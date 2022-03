De topbaan van epidemioloog Anders Tegnell was er (nog) niet

Anders Tegnell, de voormalige staatsepidemioloog van Zweden die wereldberoemd werd om zijn verzet tegen lockdowns in de coronapandemie, zou een topfunctie krijgen bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève. Als senior expert in een nieuw internationaal samenwerkingsverband zou hij de mondiale distributie van vaccins gaan coördineren. Dat maakte de Zweedse Dienst voor Volksgezondheid (Folkhälsomyndigheten, FHM) twee weken geleden bekend bij Tegnells afscheid als staatsepidemioloog van het land.

Nu blijkt dat deze benoeming nog helemaal niet rond was bij de WHO. De premature aankondiging zou volgens de Zweedse krant Svenska Dagbladet hebben gezorgd voor „enige irritatie” bij de organisatie in Genève.

Tegnells verstandhouding met de WHO was soms toch al korzelig. In de zomer van 2020 kwam het tot een harde botsing, nadat de WHO kritiek had geuit op het afwijkende Zweedse coronabeleid. In Zweden waren geen lockdowns, de scholen en winkels waren dat voorjaar gewoon open gebleven. De enige maatregelen bestonden uit het verbieden van grote bijeenkomsten en het verzoek aan inwoners om onderling een veilige afstand te bewaren. Tegnell verweet de WHO toen dat ze appels met peren vergeleken: In Zweden testen we meer, zei hij, geen wonder dat we meer besmettingen melden. Het land hield vast aan het eigengereide coronabeleid, dat gebaseerd was op het kweken van groepsimmuniteit.

Anders geeft stokje aan Anders

Achteraf kan echter vastgesteld worden dat er Zweden in 2020 tien keer zoveel coronadoden vielen als in buurland Noorwegen waar wel veel strengere maatregelen golden. Dat is Tegnell alleen maar op meer kritiek komen te staan, die hij telkens fel van de hand wees. Hij bleef aan als staatsepidemioloog. Pas op 9 maart van dit jaar kwam het nieuws dat hij het stokje per 14 maart zou overgeven aan Anders Lindholm.

Het nieuws over het vertrek van Tegnell ging vergezeld van de aankondiging dat er al een baan voor hem ingericht was bij de WHO, waar Tegnell als adviseur vaker werk voor had gedaan. De WHO had Zweden gevraagd om technische ondersteuning bij de nieuwe internationale samenwerking tussen de WHO, Unicef en vaccin-alliantie GAVI. Na overleg met Zweedse ministeries waren ze er bij FHM voetstoots vanuit gegaan dat Anders Tegnell daar de geknipte kandidaat voor zou zijn.

Daar was Tegnell zelf ook van overtuigd, blijkt uit het persbericht: „Ik heb dertig jaar met vaccins gewerkt en ben tegelijkertijd altijd gepassioneerd geweest door internationale kwesties. Nu krijg ik de kans om bij te dragen aan het omvangrijke internationale werk.”

Maar het bleek helemaal niet rond: er was zelfs nog geen handtekening gezet. In een reactie per mail erkent FHM-woordvoerder Christer Janson dat zijn organisatie te snel van stapel liep: „Helaas duurde het proces rond de nieuwe opdracht van Anders langer dan verwacht, door een misverstand van onze kant over het administratieve proces.” De FHM is nu druk in overleg om de blunder te repareren. „We hopen dat de rest van de procedure snel kan worden afgerond”, zegt Janson.