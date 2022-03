De oorlog als excuus

Zolang wij nog debatteren over het terugdringen van fastfoodtenten in de nabijheid van scholen lijkt de hongersnood op ons continent me nog niet heel verpletterend. Maar de landbouwsector denkt daar anders over. Onze voedselzekerheid wankelt door de oorlog, zegt men, en daarom moeten Europese vergroeningsplannen onmiddellijk in de ijskast.

Intussen hebben wij eindelijk een regeerakkoord dat btw op groente en fruit schrapt. Zo kalefater je het prijscontrast wat op tussen een cheeseburger en een aardbei. Maar omdat de formatie wel erg snel ging, kreeg niemand de ingeving om eens bij de Belastingdienst te vragen of het wel kon.

Het kon niet. De computers – narokend nog van het lynchen per algoritme – konden zo’n operatie onmogelijk aan. Als excuus is een oorlog net iets sterker dan een afgeleefd ict-systeem. Maar bij beide gevallen heb ik zo mijn voorzichtige vraagtekens.

Jaren geleden wees D66-voorman Pechtold op de sores die alleen een pizza quattro stagioni al gaf als je morrelde aan die belastingtarieven. Deeg, kaas, vlees, én groente? „Administratieve ellende.”

Van de coronacrisis leerden we hoe bij acute levensbedreiging het onmogelijke plotsklaps toch kon. Lockdowns. Snelle vaccins. In het aangezicht des doods leerden we over onze eigen quattro stagioni heen springen.

Het enige wat nu ontbreekt is het inzicht dat overconsumptie en vernietiging van onze leefomgeving daadwerkelijke doodsdreigingen zijn. Eén op de zeven kinderen heeft overgewicht, in armere wijken zelfs één op de drie. Die sterven dus jonger en stuwen de zorgkosten.

In Spanje is het nog erger. Daar zijn snoepreclames sinds kort verboden. Intussen, lees ik bij Follow the Money, kreeg Spanje wel voor elkaar dat ze graan met verboden landbouwgif mogen importeren. Voedselzekerheid? Zeker. Niet voor mensen, maar voor de varkens die in de slachthuizen veranderen in hammen en worsten voor China.

Plots biedt de oorlog uitkomst. Onze glastuinbouw schreeuwt moord en brand. Vier op de tien gaan failliet aan de gasprijs. De graanprijzen drijven vlees- en pluimveeboeren naar de afgrond. Dus even geen duurzaamheidsgedram. Maar bewijst hun malaise niet juist dat ze al veel eerder hadden moeten verduurzamen of inkrimpen?

Eerst maar wachten tot de zon weer schijnt, tot het vaarwater rustig is, en dan kalmpjes het dak repareren. Tot die tijd helpt de oorlog om fossiel en vuil te blijven doordraaien voor een fastfoodsamenleving.

De ratrace verlaten is als stoppen met roken. Als je te gestrest bent, kun je het niet opbrengen. Is het eindelijk rustig, dan mag je toch wel eventjes genieten? Zo gaan de stoppogingen in de ijskast totdat de man met de zeis opdoemt in een longfoto.

De uitweg is geplaveid met vierseizoenenpizza’s en paarse krokodillen.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.