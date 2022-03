Zelfreflectie genoeg bij het Kamerdebat over doorgeslagen bureaucratie, maar verandert er ook iets?

André Bosman zat er al meer dan een jaar op te wachten en donderdag was het zover. De Tweede Kamer besprak eindelijk ‘zijn’ rapport over burgers die vastlopen in de bureaucratie van de overheid.

Het was lang wachten, want inmiddels praten politici in Den Haag al meer dan een jaar over de ‘nieuwe bestuurscultuur’ die er moet komen na de Toeslagenaffaire. En over de noodzaak om het vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen na alle problemen bij overheidsdiensten.

Maar tot nu toe debatteerde de Tweede Kamer niet over het alarmerende rapport dat precies daarover gaat. Het rapport Klem tussen balie en beleid, dat Bosman als voormalig VVD-Kamerlid al in februari 2021 maakte. Samen met andere Kamerleden onderzocht hij wat er misgaat bij de uitvoeringsorganisaties van de overheid en waarom de menselijke maat daar verdween.

De conclusies van die commissie van Kamerleden waren stevig. Miljoenen mensen lopen vast in de veel te ingewikkelde regels van de overheid. Wie te maken krijgt met de overheid, belandt te vaak in een wirwar van wetten en regels. Ga nú aan de slag met de aanbevelingen, schreef de commissie een jaar geleden aan kabinet, Tweede Kamer en uitvoeringsorganisaties. „Elke dag uitstel betekent meer mensen in de knel.”

Maar de formatie van een nieuw kabinet belandde in een impasse van zeven maanden, nadat bleek dat VVD-leider Mark Rutte tegen informateurs sprak over een andere functie voor het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. De Tweede Kamer zelf zag tot teleurstelling van Bosman telkens geen ruimte in de agenda. Terwijl zijn commissie niet alleen het kabinet verweet dat wetten te ingewikkeld waren, maar ook constateerde dat de Kamer een blinde vlek had voor de uitvoering. Te weinig werd de vraag gesteld: kàn het wel wat de Kamer en het kabinet willen? En: zijn burgers er echt mee geholpen?

Zoveelste rapport in de la

Dat betekent niet dat er in de tussentijd niets gebeurd is, probeerden Carola Schouten (Armoedebeleid, ChristenUnie) en Alexandra van Huffelen (Binnenlandse Zaken, D66) donderdag namens het kabinet duidelijk te maken. Toen het vorige kabinet januari 2021 aftrad vanwege de Toeslagenaffaire, nam het diverse maatregelen, die uitvoeringsdiensten als de Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV meer geld en ruimte moesten geven om het contact met burgers te verbeteren. Daarvoor is inmiddels een tien jaar durend programma opgezet.

De Tweede Kamer zat ook niet stil. De Kamer wil meer aandacht hebben voor problemen bij uitvoeringsorganisaties en burgers, en werkt onder leiding van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij aan verbetering.

Lees ook: Nieuwe bestuurscultuur? Dan moeten we ook over de Tweede Kamer praten

Als er donderdag tijdens het debat één ding duidelijk werd, is het dat Kamerleden én kabinet vinden dat ze er daarmee nog lang niet zijn. Want kritische rapporten en waarschuwende woorden waren er al zo vaak, en veranderde er toen iets wezenlijks? Nee, constateerden diverse Kamerleden. „Hoe zorgen we dat deze keer anders wordt dan alle andere?” vroeg Joost Sneller van D66. „Ik ben bang dat dit ook weer een rapport is in de la,” zei Senna Maatoug van GroenLinks. „Er is meer nodig dan je denkt om verkeerde gewoontes af te leren,” zei Van der Staaij.

Bosman verweet de Kamer in september in NRC te weinig in de spiegel te kijken. Dat deed de Kamer donderdag nadrukkelijk wel. De Kamer heeft de neiging om iedere keer weer een nieuwe oplossing te bedenken, zonder even na te denken „over hoe we het eenvoudiger maken,” zei bijvoorbeeld Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie. Kamerleden zouden zelf vaker contact moeten hebben met uitvoeringsorganisaties. En daar ook zelf informeren of plannen wel uitvoerbaar zijn. „Als Kamer wilden we vaak te veel en te haastig,” volgens Van der Staaij. We moeten waken voor te strikte wet- en regelgeving, zei Mark Strolenberg van de VVD.

Als Kamer wilden we vaak te veel en te haastig

Het lukt alleen als we ons echt anders gedragen, concludeerden diverse Kamerleden. Maar wat gebeurt er als een afspraak uit het regeerakkoord niet uitvoerbaar blijkt, vroeg Maatoug aan Sneller van D66, onderdeel van de coalitie in het kabinet. In het verleden drukte de meerderheid van de coalitie de wet dan weleens door, met ellende voor burgers tot gevolg. „De Kamer is er wel breed van doordrongen” dat dat tegen iedereen werkt, zei Sneller. „We nemen de uitvoering heel serieus.”

Er was zoveel zelfreflectie dat het Henk Nijboer van de PvdA te veel werd. Ja, het parlement heeft fouten gemaakt. Maar Nijboer wilde „niet op de hals halen” dat de Kamer voor elk detail in de wet verantwoordelijkheid draagt. „Het kabinet moet goede wetten maken, wij controleren. Dat heeft daar duizenden mensen voor.” De Kamer niet.

Het meest kritisch was Renske Leijten van de SP, die samen met Pieter Omtzigt de Toeslagenaffaire aan het licht bracht. Ze vond dat de commissie goede voorstellen had gedaan, maar met „die managementoplossingen” was het lek volgens haar niet boven. Dit gaat over een overheid die „haar eigen inwoners als vijand beschouwt.” Leijten wilde afstappen van het idee dat je met uitvoeringstoetsen „het ingebakken wantrouwen” verandert.

Meer Kamerleden vonden dat de overheid van een ander mensbeeld moet uitgaan. Meer vertrouwen, minder wantrouwen. Er is een web van regels omdat de overheid bang is iemand een euro te veel te geven, merkte Maatoug op. Volgens minister Schouten is de overheid die omslag nu ook aan het maken. „Dat we niet meer denken in mensen die als klant worden gezien.”