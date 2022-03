Bidens balanceeract: Poetin afschrikken om niet in te hoeven grijpen

De Joe Biden die deze week naar Europa kwam om krijgsberaad te voeren, is dat een havik of een duif? De Amerikaanse president dreigde Rusland met „een evenredig antwoord” als dat land chemische wapens zou inzetten in Oekraïne. Hij dreigde – verholen – China met economische uitsluiting als dat land Rusland zou gaan bijstaan.

Aan de andere kant heeft Biden, al voordat president Poetin zijn aanval inzette, verklaard dat de VS zich niet zouden laten verleiden tot een militaire confrontatie met Rusland in Oekraïne. Hij is terughoudend geweest in de mate van militaire bijstand aan Oekraïne: geen no-flyzone, geen gevechtsvliegtuigen boven Oekraïne vanaf Amerikaanse bases.

In politiek Washington wordt, een maand na het begin van de invasie, steeds nadrukkelijker aangedrongen op krachtiger Amerikaanse bemoeienis. Die geluiden klinken niet alleen bij de Republikeinen. „Biden is bang voor escalatie”, zei senator Lindsey Graham onlangs), maar ook voorzichtig bij de partijgenoten van de president. Toen Polen opperde MiG’s te leveren, die vanaf de Amerikaanse basis Rammstein het Oekraïense luchtruim in zouden kunnen vliegen, hadden verschillende Democraten daar wel oren naar, terwijl Biden het voorstel op gezag van zijn adviseurs had afgewezen.

Biden zegt met nadruk dat een confrontatie met kernmacht Rusland „de Derde Wereldoorlog” zou betekenen. Dat is zowel een verklaring voor zijn eigen terughoudendheid, als een waarschuwing voor Poetin: haal het niet in je hoofd een NAVO-lidstaat aan te vallen, want dan heb je de Derde Wereldoorlog. Het is een balanceer-act op het hoogste niveau. Waarbij Biden vertrouwt op de kracht en eenheid van zijn bondgenootschappen om Rusland blijvend te isoleren.

Achterlopen bij de tijdgeest

Zien de Amerikanen dat ook zo? Een paar dagen geleden publiceerde persbureau AP een peiling waaruit bleek dat een meerderheid van 56 procent van de ondervraagden het antwoord van Biden op de Russische agressie „niet flink genoeg” vindt. Onder Republikeinse en onafhankelijke kiezers lag het op respectievelijk 68 en 64 procent.

De economische sancties krijgen ruime steun, maar op de vraag of zij Biden in staat achten „effectief leiding te geven aan het leger” of „effectief te handelen bij een crisis”, antwoordde slechts iets meer dan een kwart van de ondervraagden daar „veel vertrouwen” in te hebben. Zelfs bij de ondervraagde Democratische kiezers kreeg Biden daar geen meerderheid achter zich.

Het kan komen door zijn hoge leeftijd: als 79-jarige maakt Biden allang geen krachtige indruk meer. Het kan ook het gevolg zijn van de chaotische terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan, waarmee de oude vijand, de Taliban, vorig jaar vrij spel kreeg. Beelden van achtergelaten Amerikaans materieel dat in handen van de Taliban was gevallen, versterkten het beeld van een smadelijke aftocht.

Er is ook een andere mogelijkheid: dat Biden (weer) nét een stapje achterloopt op zijn landgenoten. In de moderne geschiedenis van de Verenigde Staten schrijft het land zichzelf een bijzondere rol toe op het wereldtoneel. Als „baken van democratie” en „kracht ten goede” – frasen die je in elke Amerikaanse redevoering nog zomaar kunt tegenkomen – hebben de VS hun militairen uitgezonden over de hele wereld om (zeggen de Amerikanen) de democratie te verdedigen. Ze worden gepresenteerd als ideologisch goede interventies.

In de ruime halve eeuw dat Biden meeloopt in politiek Washington, is hij altijd meegegaan in die redenering. Toen president Reagan in 1983 zonder het Congres in te lichten een invasie in het Caribische landje Grenada gelastte, om een eind te maken aan een machtsgreep in Amerika’s achtertuin, zei toenmalig senator Biden dat de president „het juiste” had gedaan. De Verenigde Naties veroordeelden de operatie als een flagrante schending van het internationaal recht.

Toen tegen het eind van de Balkanoorlogen in de jaren 90 president Clinton overwoog in te grijpen in Kosovo, schreef senator Biden samen met de Republikein John McCain een vrijbrief voor de inzet van „alle benodigde middelen”, inclusief grondtroepen. Uiteindelijk zou de NAVO met maandenlange bombardementen een terugtrekking van Servische troepen uit Kosovo afdwingen.

Die interventie valt niet los te zien van de genocide in Rwanda in 1994, toen de VS juist niet ingrepen. Clinton betuigde daarover spijt toen hij zich verantwoordde voor de Amerikaanse luchtoorlog in Kosovo. Ook in Rwanda had Clinton goed willen doen.

Ommekeer sinds Irak

Biden, kind tijdens de Koude Oorlog, is opgevoed in de rotsvaste overtuiging dat Amerikaans machtsvertoon rechtvaardig is. In zijn inaugurele rede nam hij zich voor om van de VS „opnieuw de leidende macht voor het goede in de wereld te maken”. Toch bedoelde hij daar toen geen militaire macht meer mee.

De laatste keer dat Biden een interventie steunde, was in 2003 toen het havikenduo president George W. Bush en zijn vicepresident Dick Cheney Irak wilde binnenvallen om Saddam Hussein te verslaan. Dat zij daartoe de dreiging van de Iraakse leider veel groter voorstelden dan de informatie van hun eigen inlichtingendiensten rechtvaardigde, nam Biden voor lief.

Maar sinds de faliekante mislukking van de invasie en bezetting in Irak, plus de schier eindeloze militaire aanwezigheid in Afghanistan, is Biden van zijn geloof in heilzame interventies teruggekomen.

Lees ook: Biden zag nooit wat in nation building voor Afghanistan

Zijn biograaf Evan Osnos schrijft dat Biden vanaf zijn aantreden als vicepresident van Barack Obama in 2008 „een strijdbare stem van scepsis was tegen het gebruik van Amerika’s militaire macht”. Hij stond daarin vaak tegenover minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, die bijvoorbeeld aandrong op een invasie in Libië. Over de missie in Afghanistan bleef de vicepresident steeds vragen: ‘Waarom zijn we daar ook alweer?’ Tegen Osnos zei Obama wel dat de voorstelling van „Biden als duif en anderen als haviken te simplistisch is”.

Obama heeft geen goede reputatie achtergelaten waar het gaat om buitenlandse crises. Hij markeerde een ‘rode lijn’ voor de Syrische president Assad (het gebruik van chemische wapens) maar reageerde zo zwak toen deze die lijn overtrad, dat de Russische president Poetin ruimte zag om Assad te hulp te schieten. Rusland wist de burgeroorlog te beslechten in het voordeel van het Syrische regime.

Toen Moskou in 2014 Oekraïne binnenviel om de Krim in te nemen en separatisten in het oosten te helpen, gaf Obama vicepresident Biden dit dossier als opdracht. In zijn boek Promise me, Dad schrijft Biden dat Obama’s „sympathie geheel bij Oekraïne lag, maar dat hij dit regionale conflict niet wilde laten escaleren tot een hete oorlog met Rusland”.

Volgens Biden zag Obama dat als een „klassieke” fout. „Hij was zich er scherp van bewust dat de grootste fouten die de VS door eigen toedoen begingen sinds de Tweede Wereldoorlog, niet het gevolg waren van te veel zelfbeheersing, maar van te weinig.” Biden heeft zich dat ingeprent.

Perfecte graadmeter

In zijn biografie beschrijft Evan Osnos Biden als een volger, geen leider. Hij is „de perfecte graadmeter voor waar het midden van de Democratische Partij zich bevindt”. En waar bevindt dat midden zich op dit moment? Bij zijn aantreden, schrijft historicus James Goldgeier in een e-mail, had Biden te maken met „een Amerikaans publiek dat moe was van twintig jaren oorlog en ik denk dat hij de Amerikanen ervan wil doordringen dat hij geen nieuwe oorlog zal beginnen”.

Maar zijn de Amerikanen, gevoelig voor beelden van gebombardeerde Europese burgers, niet intussen alweer een stap verder? Zijn de geesten rijp voor een nieuwe, ‘goede’ interventie? En als dat zo is, zal Biden dan weer naar het nieuwe midden opschuiven?