Iedere dag, op een natuurcamping op Terschelling, maken mijn vrouw en ik (65 en 69 jaar) voor het ontbijt een duurloop naar de zee en terug. Ons buurmeisje van ongeveer zes jaar komt geregeld kletsen. „Zijn jullie al op het strand geweest?” vraagt ze. „Ja, vanochtend vroeg.” Daarop zegt ze: „Oh ja, ik zag jullie wegrennen: zó schattig!”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl