Boosteren van de hele bevolking lijkt verleden tijd

Niet meer iedereen boosterprikken geven tegen corona, maar kijken bij welke risicogroepen dat gezien de epidemiologische omstandigheden noodzakelijk is. Dat is de strekking van een advies dat de Gezondheidsraad vrijdag aan het kabinet heeft gegeven en dat minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) overneemt. De Gezondheidsraad schrijft in het advies dat het „niet noodzakelijk is om de komende tijd de immuniteit van de gehele bevolking continu op peil te houden door middel van periodieke herhaalprikken”.

Bij deze strategie past ook het nieuwe advies van de Gezondheidsraad om een tweede booster, ook wel de vierde prik genoemd, aan te bieden aan alle 60-plussers. Vorige maand kregen 70-plussers al de mogelijkheid een volgende herhaalprik te halen. Volgens de Gezondheidsraad duurt de huidige Omikron-golf langer dan verwacht en is er „een hoge mate van onzekerheid over het beloop van het aantal infecties voor de komende weken”. Omdat de bescherming van de eerste booster alweer afneemt en het aantal ziekenhuisopnames onder ouderen stijgt, adviseert de raad 60-plussers opnieuw een prik te halen. Kuipers nam dat advies vrijdag direct over: al vanaf zaterdag kunnen 60-plussers een afspraak plannen.

Lage opkomst

De opkomst onder 70-plussers bij de tweede booster valt tot nu toe tegen. In de afgelopen weken maakte ongeveer een derde van deze groep een prikafspraak, bleek deze week uit cijfers van het RIVM. Kuipers sprak daar zijn zorgen over uit en riep alle 60-plussers vrijdag op vooral weer naar de vaccinatiestraat te gaan. „Het is echt belangrijk, dus ik hoop dat veel mensen het doen.”

Dat ouderen de vierde prik gaan halen is op dit moment vooral van belang voor individuen zelf, zegt hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC). „De vierde prik helpt nog beter te voorkomen dat 60-plussers in het ziekenhuis komen, blijkt uit data uit Israël.” Op samenlevingsniveau is de opkomst in de prikstraten momenteel minder van belang, denkt Van Egmond. „De ziekenhuizen konden het aantal patiënten ook aan toen we onlangs 100.000 besmettingen per dag hadden. Als samenleving hebben we nu genoeg immuniteit om ervoor te zorgen dat Omikron de zorg niet meer ontwricht.”

De hoogleraar roept wel iedere oudere die zich kwetsbaar voelt op de tweede booster te halen. „Iedere ziekenhuisopname die voorkomen had kunnen worden is winst, want zo’n opname is altijd een persoonlijk drama.”

Nieuwe variant

De Gezondheidsraad adviseert voor het komende jaar de situatie rond het coronavirus goed te monitoren en te kijken wanneer het eventueel nodig is specifieke groepen opnieuw een booster te geven. De raad schrijft dat het nu nog „onzeker is of en wanneer nieuwe virusvarianten zich zullen ontwikkelen en of die meer of juist minder ziekmakend zullen zijn”. De Gezondheidsraad ziet geen meerwaarde in het blijven aanbieden van boosters aan de hele bevolking, zoals afgelopen najaar nog wel gedaan is bij de eerste booster.

Hoogleraar Van Egmond ziet op dit moment ook geen noodzaak voor het blijven boosteren van mensen onder de 60 jaar. „Gevaccineerde jonge mensen hebben nu met Omikron heel weinig kans om nog in het ziekenhuis terecht te komen. Dan heeft zo’n nieuwe booster eigenlijk geen toegevoegde waarde.” Een scenario waarin het volgens Van Egmond wel weer nodig kan zijn massaler te boosteren is een nieuwe variant. „Als zo’n variant agressiever is en de immuniteit in de bevolking is in de herfst heel veel lager, dan kan het nodig zijn. Maar dat is nu nog koffiedik kijken.”