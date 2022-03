EU-landen kopen samen gas in om prijs te dempen

De Europese Unie gaat gezamenlijk gas inkopen en ervoor zorgen dat de voorraden volgende winter tot 80 procent zijn aangevuld om zo minder afhankelijk te zijn van ontwrichtingen op de markt en de prijs zoveel mogelijk te dempen. Dat besloten de EU-regeringsleiders vrijdagavond op de tweede dag van hun top in Brussel na een lang debat over mogelijkheden iets te doen aan te hoge energieprijzen.

De Europese Commissie kreeg de opdracht om te bestuderen of het mogelijk is de gasmarkt los te koppelen van de elektriciteitsmarkt. Ze moet die conclusies in mei presenteren.

Een compromis bereiken was niet eenvoudig. De zuidelijke lidstaten, aangevoerd door Spanje, dringen al geruime tijd aan op ingrepen in de markt om de prijs kunstmatig te verlagen. De liberale noordelijke landen, aangevoerd door Duitsland en Nederland, zagen daar niets in.

De Commissie bestudeerde al een aantal opties, maar concludeerde dat elke ingreep zijn eigen nadelen heeft. Nu krijgt ze de opdracht om te kijken welke effecten deze maatregelen in de lidstaten hebben. Het gaat om maatregelen als staatssteun en directe steun voor consumenten door middel van vouchers en prijslimieten.

Spanje en Portugal krijgen, aldus Commissievoorzitter Ursula von der Leyen tijdens een persconferentie na afloop, wel het recht om het Iberisch Schiereiland als een apart deel van de markt te behandelen. De Spaanse premier Pedro Sanchez zei: „We hebben ons doel bereikt tijdens deze Europese Raad. Spanje en Portugal kunnen vanaf vandaag uitzonderlijke maatregelen nemen om de energieprijzen omlaag te krijgen.” Het is de bedoeling dat de maatregelen de Europese energiemarkt niet verstoren.

Verstoringen

Spanje en Portugal wekken vrij veel duurzame energie op en zijn binnen de EU verhoudingsgewijs autonoom. Daarom is de verwachting dat maatregelen die ze nemen niet snel tot grote verstoringen op de Europese energiemarkt zullen leiden.

Hun bevoegdheden zijn wel aan een hele reeks strenge voorwaarden gekoppeld, zoals toezicht door de Europese Commissie.

De Commissie zal er daarbij op letten dat de maatregelen leiden tot een daling van de elektriciteitsprijs voor consumenten en bedrijven geen nadelige effecten ondervinden. De maatregelen moeten bovendien tijdelijk van aard zijn.

De Franse president Macron onderstreepte dat de Europese Commissie een hoofdrol krijgt bij interventies op de energiemarkt. Volgens Macron moet de komende weken duidelijk worden wanneer de maatregelen ingaan. Spanje en Portugal zeiden meteen van start te kunnen gaan.

De prijzen van gas en elektriciteit zijn historisch aan elkaar gekoppeld. Voor Spanje en Frankrijk is dat nadelig omdat zij veel duurzame energie hebben, en kernenergie.

„De discussie maakt duidelijk dat er niet één Europese energiemarkt is die in alle opzichten hetzelfde is”, zei premier Mark Rutte vrijdagavond na afloop van de top. „Wat we nu gaan doen, is een gesprek voeren waarbij alle opties op tafel liggen.”