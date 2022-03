Edward Ananian-Cooper (40) nieuwe koorleider bij Nat. Opera

De Nationale Opera (DNO) heeft de Australisch-Belgische koordirigent Edward Ananian-Cooper (40) met ingang van het komende seizoen (’22/’23) benoemd tot koorleider. Hij volgt de Taiwanese Ching-Lien Wu op, die in april vorig jaar afscheid nam.

Lees ook Ik heb het afgeleerd om boos te worden, interview met koordirigent Ching-Lien Wu

Cooper werkte niet eerder bij DNO. Hij werd opgeleid aan de Sibelius Academy in Helsinki, waar hij koor én orkestdirectie studeerde. Op dit moment is hij koorleider bij de Opéra de Limoges; die positie verruilt hij komende zomer voor Amsterdam. Cooper was als jongenssopraan verbonden aan het koor van de Adelaide Cathedral. Later was hij gastzanger en solist in concert- en operaproducties bij het prestigieuze Arnold Schönberg Koor in Wenen. Ook heeft hij gezongen in vele professionele kamerkoren in Europa die zijn gespecialiseerd in hedendaagse muziek.

DNO-directeur Sophie de Lint roemt Cooper om zijn „verfijnde artisticiteit, natuurlijke autoriteit en uitstekende communicatie”. Met die eigenschappen staat hij garant voor „de verdere ontwikkeling van het koor en voor de verwezenlijking van onze missie om de wereld van opera en koorzang open te stellen voor een breder publiek.”