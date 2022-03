Belast vermogen rechtvaardig

Je hoeft geen socialist te zijn om te zien dat hier iets grondig mis is. Sterker nog, iedereen die een rechtvaardige samenleving en een toegankelijke economie met kansen voor iedereen een warm hart toedraagt, zou hier ontevreden over moeten zijn. Ik heb het over de manier waarop Nederland grote vermogens belast. Te weinig, te grillig, en met te veel ontsnappingsluikjes voor juist de slimmerds met veel geld.

Die misstand besloten VVD, D66, CDA en ChristenUnie grotendeels te negeren toen ze hun coalitie-akkoord voor een nieuw kabinet schreven. Dat was geen onwetendheid: er lagen indringende adviezen klaar om wat aan die gatenkaas te doen. Ambtenaren en economen hadden in doorwrochte studies al lang en breed aangetoond dat in de wirwar aan vermogensbelastingen voor de allerrijksten veel pretconstructies zitten. Met zijn ongelijke belastingen op verschillende soorten vermogen draagt het belastingstelsel zèlf bij aan vermogensongelijkheid, zo constateerden ambtenaren van het ministerie van financiën in 2020. Hoe duidelijk en hoe wrang wil je het hebben?

Vrijdag kwam daar een nieuw onderzoek bij dat duidelijk maakt hoe die gatenkaas in de echte wereld uitpakt. Dat is niet best: de allersterkste schouders betalen relatief minder belasting dan mensen met lage inkomens, concluderen economen van het Centraal Planbureau in een gloednieuwe studie. De belastingdruk van de allerrijksten, de top 1 procent, is beduidend lager dan die van de rest van het land.

Waarom? Hoge inkomens halen een groter deel van hun inkomen uit vermogen, en daarvoor gelden lagere tarieven dan voor inkomen uit werk. Denk aan inkomsten uit verhuur van panden, rendementen op beleggingen en bedrijfswinsten in bv’s van directeur-grootaandeelhouders.

Binnen die rijkste 1 procent daalt de belastingdruk gestaag verder. De rijkste 0,01 procent geniet van een nóg lagere belastingdruk. Ik geef u één cijfervoorbeeld. Middeninkomens en hoge inkomens betalen rond de 40 procent van hun inkomen aan belasting (het CPB rekent ook belasting op consumptie mee). De 0,01 procent hoogste inkomens betaalt maar 21 procent. Er is van alles nieuw aan deze studie maar de belangrijkste vernieuwing is wat mij betreft dat het CPB een poging doet al het inkomen uit vermogen mee te nemen. Daardoor is het zicht op de allerhoogste inkomens vollediger geworden.

Dit onderzoek kon politiek gezien niet op een gevoeliger moment komen. Want juist nu onderhandelen de partijen in het kabinet over een nieuwe belasting op vermogen. Een gevoelig onderwerp waarover de vier partijen in Rutte IV zeer uiteenlopend denken. Maar het kabinet moest wel. Door een uitspraak van de Hoge Raad was de belasting op inkomsten uit vermogen in box 3 van het belastingstelsel onhoudbaar. Nu moet er een nieuwe belasting worden bedacht.

Kamerleden van D66 en de ChristenUnie wezen vrijdag meteen naar het hoger belasten van grote vermogens, bijvoorbeeld in box 2, waar vooral vermogensinkomsten uit bv’s worden belast. De VVD is daar juist niet happig op.

Maar dat de kwestie niet langer te negeren valt, bleek vrijdag uit de reactie van staatssecretaris Marnix van Rij (CDA) op de studie van het CPB. Om de problemen in box 3 op te lossen „moeten we ook naar box 2 kijken.” Een formatie is niet over tot ‘ie echt over is.

