Eendjes voeren binnenkort verboden in Rotterdam

Wie denkt met een verdroogd oud stukje brood nog een watervogel blij te kunnen maken, moet vanaf 1 juli in Rotterdam gaan oppassen. Vanaf die datum wordt het waarschijnlijk verboden om daar nog langer ‘stadsdieren’ zoals eenden en andere vogels te voeren. Dat schrijft de gemeente Rotterdam vrijdag in een persbericht.

Het besluit komt voort uit een motie die in 2021 werd ingediend door de Partij voor de Dieren (PvdD), die toen nog als eenmansfractie in de raad zetelde. De motie werd gesteund en mede ondertekend door CDA, 50PLUS, D66 en NIDA. Ze riep op tot een stadsbreed voederverbod voor wilde dieren omdat dit zou leiden tot het „aantrekken van plaagdieren, een ongezond eetpatroon van dieren en verrommeling van de buitenruimte”.

Brood voeren aan eenden lijkt onschuldig en gezellig, maar kan ongezond zijn voor de eendjes die hiervan happen. Vaak bevat brood te veel zout, waar de waterdieren ziek van kunnen worden en zelfs van kunnen doodgaan. Dat geldt ook voor patatjes die een uitgegeten consument aan de duiven gunt. Beschimmeld brood is zelfs giftig.

Boete

„Etensresten die rondzwerven trekken daarnaast ook ratten, muizen, ganzen en meeuwen aan”, staat in het persbericht verder te lezen. „Dit zorgt op bepaalde plekken voor overlast van uitwerpselen, lawaai of agressief gedrag tussen dieren”. Overtreding leidt tot een boete, al staat niet genoemd hoe hoog die wordt. Op sommige plekken in Rotterdam gold al een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die bepaalde dat daar geen voedsel naar stadsdieren mag worden toegeworpen. „Wij hebben gepleit voor een stadsbreed voederverbod”, vertelt een woordvoerder van de Rotterdamse PvdD telefonisch. „De vraag was of het juridisch haalbaar was op basis van de APV, blijkbaar is dat dus zo.” De zegsman zegt „ontzettend blij” te zijn met het besluit.

Elders in Nederland gold lokaal op bepaalde plekken al een voederverbod. Zo kan het gooien van brood naar eenden in Amsterdam-West tot een boete van 70 euro leiden. Toen bij de Jan van Galenvijver in Vught meerdere malen hele broden in het water gegooid werden, voerde het waterschap daar een voerverbod in. In Utrecht werd vorig jaar het voeren van dieren in de openbare ruimte verboden. Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) opende in 2018 een ‘meldpunt’ eendjes voeren.

Al langer pleidooien tegen eendjes voeren

Diverse dierenwelzijnsorganisaties zoals Dierenbescherming, Stichting Dierenlot en de Dierenambulance pleiten al jaren voor een eendenvoerverbod. De Utrechtse Partij voor de Dieren ageerde eerder met de slogan ‘Voer eenden geen brood, het wordt hun dood’ tegen het voederen van stadsdieren. De politieke beweging adviseerde mensen die de verleiding toch niet konden weerstaan om liever andijvie of sla te geven.

In 2020, toen het ‘Jaar van de wilde eend’ gevierd werd, waarschuwde de Vogelbescherming Nederland al tegen het voeren van oud brood aan eenden. Brood is eenzijdig, waardoor ze voedingsstoffen missen die ze nodig hebben voor hun immuunsysteem, zo waarschuwde de organisatie. Ze krijgen er wel een volle maag van, waardoor ze niet op zoek gaan naar gras, waterplanten en kleine waterdiertjes waar ze wél gezonde voedingsstoffen van binnenkrijgen.

Om mensen die de romantiek van het eendjes voeren met de (klein)kinderen zouden missen een helpende hand te bieden, kwam de Vogelbescherming destijds met enkele alternatieven. De organisatie adviseerde vooral gevarieerd eten te voeren, zoals doperwten, maïs of ander graan. „Er is zelfs speciaal eendenvoer en watervogelvoer te koop.”

Het besluit moet formeel in juni nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Dat zal vermoedelijk geen probleem zijn, aangezien het voerverbod voorkomt uit een door de gemeenteraad aangenomen motie.