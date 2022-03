De Russische misrekeningen rond de verovering van Kiev

Vanaf de eerste dag van de oorlog in Oekraïne is Kiev een van de belangrijkste fronten. Het innemen van de hoofdstad en het afzetten van de regering-Zelensky waren het hoofddoel van Poetins invasie. Maar na een maand van bloedige gevechten is de inname van Kiev vooralsnog mislukt. Sterker nog: door Oekraïense tegenaanvallen dreigen de Russische troepen ten noordwesten van de hoofdstad zélf omsingeld te raken.

Voor het begin van de invasie heeft Rusland een sterke strijdmacht samengetrokken aan Oekraïnes noordgrens, die Kiev direct bedreigt: de hoofdstad ligt op nog geen honderdvijftig kilometer rijden van Wit-Rusland. Maar Kiev is strategisch minder kwetsbaar dan het lijkt. Het centrum ligt op de hoge ‘rechteroever’ van de rivier de Dnjepr, die hier op het smalste punt nog honderden meters breed is.

Aan de noordflank ligt de drassige en dicht beboste regio Polesië, waar de dichte naaldbossen worden doorsneden door moerasvalleien en het moeilijk manoeuvreren is voor zware gepantserde voertuigen. De meeste wegen lopen van oost naar west, niet van noord naar zuid.

Zowel aan de oostelijke als westelijke kant wordt Kiev omzoomd door voorsteden die eerst moeten worden ingenomen voordat de bestorming van de hoofdstad kan beginnen. De Irpin, een riviertje dat ten noordwesten van Kiev in de Dnjepr uitmondt, vormt een natuurlijke ‘slotgracht’ op de westelijke flank.

De slag om Kiev in drie fasen.

Fase 1: race naar hoofdstad

De invasie is nog geen 24 uur oud of Rusland probeert Oekraïne in het hart te treffen. Aan de noordwestelijke kant van de stad zetten Russische helikopters luchtmobiele eenheden af op het Antonov-vliegveld in Hostomel. De Russen proberen de vliegvelden in handen te krijgen om zo meer mannen en materieel te kunnen invliegen en te kunnen oprukken naar het centrum.

Dit mislukt: bij Borispyl krijgen de Russen geen voet aan de grond en bij Hostomel worden de luchtmobiele eenheden in de pan gehakt door een Oekraïense tegenaanval. Daarmee is de verrassingsaanval op de hoofdstad mislukt.

Intussen bestormen Russische eenheden de kerncentrale bij Tsjernobyl, die de Oekraïense verdedigers na hevige gevechten moeten prijsgeven. Daarmee kunnen de tankkolonnes oprukken tot de noordwestelijke voorstad Boetsja. In de buitenwijk Obolon in het noorden van Kiev zijn er vuurgevechten tussen Oekraïense militairen en Russische verkenners en saboteurs. Kiev lijkt te vallen.

Fase 2: offensief loopt dood

De Oekraïners weten de Russische opmars te stuiten. In Boetsja wordt een grote kolonne Russisch materieel vernietigd. Daarna breken er hevige gevechten uit, ook in de voorstad Irpin, waarbij de lokale burgemeester om het leven komt. De verdedigers moeten zich tijdelijk terugtrekken achter het gelijknamige riviertje, maar de Russen slagen er niet in om door te stoten. Na een dijkdoorbraak loopt het laagland ten noorden van Kiev onder water, wat het front nog smaller maakt.

De Russen proberen extra materieel en voorraden aan te voeren, maar omdat er zo weinig goede wegen zijn, ontstaat er een enorme file van ruim zestig kilometer lang, die dagenlang blijft stilstaan. Een kolonne Tsjetsjeense paramilitairen wordt uitgeschakeld vanuit de lucht, met veel doden en gewonden tot gevolg.

Hoewel de eerste kolonnes al de oostelijke voorstad Brovary hebben bereikt, maken de Russen ook hier nauwelijks vorderingen. Door de snelle opmars over verschillende ‘assen’ wordt logistiek een probleem. Op de lange aanvoerroutes zijn Russische voertuigen kwetsbaar voor aanvallen van kleine plukjes Oekraïense militairen die met door het Westen geleverde anti-tankwapens veel slachtoffers maken. Via raketbeschietingen probeert Rusland strategische doelen in de hoofdstad te treffen, maar de projectielen lijken vooral burgerslachtoffers te maken.

Fase 3: Oekraïne slaat terug

Hoewel de schattingen sterk uiteenlopen, is het duidelijk dat het Russische leger zeer zware verliezen lijdt. Na ruim vier weken vechten meldt het Russische ministerie van Defensie dat er 1.350 militairen zijn gesneuveld. Westerse media houden het op basis van anonieme NAVO-bronnen op 7.000 tot 10.0000. Omdat de Russische strijdkrachten aan verschillende fronten vechten heeft Moskou te weinig militairen om Kiev in de tang te nemen, maar nemen de artilleriebeschietingen op de buitenwijken toe – met meer burgerdoden tot gevolg.

In de vierde week van de oorlog gaat Oekraïne rond Kiev in de tegenaanval. Oekraïense eenheden dringen de Russen terug in Irpin. Langs de cruciale E40 naar het westen veroveren ze het plaatsje Makariv.

Ook verder noordwaarts raken Russische eenheden in het defensief. Het Britse ministerie van Defensie spreekt over de „reële mogelijkheid” dat de Russen bij Irpin en Boetsja ingesloten raken. Daarmee dreigt een pijnlijke Russische nederlaag voor de poorten van Kiev.

1 Tsjernobyl

Al op dag één van de invasie veroverden de Russen de kerncentrale. Daardoor lag de weg naar het zuiden open voor de Russiche tanks.

2 Ivankiv

Dit stadje is een cruciaal wegenknooppunt. Als Oekraïne het herovert, raken tienduizenden Russische militairen voor de poorten van Kiev omsingeld.

3 Teterivske

In Teterivske en Demydiv aan de Dnjepr worden frontgevechten gevoerd. Oekraïne wint de laatste dagen op meerdere plaatsen langzaam terrein terug.

4 Irpin

Om de voorsteden Irpin, Boetsja en Hostomel wordt al weken zwaar gevochten. Boetsja is in Russische handen, Irpin heeft Oekraïne deels heroverd.

5 Makariv

Deze plaats, belangrijk voor de controle over de weg naar Lviv, is weer grotendeels in Oekraïense handen. Om de weg wordt gestreden.

5 Boryspil

Ook via de oostflank lukt het Rusland niet om door te stoten. Vrijdag riep de burgemeester van Boryspil op tot evacuatie wegens hevige strijd.