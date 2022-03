Advocaat, jong, vrouw en op de Zuidas: ‘Partner worden? Ik ben niet gek’

Al vele jaren beginnen meer vrouwen aan een rechtenstudie dan mannen. Bij de instroom van nieuwe advocaten in de grote kantoren is de verhouding man-vrouw vaak in balans. Per 1 januari 2021 was 45,1 procent van alle advocaten bij de grootste vijftig kantoren vrouw, blijkt uit onderzoek van Advocatie Magazine. Maar nog steeds schoppen veel minder vrouwen dan mannen het tot partner. Bij vier van de vijf grootste Nederlandse advocatenkantoren is niet meer dan één op de vier partners vrouw.

Vijftien jaar geleden ondertekenden de kantoren al een intentieverklaring om meer vrouwen in de partnergroep te krijgen. De urgentie groeit: sinds dit jaar moeten grote bedrijven aan de Sociaal-Economische Raad rapporteren hoe zij zich inzetten voor een gelijkere man-vrouwverhouding aan de top, en daarbij een streefcijfer noemen. Dat geldt ook voor de grootste advocatenkantoren, al hoeven zij hun cijfers pas over een tijdje te presenteren.

Heeft de genderkloof in de partnergroep met de cultuur van de advocatenkantoren te maken? In hun zedenschets in 2010 schreef het schrijverscollectief Zo Zuidas over hun werkomgeving al als een „kantoorjungle” vol „excentrieke bullebakken”. De drie auteurs, allen vrouw, van wie twee advocaten, leverden met hun boek over het Amsterdamse zakendistrict een spraakmakende inkijk in hun wereld. Een machocultuur, discriminatie en overwerk waren daar prominent onderdeel van.

Over dit artikel NRC deed de afgelopen maanden onder jonge vrouwen onderzoek naar de werkcultuur in de advocatuur. Hiervoor werd, soms herhaaldelijk, gesproken met 38 vrouwelijke advocaten en oud-advocaten van De Brauw Blackstone Westbroek, Loyens & Loeff, NautaDutilh, Houthoff en Stibbe. Dit zijn de vijf grootste Nederlandse advocatenkantoren. Van deze 38 vrouwen sprak NRC er 21 fysiek, 14 via een videoverbinding, 2 via de telefoon en 1 gaf via de mail antwoord op onze vragen. De gesprekken duurden gemiddeld een uur. 34 vrouwen willen om verschillende redenen anoniem blijven. Hun namen zijn bekend bij de redactie.

Is bij de advocatenkantoren in Amsterdam iets veranderd in het decennium sinds Zo Zuidas? Van millennials en de generatie erna, Gen Z, wordt vaak aangenomen dat zij anders tegen carrière en werkcultuur aankijken dan hun eerdere generaties. Gendergelijkheid en een goede balans tussen werk en privé is daar onderdeel van. Verschillende advocatenkantoren erkennen dat ook. Om deze nieuwe generaties tegemoet te komen, hebben zij daarom in de afgelopen jaren een aantal initiatieven genomen binnen hun organisaties, zoals diversiteit- en inclusiviteitcommissies, women in the lead workshops, young professional boards en de verruiming van ouderschapsverlof.

Is dat voldoende om de genderkloof te dichten in de nabije toekomst? Hoe kijken jonge vrouwelijke advocaten uit deze nieuwe generaties aan tegen de scheve partnerverhoudingen? En willen zij zelf eigenlijk wel partner worden?

NRC sprak aan de hand van verschillende thema’s met 38 jonge vrouwelijke (oud-)advocaten om dat te onderzoeken. De advocaten, twintigers en dertigers, werken of werkten bij De Brauw Blackstone Westbroek (7), Loyens & Loeff (15), Stibbe (6), NautaDutilh (7) en Houthoff (3). Zeven van hen hebben in de laatste vijf jaar de advocatuur verlaten, een achtste advocaat verliet de Zuidas langer geleden. Dertig werken nog bij deze vijf grote kantoren. De huidige advocaten die volmondig aangeven partnerambities te hebben, zijn op de vingers van één hand te tellen.

Het overgrote deel van de 38 vrouwen prefereerde op basis van anonimiteit met NRC in gesprek te gaan, omdat ze alleen dan vrijuit durven te praten. Ze vrezen voor baan of carrière, willen niet openlijk over hun burn-out vertellen of verwachten dat het advocatenkantoor geen toestemming zou geven voor een gesprek. Hun namen zijn bekend bij de redactie. Een aantal advocaten wordt wel bij naam genoemd.

Werkdruk

„Partner worden? Ik ben niet gek”, zegt een van de jonge advocaten. Haar uitroep sluimert door in de gesprekken met veel van de andere jonge vrouwen. Dat de balans tussen werk en privé niet optimaal is, weerhoudt bijna allen ervan een lange carrière bij hun huidige werkgever te overwegen.

Meer dan de helft van deze vrouwen werkt als advocaat-stagiair. Zij volgen een driejarige opleiding en zijn veelal eind twintig. Op twee na is het voor de advocaat-stagiairs vanzelfsprekend dat ze de opleiding afmaken. Andere advocaten werken als medewerker. Medewerkers zijn advocaten die na hun driejarige opleiding in dienst blijven bij een advocatenkantoor.

Werken bij een groot kantoor is voor sommigen vooral een welkome verlenging van hun studententijd. Het merendeel van de vrouwen koos hun werkgever dan ook vanwege het sociale aspect.

Voor de coronacrisis waren er veel feesten en reisjes die de sfeer ten goede kwamen. Een advocaat werd na haar sollicitatiegesprek uitgenodigd voor de vrijdagmiddagborrel. Een ander mocht tijdens haar stage naar het kerstfeest komen. Vooral onder leeftijdgenoten is de sfeer goed. „De Zuidas is een warm bad voor jonge mensen”, zegt een advocaat van Loyens & Loeff.

Naast het feesten wordt hard gewerkt. Meer dan de helft van de vrouwen werkt regelmatig tot elf uur ’s avonds of in het weekend. Die lange werkdagen zijn nu nog geen probleem voor één op de vijf vrouwen. Maar voor langere tijd zouden ze het werk niet allemaal willen blijven doen. Anderen leggen in het gesprek de nadruk op hun positieve ervaring: „Als je iets doet wat je leuk vindt, had je liever meer uren in een dag”, zegt een advocaat van Loyens & Loeff. Dat onderschrijft haar collega Thamar Sikkes (27). Bovenal zeggen de vrouwen, wat betreft de werkdruk: ze wisten waar ze aan begonnen.

Partners Partners zijn mede-eigenaars van een advocatenkantoor. Zij zijn specialisten in een bepaald rechtsgebied, werven cliënten en delen mee in de winst van het bedrijf. Een advocaat kan na bijvoorbeeld tien jaar worden gevraagd toe te treden als mede-eigenaar.

„Als een cliënt op vrijdagmiddag aangeeft maandagochtend een specifiek document te willen ontvangen, gebeurt dat. Anders stapt hij wellicht naar de concurrent”, zegt een advocaat van een ander kantoor. Advocaten moeten altijd bereikbaar zijn voor klanten. Daarnaast moeten ze een aantal uur per dag billable zijn, vaak zes tot acht uur. Dat zijn uren die ze moeten besteden aan opdrachten voor cliënten. De combinatie van deze ‘factureerbaarheid’ en dienstverlening zorgt ervoor dat de meerderheid van de vrouwen het gevoel heeft altijd ‘aan’ te moeten staan. Wie zijn minimale billables langere tijd niet haalt, wordt daarop aangesproken.

Ruim de helft van de huidige advocaten geeft aan te willen blijven „zolang het leuk is”. Ze willen bovenal een goede balans tussen werk en privé. Of dat haalbaar is in de top van de advocatuur, betwijfelen ze. Ook volgens Renate Keijser (28), procesadvocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, wringt het op de weg naar de top vooral bij de balans tussen werk en privé. „We kunnen niet verwachten dat De Brauw tweedaagse werkweken accepteert, maar ze kunnen wel meer vrijheid bieden in hoe wij werk inrichten.”

Voor een klein aantal van de gesproken advocaten ligt de werkdruk te hoog. Haaruitval, verdoofde kaken en paniekaanvallen: van de bijna veertig vrouwen hebben er drie ervaring met deze klachten. Zij kampten met een burn-out in hun eerste werkzame jaren. „Mijn energie haalde ik uit suiker en vet voedsel. Als ik tijdens een werkdag een ommetje ging maken, nam ik mijn laptop mee, zodat ik direct kon werken als het nodig was”, vertelt een van hen. „Ik was vaak verward en moest veel huilen. De advocatenopleiding wilde ik afmaken, maar ik ben nu herstellende van een burn-out.”

De acht advocaten die de afgelopen jaren de Zuidas verlieten, werken nu bij kleinere advocatenkantoren, ministeries, gemeenten of als bedrijfsjurist. Zij ervaren hier een betere balans. Van de oud-advocaten stopten er twee vroegtijdig met de opleiding. Zij zijn niet meer werkzaam in de advocatuur.

Enkele van de ondervraagde advocaten geven aan een maatschappelijke insteek te missen. Dit zijn veelal de jongste vrouwen. „De Zuidas is erg commercieel. Alles draait om geld”, zegt een van hen. Deze kleine groep overweegt een carrièrestap te maken naar een ngo of de overheid.

Mannencultuur

Driekwart van de jonge vrouwelijke advocaten spreekt van een masculiene cultuur binnen hun kantoor. Wie als jonge vrouw, met ‘vrouwelijke eigenschappen’, de top wil halen. moet een olifantenhuid hebben, of zich aanpassen.

Terwijl het aantal vrouwelijke partners sterk achterblijft, is de man-vrouwverdeling onder de advocaten van de kantoren bijna fiftyfifty. Een kleine meerderheid van de vrouwen bestempelt de kwaliteiten die gewaardeerd worden in de advocatuur als ‘mannelijke eigenschappen’. Wie in de advocatuur wil doorgroeien, zal dit gegeven moeten accepteren, menen zij.

Mannelijke eigenschappen zijn eigenschappen die volgens de advocaten traditioneel aan mannen worden toegeschreven, zoals zelfvertrouwen, besluitvaardigheid, assertiviteit en directheid. Zorgzaamheid, emotionaliteit, bescheidenheid en kwetsbaarheid zouden behoren tot ‘vrouwelijke eigenschappen’.

Toe-eigenen van ‘mannelijke eigenschappen’ voelt voor een aantal advocaten als een overlevingsmechanisme. „Als vrouw ben je snel ‘emotioneel’, dat vermijd ik liever”, zegt een jonge advocaat van Stibbe. „Tere zieltjes worden bij NautaDutilh niet serieus genomen”, zegt een oud-medewerker.

Veel partners zijn kortaf en tonen weinig emoties. Jonge advocaten nemen dit over, menen de vrouwen. „Ik doe mezelf harder voor dan ik ben”, zegt een advocaat van De Brauw Blackstone Westbroek . Want wie te levendig of empathisch is, snijdt zichzelf mogelijk in de vingers. Een andere advocaat van De Brauw Blackstone Westbroek: „De partners zijn direct en zitten vaak met de armen over elkaar in een vergadering. Dan begin ik natuurlijk niet over het weekend.”

In beoordelingsgesprekken zijn oordelen vaak gericht op traditionele beelden van mannen en vrouwen. Sommige vrouwen hebben het idee dat hun mannelijke collega’s anders behandeld worden. Zo kreeg een vrouw te horen dat ze ‘vinnig’ schreef, terwijl haar mails dezelfde toon hadden als die van haar mannelijke collega’s. En zo werd een vrouw bij Loyens & Loeff geprezen om haar hardheid, terwijl mannelijke collega’s dat naar haar idee niet te horen kregen. Een advocaat van een ander kantoor kreeg het gevoel dat ze als enige vrouw in een team voorzichtiger werd bejegend. Pas toen ze dat aangaf, werd ze hetzelfde behandeld. „Ik vond dat heel typerend voor de manier waarop mannen omgaan met vrouwen in het bedrijfsleven.”

Niet alleen in beoordelingsgesprekken voeren vooroordelen de boventoon. Er zijn mannelijke cliënten die vrouwen niet aankijken tijdens vergaderingen of hen aanzien voor secretaresses of receptionistes. „Een mannelijke sollicitant drukte zijn jas in mijn handen terwijl hij vroeg om een kop koffie, denkende dat ik de receptioniste was. Toen ik later tegenover hem zat in de sollicitatie, schaamde hij zich kapot.”

De kantoren kennen initiatieven die zich richten op tegengaan van vooroordelen, zogeheten unconscious bias-trainingen en flies-on-the-wall bij onder andere Loyens & Loeff en De Brauw Blackstone Westbroek. Bij die laatste categorie observeert en analyseert een externe onderzoeker gesprekken op de werkvloer. Alle kantoren organiseren presentaties of workshops met genderdiversiteit als thema.

In de gesprekken met NRC zijn advocaten van De Brauw Blackstone Westbroek overwegend positief. Het kantoor werkt samen met bedrijven die hen wijzen op ‘masculiene eigenschappen’ in vacatures. Zo zouden vrouwen zich meer aangesproken moeten voelen door naar kwaliteiten als ‘leergierig’ en ‘goed georganiseerd’ te vragen.

Hoewel volgens advocaat Renate Keijser van het kantoor veel ten goede veranderd is, blijven er dingen wringen. . Vrouwelijke collega’s krijgen vaker dan mannen organisatorische taken toebedeeld, zoals voorbereiden van Power Point-presentaties of bundelen van documenten. Ook ergert ze zich bijvoorbeeld aan een opmerking als ‘gooi je charmes in de strijd’. Deze vaak onbewuste en onbedoelde handelingen moeten we volgens haar niet bagatelliseren: „Als iemand zoiets als vervelend ervaart, moet je daarover in gesprek gaan. Het afdoen met ‘zo bedoelde ik het niet’, is te makkelijk.” Zonder dialoog geen cultuurverandering, meent ze.

Ruim de helft van de vrouwen spreekt tegen NRC voorzichtig uit meer empathie en individuele belangstelling te willen van de partners. „Toen ik aangaf dat het werk mij te veel was, werd ik zijn kantoor uitgestuurd en werd mij gezegd dat ik het moest laten weten als het echt niet meer ging”, zegt een advocaat . „Dat ik al op dat punt zat, ging er niet in.”

Kantoren proberen jonge vrouwen te enthousiasmeren voor de top met onder meer women in the lead workshops en ladies dinners. Deze initiatieven richten zich op de vrouwelijke gemeenschap bij een kantoor en vergroting van de saamhorigheid van die vrouwen. Regelmatige een-op-eengesprekken tussen vrouwelijke partners en vrouwelijke jonge advocaten zijn er weinig. Daar is wel behoefte aan. Maar volgens sommige advocaten met wie NRC sprak, is het dan weer geen goed idee een vrouw als mentor in te schakelen die direct leiding geeft: de afhankelijkheid is te groot om eerlijk te communiceren.

Eén advocaat geeft aan zich ervoor te schamen dat ze women leadership workshops volgt: „Het is ongemakkelijk dat dit nodig is, male leadership workshops zijn er niet.” Door deze initiatieven zou een kantoor juist de nadruk leggen op genderongelijkheid, stellen andere vrouwen. Net als bij de initiatieven die vooroordelen moeten tegengaan. Een ruime meerderheid van de vrouwen vindt dat deze programma’s voor de bühne zijn. „Als medewerker merk ik intern geen zak van deze projecten, er verandert al jaren niets aan de cultuur richting vrouwen”, zegt een advocaat van Loyens & Loeff.

Uit de gesprekken blijkt dat deze ruime meerderheid van de advocaten niet denkt dat bovengenoemde trainingen of workshops invloed hebben. Ze vinden het goed dat deze initiatieven er zijn, maar velen stellen ook: „Cultuurverandering begint bij de partners, zij zetten de toon.” Maar volgens deze advocaten is het vooral aan jonge, toekomstige partners om cultuurverandering teweeg te brengen. De meerderheid denkt dat het niet gaat lukken met de huidige generatie partners. „Die zijn opgegroeid in andere tijden. Er heerst een vroeger-was-het-ergermentaliteit. Ze zien het belang van verandering niet.”

Ook zeggen meerdere vrouwen dat harder moet worden opgetreden tegen partners die grenzen opzoeken of overtreden. Een boze advocaat bij NautaDutilh: „Partners zitten in een ivoren toren. Ze halen heel veel geld binnen en het lijkt alsof het kantoor dat belangrijker vindt dan het bevorderen van een goede werkcultuur. Onbegrijpelijk, want op die manier zal er nooit een toename van vrouwelijke partners komen.”

Er zijn weinig advocaten die hun mannelijke leidinggevenden „een voorbeeld” noemen. Een gebrek aan vrouwelijke rolmodellen lijkt een factor te zijn in de slechte doorstroom naar de top. Meerdere ondervraagden zien zichzelf niet tussen een grote groep „conservatieve mannen” staan.

Het valt een klein deel van de advocaten daarbij op dat ook de vrouwelijke partners zich lijken te schikken naar het ‘mannelijke systeem’. „Er verandert weinig. Er is ruimte voor maar één modus operandi. Vroeg of laat vallen alle partners in dat patroon.” Dit stelt deze advocaat van Loyens & Loeff teleur. Waar ze aan het begin van haar carrière verandering wilde bewerkstelligen, verwacht ze nu dat ook zij in de top een ‘zuur mens’ zal worden. Haar partnerambities bij dit kantoor heeft ze opgegeven.

Tegelijkertijd is Keijser van De Brauw Blackstone Westbroek ervan overtuigd dat haar generatie de kans heeft verandering te bewerkstelligen. Volgens haar zijn de meeste partners bij De Brauw, vrouwen en mannen, bereid mee te werken aan deze verandering. „In mijn ervaring staan de meesten van hen open voor de geluiden van jongeren. Dat kan ik alleen maar waarderen.”

Ouderschap

„Partner én moeder?!” Veruit de meeste vrouwen benoemen al snel in het gesprek hun kinderwens. Maar gevreesd wordt dat ouderschap lastig te combineren is met een topfunctie. Het merendeel is kinderloos, en velen zien de combinatie niet voor zich. Veel jonge vrouwen die NRC sprak, hebben het gevoel dat de top van de advocatuur niet is ingericht voor moeders. Dit beïnvloedt in veel gevallen hun ambities, zeggen ze.

De meeste vrouwen ambiëren deeltijdwerk. Maar deeltijdwerkende partners zijn er niet, volgens hen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat parttime werken een belangrijke oorzaak is voor de slechte doorstroming van vrouwen naar hogere functies in Nederland.

Ongeveer tien van de ondervraagde advocaten leggen het probleem van de genderkloof in de advocatuur bij vrouwen zelf. Volgens hen komt het vooral doordat vrouwen andere keuzes maken. Het glazen plafond verzinnen vrouwen zelf, menen deze advocaten. Een ondervraagde: „Ik ben niet van plan parttime te gaan werken als ik kinderen krijg. Als je de top wilt bereiken, doe je dat toch niet?”

De advocaten met wie NRC sprak, laten weten dat de partners bij hen op kantoor verschillende manieren hebben om ouderschap met werk te combineren. Zorg voor het huishouden en de kinderen wordt in veel gevallen uitbesteed, bijvoorbeeld door inzet van au pairs en schoonmakers. Er zijn mannen wier vrouw niet werkt.

Aan een oud-medewerker van NautaDutilh vroeg een mannelijke partner – met zelf vier kinderen – of moederschap en advocaat zijn niet lastig te combineren is. „Toen ik hem vroeg hoe hij dat als vader ervaarde, keek mij glazig aan. De kinderen? Dat regelde zijn vrouw.”

De advocaten zien ook scheidingen en verslechterde familiebanden: „Een partner heeft wel eens uitgesproken dat ze ervan baalt hoe haar privéleven is gelopen door haar carrièrekeuzes.” Er zijn weinig voorbeelden voor de jonge vrouwen die laten zien hoe die combinatie wel mogelijk is. Meerdere advocaten geven aan partnerschap te willen overwegen als de vierdaagse werkweek geaccepteerd wordt. Het benoemen van meer partners per sectie noemen enkele vrouwen als mogelijkheid.

Keijser van De Brauw Blackstone Westbroek zegt dat het kantoor in 2021 ontdekte dat informatie over mogelijkheden tot deeltijdwerken wel automatisch werd gestuurd naar zwangere vrouwen, maar niet naar mannen die aankondigden vader te worden. Dit is inmiddels rechtgezet. „Dat is geen opzet, maar overblijfsel van een verouderde manier van denken. De aanname dat alleen vrouwen parttime willen werken, is ongemerkt blijven hangen in de systemen. Als we zo iets niet aanpassen, houden we genderongelijkheid in stand.”

Jonge moeders geven aan dat de sfeer goed is op secties waar begrip is voor hun situatie. Het is fijn dat daar ruimte is voor alternatieve werktijden of het geen probleem is als tijdens een virtuele vergadering een kind op schoot zit. Maar partners zijn ze nog niet. Of ze dat willen worden? „Nee.”

Wie partner wil worden, moet een bepaald aantal ‘vlieguren’ maken. Meerdere advocaten benoemen zwangerschapsverlof als een belemmerende factor. Door verlof zouden ze in vlieguren gaan achterlopen op mannelijke collega’s.

Verder twijfelt een deel van de vrouwen aan de manier waarop het zwangerschapsverlof op de kantoren wordt geregeld. Dit zorgt voor onzekerheid: „Wij kunnen er niets aan doen dat wij het kind dragen, we zouden daar niet op moeten worden afgerekend”, zegt een advocaat van Loyens & Loeff, met kinderwens. Vrouwen hebben wettelijk recht op zestien weken zwangerschapsverlof. Mannen kunnen tot vijf weken aanvullend verlof opnemen tegen een lager loon – maar hoe het per kantoor geregeld is, weten de vrouwen niet precies.

Verschillende vrouwen vragen zich af of de cultuur het toelaat om als man daadwerkelijk gebruik te maken van ouderschapsverlof. Een ruime meerderheid van de advocaten vindt dat werkgevers dit verlof gelijk moeten trekken voor mannen en vrouwen, en het voor mannen verplichten. Op die manier voorkom je als kantoor dat je vrouwen het idee geeft dat een kind krijgen hun carrièrepad beïnvloedt, zeggen ze.

Daarnaast speelt in Nederland al langer een discussie omtrent gratis kinderopvang. Of een interne bedrijfscrèche of door het kantoor betaalde kinderopvang niet een optie zou zijn? Eén advocaat: „Advocatenkantoren hebben zo veel geld, doe er dan ook wat nuttigs mee.”

Seksisme

Alleen de mannen begroeten, seksueel getinte opmerkingen maken, minachtend over vrouwen praten: een kwart van de bijna veertig advocaten geeft aan met seksisme te maken hebben gehad op de werkvloer.

„Op de dag dat een groep belangrijke mannen zou komen borrelen, werd ik uitgenodigd door een partner zodat ik de ‘eye candy‘ kon zijn”, vertelt een jonge advocaat. Haar werkgever vermeldt ze liever niet uit angst voor herleidbaarheid. „In hiërarchie stond ik gelijk aan aanwezige mannelijke collega’s, maar ik voelde me niet serieus genomen.”

Een ander voorbeeld: „Bij Loyens & Loeff maakte een partner midden in een inhoudelijke bespreking een opmerking over mijn decolleté – ik was eind twintig. Hij keek net te lang en liet op dat moment weten dat hij mij vond lijken op een andere vrouwelijke collega, maar haar naam zei mij niets. De partner lachte daarom. Achteraf hoorde ik van collega’s dat zij bekend stond om haar grote borsten.” Over bovengenoemde partner van Loyens & Loeff spreken meerdere advocaten in negatieve zin. Ze vinden hem een „viezerik”.

Bij elk kantoor zijn voorbeelden van seksisme te vinden, blijkt in de gesprekken, al zegt de meerderheid van de vrouwen zelf geen directe ervaring te hebben met seksisme op kantoor. Nikki Oetomo (25), advocaat bij Loyens & Loeff, vindt dat ze „correct bejegend” wordt. Zij ervaart geen seksisme op de werkvloer.

Maar op borrels hangt soms een studentikoze sfeer waarin neerbuigend over vrouwen wordt gepraat. Eén andere advocaat van Loyens & Loeff geeft aan spijt te hebben van de keren dat ze haar mannelijke collega’s niet aansprak op seksistische opmerkingen. „Het is niet oké om vrouwen ‘laag’ te noemen.”

Meisje, kleintje of vrouwtje: hoewel ze er niet allemaal ervaring mee hebben, worden sommige advocaten met verkleinwoorden aangesproken. Dat ervaren ze als denigrerend. „Tegen een man zeg je toch ook niet ‘jongetje’?”, aldus een advocaat van Stibbe. Of de vrouwen iets van deze gebeurtenissen hebben gezegd? „Nee. Het blijft je baas.”

Nemen alle vrouwen aanstoot aan dergelijke opmerkingen? Dat niet. Een grapje moet kunnen, zegt ook een aantal advocaten. Zij geven aan dat mannelijke collega’s wel eens opmerkingen maken over hun uiterlijk of vrouw-zijn, maar dat zij dat niet als seksistisch ervaren. Een andere advocaat: „Ik maak grappen dat ik dingen voor elkaar krijg door met mijn ogen te knipperen, dus waarom mag een man dat niet?” Door een punt te maken van dusdanige opmerkingen, leg je de nadruk op ongelijkheid, menen weer anderen. Het zijn vooral de jongste advocaten die dit zeggen.

„Ik vind dat echt een nadeel aan zó feministisch zijn, dat je jezelf zó serieus neemt – dan kan je tegenwoordig ook niets meer zeggen. Je presenteert jezelf dan als slachtoffer naar mijn idee”, zegt een advocaat van Loyens & Loeff. Wie zichzelf „te serieus neemt”, kan volgens haar verwachten anders behandeld te worden.

Angstcultuur

Een paar vrouwen in dit onderzoek geven voorbeelden van een angstcultuur in de sectie waar zij voor werken of werkten. Het gaat dan bijvoorbeeld om onaardige leidinggevenden en partners die in hoofdletters mailen, of schreeuwen en schelden.

Deze advocaten constateren dat er weinig ruimte is om aan te kaarten dat iets te ver gaat. Omdat advocaat-stagiairs afhankelijk zijn van een beoordeling om na drie jaar als medewerker toe te treden, is het van belang de partners te vriend houden. „Je hebt gewoon een leukere werkdag als je niet tegen hen ingaat.”

Daar komt bij dat partners soms zelf als vertrouwenspersonen fungeren. Ook human resources (HR, personeelsbeleid/-zaken) valt in veel gevallen onder het gezag van de partners. Meerdere advocaten geven aan dat HR luistert en hulp biedt, maar niets kan veranderen: de partners hebben de macht en staffing heeft weinig inspraak. „Belachelijk”, noemt een advocaat dit. „Alsof partners niet doorhebben dat niemand dan nog aan de bel gaat trekken.”

Binnen kantoren zijn soms extreme voorbeelden van bullebakkerig gedrag. „Na vier maanden wist mijn partner mijn naam nog niet. Zodra ik iets verkeerd deed, kreeg ik de vraag of ik wel was afgestudeerd. Wie een inhoudelijke fout had gemaakt, moest voorlezen uit Tekst & Commentaar [een onder juristen veelgebruikt boek]. En als ik voor zeven uur ‘s avonds naar huis ging, werd gevraagd of ik arbeidsduurverkorting had. Daarnaast werden mijn mannelijke collega’s uitgescholden voor domme lul”, vertelt een advocate die inmiddels weg is bij Loyens & Loeff. Andere advocaten van dit kantoor herkennen en bevestigen deze verhalen over deze partner.

Ruim de helft van de advocaten herkent dit soort ervaringen niet. Van een angstcultuur binnen hun kantoor of sectie is geen sprake, zeggen ze, en ze hebben een goede verstandhouding met hun leidinggevenden.

Een advocaat-stagiair bij NautaDutilh werkt onder twee vrouwelijke partners. Dat bevalt haar. „De samenwerking ervaar ik als heel prettig, we hebben veel contact en er is ruimte om het aan te geven als je een periode wat minder lekker in je vel zit.”

De ervaringen verschillen sterk per sectie en soms ook per bedrijf. Over afdelingen zoals arbeidsrecht en bestuursrecht zijn bijvoorbeeld weinig klachten, terwijl andere, meer financiële secties juist vaker worden genoemd. Verder komen de positieve verhalen vaak van vrouwen die werken op afdelingen waar persoonlijke begeleiding volgens hen hoog in het vaandel staat. Ook ervaren zij veel vrijheid bij het indelen van hun werkuren.

Anouk de Boer (28, Loyens & Loeff) is een van de vrouwen die hier positief over is: „Ik heb een goede verstandhouding met mijn partners.”

Culturele diversiteit

Veel vrouwen geven aan dat zij de Zuidas niet divers vinden. NRC sprak meerdere vrouwelijke advocaten met een biculturele achtergrond. Voor hen heeft deze discussie een extra laag. In de top van de advocatuur zijn vrouwen schaars, vrouwen met een biculturele achtergrond al helemaal.

De vijf kantoren hebben allemaal commissies die zich richten op de bevordering van een diverse en inclusieve werkcultuur. Wat er goed gaat op dit gebied? Dat het „bewustzijn” er is, vinden veel vrouwen positief.

Toch lijkt dit bewustzijn niet altijd vrucht af te werpen. Een advocaat met een migratieachtergrond kreeg het gevoel dat niet geluisterd werd naar haar ideeën. Ze liet bewust meermaals haar witte, mannelijke stagiair deze ideeën in de bedrijfs-chat delen. Toen werd haar input wel serieus genomen. „Pas toen had ik door: ik ga hier nooit serieus worden genomen.” Deze advocaat wenst anoniem te blijven vanwege de gevoeligheid van het onderwerp.

Zich thuis voelen op de kantoren wordt hun nogal eens lastig gemaakt, zeker als ze uit geloofsovertuiging geen alcohol nuttigen. Bovengenoemde vrouwelijke advocaat is om die reden ‘saai’ genoemd, vertelt ze. Haar wordt gezegd dat ze niet „zo ongezellig” moet doen. „Ik vind het vervelend maar zeg er weinig van. Vooral de constante druk ervaar ik als naar.” Ook andere advocaten valt op dat denigrerend wordt gesproken over advocaten die zich onthouden van alcohol. Bij Stibbe vertelde een partner grappend aan een advocaat dat hun islamitische collega toch nooit partner zal worden: „Want hij drinkt niet.”

Ook advocaten zonder migratieachtergrond valt op dat het altijd de diverse collega’s’ zijn die worden gevraagd voor pr-foto’s of wervingsevenementen. „Het is altijd mijn Marokkaanse collega en ik”, zegt een advocaat. Voor de meeste advocaten met een biculturele achtergrond is het ongemakkelijk dat kantoren de nadruk leggen op hun etniciteit. „Wat je vooral niet moet doen is het verschil benadrukken”, zegt een van hen. Andere advocaten met een migratieachtergrond menen juist dat het goed is dat er aandacht voor is: „We voeren nu dit gesprek, zodat het over tien jaar niet meer nodig is.”

Reacties De Brauw Blackstone Westbroek Ons werk is veeleisend en De Brauw kent een sterke cultuur. Er is laat ingegrepen om volledige diversiteit in de top van ons kantoor te bewerkstelligen, maar we leggen ons nu sterk toe op het bereiken daarvan. Dat gaat met vallen en opstaan. Over de hele linie zijn kantoorgenoten bereid bij te dragen aan een werkomgeving die authenticiteit, integriteit en openheid beloont. Wij zijn vastberaden hier samen aan te blijven werken. De toekomst van de volgende generatie talentvolle vrouwelijke advocaten is voor ons kantoor van wezenlijk belang. We zijn trots dat zij zich hierover uitspreken. Houthoff Op het werk hoort iedereen zich veilig te voelen en gewaardeerd te worden. Dat is waarvoor Houthoff zich inzet. Wij geloven dat Houthoff een open en collegiale werkomgeving biedt, waarbij iedereen gerespecteerd wordt, ongeacht achtergrond, leeftijd of sekse. En mocht het zo zijn dat er bij ons sprake is (geweest) van situaties waarbij niet altijd aan onze eigen hoge standaarden is voldaan, dan betreuren we dat zeer. Kantoorgenoten die zich om welke reden dan ook onjuist bejegend voelen, roepen wij te allen tijde op contact op te nemen met onze vertrouwenspersonen, die wij ook extern hebben. Kantoorgenoten, inclusief partners, die niet in lijn handelen met onze gedragsregels kunnen er zeker van zijn hierop aangesproken te worden. Een goede balans tussen werk en privé, naast respectvolle omgangsvormen, zijn een voorwaarde om je als werknemer fijn te voelen. Het ouderschap kan en mag op geen enkele manier een carrière bij Houthoff in de weg staan. Deeltijdwerken is ook op partnerniveau bij ons een optie. Onze commisie ‘Diversiteit & Inclusiviteit’ werkt samen met ons bestuur doorlopend aan plannen en programma’s om ons kantoor te blijven verbeteren. Hierbij moeten wij altijd kritisch zijn over onszelf en signalen, zoals omschreven in het artikel, zeer serieus nemen. Ons gedrag is de basis van zowel ons succes als onze kwetsbaarheid. Jezelf kunnen zijn bij Houthoff, voelen dat je meetelt en gerespecteerd wordt, zien wij als een kernwaarde van ons kantoor. NautaDutilh In het artikel komen voor ons essentiële thema’s aan de orde. Over wat er op deze gebieden goed gaat en wat er beter kan, en welke acties daarbij passen, spreken we onder andere met de partnergroep, met de Ondernemingsraad en met onze Young Professionals Board (YPB). De YPB vertegenwoordigt Gen Z en millennials binnen ons kantoor. Zij adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd over verschillende thema’s, waaronder inclusie en diversiteit. We hebben als kantoor concrete doelstellingen vastgesteld op het gebied van inclusie en diversiteit, waaronder genderdiversiteit. Onze ambitie is om in 2026 een 50/50 man-vrouwratio op alle ‘seniorniveaus’ te hebben. Passend bij deze ambitie benoemen we per 1 april 7 partners: 5 vrouwen en 2 mannen. We herkennen ons niet in het in het artikel geschetste beeld als zodanig. Om twee concrete voorbeelden te geven: we hebben vorig jaar in nauw overleg met de ondernemingsraad en de YPB voor alle ouders – ongeacht geslacht of gezinssamenstelling – het betaald partner- en ouderschapsverlof uitgebreid, en bieden alle kantoorgenoten de mogelijkheid om parttime te werken, zonder dat dit invloed heeft op doorgroeimogelijkheden of carrièreperspectief. Dat blijkt ook uit het feit dat meerdere partners (m/v) en leidinggevenden binnen onze stafafdelingen parttime werken. Tegelijkertijd realiseren we ons dat inclusie en diversiteit een onderwerp is waar mensen verschillend over denken, ook binnen ons kantoor. Dat betekent ook dat veranderingen niet voor iedereen snel genoeg gaan. We zijn er trots op dat in vier van de vijf landen waar we kantoren hebben, deze (mede) geleid worden door een vrouwelijke partner. Loyens & Loeff Loyens & Loeff is geschrokken van de ervaringen die (voormalig) medewerksters met NRC hebben gedeeld. Wij zijn ons ervan bewust dat we op het gebied van diversiteit en inclusie weliswaar al veel stappen hebben gezet, maar ook dat we nog veel hebben te verbeteren. We streven daarbij naar een creatieve, inspirerende, maar vooral ook een inclusieve werkomgeving waar een ieder tot haar recht komt en zich veilig weet. Grensoverschrijdend gedrag tolereren we niet. We herkennen ons echter niet in het algemene beeld dat van ons kantoor wordt geschetst. We hechten veel waarde aan de initiatieven die wij eerder samen met onze medewerkers hebben genomen. Enkele daarvan zijn: • De ‘Diversity & Inclusion Community’ waar we samen met medewerkers aandacht vragen en actie ondernemen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie, waar wij inzichten delen en initiatieven nemen;

• Het ‘fly-on-the-wall’-initiatief waarbij een partner van een andere praktijkgroep meeluistert of besluitvorming, van beoordelingsgesprekken tot aan de aandeelhoudersvergaderingen, onbevooroordeeld gebeurt;

• Het regelmatig uitvoeren van onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van een veilige werkomgeving, zodat we ook langs die weg aanknopingspunten voor verbeteringen in beeld krijgen. In december 2021 is zo’n onderzoek gestart door Rob van Eijbergen (hoogleraar integriteit van organisaties aan de Vrije Universiteit) naar een veilige werkomgeving. Onze prioriteit is dat alle collega’s zich binnen Loyens & Loeff veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en zich uit kunnen spreken over ongewenst gedrag, in alle situaties, ongeacht de positie die iemand bekleedt. We zijn er nog niet, maar werken daar hard aan. Stibbe wenste geen commentaar te geven op het artikel.