken moet nog blijken. Het is niet onwaarschijnlijk dat techbedrijven restricties aanvechten in de rechtbank. Google leek woensdag in ieder geval alvast vooruit te lopen op het nieuwe beleid. Het bedrijf kondigde experimenten aan met rechtstreekse betalingen in Spotify, als alternatief voor betalingen in de Google Play Store, waar Google dan een soort commissie voor rekent van 15 procent.

Internetbedrijven die de nieuwe regels schenden kunnen boetes van 10 procent van de wereldwijde jaaromzet verwachten. Bij herhaling zelfs van 20 procent. Het nieuwe beleid geldt alleen voor bedrijven met een beurswaarde van minstens 75 miljard euro, een jaaromzet van 7,5 miljard euro en minstens 45 miljoen Europese gebruikers per maand. De regels kunnen in theorie op 1 januari volgend jaar ingaan, maar techbedrijven hebben om meer tijd gevraagd om zich op de veranderingen voor te bereiden.