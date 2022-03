Coronacrisis, chiptekort, oorlog: voor VDL is het crisis na crisis

Het ene moment kostte een elektronisch onderdeel nog 18 dollar. Drie maanden later was het opeens 1.150 dollar. Wat doe je dan? „We hebben de klant gebeld”, zegt Willem van der Leegte, topman van industriebedrijf VDL. Die zei: toch maar kopen, want ik moet het product wel hebben.

Bij de presentatie van de cijfers over 2021 van industrieconcern VDL (16.000 werknemers) in Eindhoven werd vrijdag één ding snel duidelijk: de Europese industrie verkeert in een chaotische, onoverzichtelijke situatie, die het bedrijven als VDL lastig maakt. Het is oorlog op chiptekort op coronacrisis, waardoor het vechten is om onderdelen en bedrijfsonderdelen noodgedwongen stilstaan.

Topman Willem van der Leegte schetste een situatie die het breed uitwaaierende VDL, producent van auto’s tot chipmachineonderdelen, niet eerder heeft meegemaakt. Leveranciers van grondstoffen komen met offertes die maar een uur geldig zijn omdat de partij staal of aluminium anders naar een ander gaat. Aan energiekosten is het bedrijf miljoenen meer kwijt, terwijl nog altijd veel werknemers thuis zitten vanwege coronabesmetting.

Intussen staat het grootste bedrijfsonderdeel, de Limburgse autofabriek VDL Nedcar, al bijna heel maart stil. Ze krijgt geen kabels uit Oekraïense fabrieken geleverd. En de oorlog heeft ook de staal- en aluminiummarkt flink in de war geschopt. Doordat de Russische en Oekraïense productie grotendeels is weggevallen, is de prijs van deze materialen flink gestegen.

Kabels uit Oekraïne

Voor 2022 durft VDL een voorspelling niet aan. Het orderboek is volgens het concern, ook wel de ‘barometer van de maakindustrie’ genoemd, prima gevuld. Maar de vraag is of de bestellingen ook gemaakt kunnen worden.

Lees ook: Zonder de kabels uit Lviv zijn er geen Limburgse Mini’s

Voor autofabriek Nedcar is in ieder geval herstart van de productie voor BMW gepland op maandag 28 maart gepland. Dan zijn er weer genoeg kabels uit Oekraïne en andere fabrieken. Tegelijkertijd is het chiptekort nog niet volledig opgelost, waarschuwde Van der Leegte.

Over 2021 presenteerde het familiebedrijf een omzet van bijna 5 miljard euro. Dat is meer dan in het eerste coronajaar, maar een stuk lager dan in 2019, toen de omzet uitkwam op bijna 5,8 miljard euro. Voor een groot deel kwam dat door tekorten, die ook vorig jaar al voor veel problemen zorgden. Zo lag Nedcar in totaal 48 dagen stil door gebrek aan chips. Ook kampte VDL met een cyberaanval die de systemen bijna een maand platlegde. Hoeveel dat precies gekost heeft, kan het bedrijf nog steeds niet precies zeggen, maar de schade loopt volgens Van der Leegte „in de miljoenen”. De winst kwam vorig jaar hoger uit dan in 2020, op 145 miljoen euro.

Van der Leegte kwam nog met een waarschuwing: als de industrie op het Europese continent zo verstoord blijft en onder meer de gasprijs zo hoog, kan dat gevolgen hebben voor de concurrentiepositie. Hij sluit daarmee aan bij andere bestuursvoorzitters, die zich de afgelopen weken in soortgelijke bewoordingen uitlieten. Zo zei DSM-topman Dimitri de Vreeze vorige week in NRC dat de blijvend hoge gasprijzen ertoe kunnen leiden dat produceren op andere continenten voor DSM aantrekkelijker wordt. Ook Volkswagen-topman Herbert Diess zei zich te oriënteren op meer productie in de Verenigde Staten en Azië.