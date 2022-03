Doden mogen niet herkenbaar zijn, al is dat geen harde grens

Op de dag dat de oorlog uitbrak, was beeldredacteur en plaatsvervangend chef Pauke van den Heuvel aan het werk. Op haar scherm ontvouwde de oorlog zich. Eerst zag zij, via de beeldbanken van persbureaus waar NRC een abonnement op heeft, Oekraïners in de rij voor pinautomaten en in de file om de stad te verlaten. Daarna: vluchtelingen met hun leven in een tas. Rokerige straten, mensen in de verte. „En toen kwamen de foto’s van huizen die waren geraakt. En van gewonde burgers. We wisten meteen dat we die beelden moesten laten zien, omdat daaruit bleek dat er burgerslachtoffers waren, terwijl er werd gezegd dat de focus of militaire doelen lag.”

In deze rubriek werpen negen redacteuren tot september bij toerbeurt een kritische blik op onze journalistiek. Zij behandelen vragen van lezers en ontmoeten mensen in de samenleving die met NRC-journalistiek te maken hebben. Per 1 september treedt Arjen Fortuin aan als nieuwe Ombudsman. Vragen over NRC-journalistiek of verzoeken voor ‘De journalistieke keuken’ kunt u richten aan ombudsman@nrc.nl.

Op 25 februari stond een blonde vrouw met neergeslagen ogen en een bebloed gezicht op drie Nederlandse voorpagina’s (Trouw, de Volkskrant, NRC) en talloze nieuwssites. Het was een van de vele foto’s die dag in de door NRC gevolgde beeldbanken. En het is niet vreemd dat zoveel media deze foto uitkozen, zegt Van de Heuvel. „Op de achtergrond zie je de verwoesting, en op de voorgrond een vrouw die lijdt, en die zeker geen soldaat is.”

Burgerdoden

Hoe leg je geweld, ziekte en dood vast zonder slachtoffers uit te buiten en publiek en omstanders onnodig te traumatiseren? Dat is de vraag die in bijna iedere vergadering over beeld terugkomt, zegt chef van de Beeldredactie Natalia Toret. „En in deze tijd wordt er nog vaker over gesproken.” Er is geen stijlboek waarin de beeldredactie heeft vastgelegd wanneer een beeld te gruwelijk is. Het gaat op basis van overleg en gevoel. Dit beeld komt binnen, maar kunnen we het laten zien?

Bekijk ook: Een maand oorlog in foto’s

Een andere ‘iconische’ foto in deze oorlog, die nu een maand duurt, is die van een hoogzwangere vrouw in Marioepol. Ze ligt op een rood aarbeiendekentje dat over een brancard gedrapeerd is. Vijf mannen tillen haar, en op de achtergrond staat een verwoest gebouw. De beste beelden vertellen het verhaal van dat moment en bevatten symboliek. Toret: „Een vrouw die met leven in zich in de puinhopen van de dood wordt weggedragen.” De vrouw en haar baby zijn overleden.

Het valt de beeldredacteuren op dat er in deze oorlog, in vergelijking met periodes tijdens de oorlog in Syrië, weinig foto’s van burgerdoden zijn. Dat zou kunnen komen doordat miljoenen mensen zijn gevlucht, of doordat er veel mensen in schuilkelders verblijven. Op beelden die wel binnenkomen, liggen bijna alle slachtoffers onder een deken. Een gevoelsmatige grens ligt voor de beeldredactie bij het publiceren van herkenbare (dode) lichamen, en dat is ook afgesproken met de hoofdredactie. Maar het is geen harde grens.

Embedded

The New York Times ging onlangs over de eigen grens. Op 6 en 7 maart plaatste die krant (op de site en voorpagina) het beeld van een dode vrouw, haar twee kinderen en een mannelijke begeleider. Fotograaf Lynsey Addario was getuige van een aanslag op een humanitaire corridor – op die manier zouden inwoners Irpin kunnen ontvluchten. Vier levenloze mensen, bepakking nog op hun rug, alsof ze midden in hun vlucht zijn bevroren en omgeduwd. In podcast The Daily zegt Addario dat zij dacht dat haar beelden niet geschikt waren voor publicatie vanwege de herkenbaarheid. De beeldredactie besloot ze toch te publiceren, omdat het de harde werkelijkheid van de oorlog laat zien. De vader ontdekte de dood van zijn gezin doordat de foto viral ging. Het was goed dat de foto is gepubliceerd, zei hij achteraf tegen een schuldbewuste Addario, „het laat zien wat een oorlog is”.

De voorpagina van NRC op 25 februari, een dag na de Russische inval.

NRC heeft op dit moment geen Nederlandse fotografen of journalisten in Oekraïne en is afhankelijk van persbureaus. Er zijn wel goede contacten met een Oekraïense fotograaf, maar die zit in een schuilkelder in Kiev en mag maar beperkt naar buiten. Het beeld dat binnenkomt wordt schaarser omdat journalisten omwille van hun veiligheid vertrekken. Dat leidt tot mist, onder meer rondom een verhaal over Marioepol, dat NRC deze week publiceerde. In de productie werd getracht een beeld te scheppen over de situatie in die stad.

De voorpagina van NRC op 10 maart.

Hoewel er volgens de AP-journalisten geen (westerse) pers meer is, komen er via de beeldbanken foto’s binnen van Alexander Ermochenko van persbureau Reuters. Toret: „Wij krijgen berichten dat journalisten er niet meer veilig kunnen werken. Waarom is deze fotograaf er dan nog wel?” Van den Heuvel nam poolshoogte bij Reuters, maar die willen omwille van de veiligheid niets zeggen. Omdat op zijn foto’s Russische tanks van dichtbij te zien zijn, rees het vermoeden dat hij onder de vleugels van het Russische leger opereert. Moet je die beelden gebruiken? Omdat de fotograaf ook Oekraïense slachtoffers vastlegt en Reuters een persbureau is dat zich aan journalistieke regels houdt, concludeerde de beeldredactie van wel.

De beeldredactie, maar ook de nieuwsdienst, zijn belangrijke ‘filters’ van het nieuws. Zij maken de eerste schifting: wat is belangrijk en wat is betrouwbaar? Dat kan overweldigend zijn. Daarom hebben de chefs van die redacties gewezen op een psycholoog die voor medewerkers van NRC beschikbaar is. Toret weet dat het nodig kan zijn, want zij had, net als Pauke van den Heuvel, slapeloze nachten in de tijd van de gifgasaanvallen op Syriërs. Toret: „Niemand moet huilend achter zijn bureau zitten.”