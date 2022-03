Wintersportreis Utrechtse studenten afgebroken na vermoedens van drogering

Negen studenten van twee Utrechtse studentenverenigingen zijn onwel geworden tijdens een gezamenlijke wintersportvakantie in het Franse Rizoul. Vier van hen zijn korte tijd ter controle naar het lokale ziekenhuis overgebracht.

De wintersportreis, waaraan zo’n 475 eerstejaarsstudenten deelnamen, is dankzij de voorvallen voortijdig beëindigd, schrijven de besturen van het Utrechtse Studentencorps (USC) en de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (UVSV) in een brief aan hun leden. „Getroffen leden en hun vrienden zullen als eerste de kans krijgen naar huis te gaan.” De eerste bussen vertrekken donderdagavond, twee dagen eerder dan gepland.

„Het viel meteen op dat zij allen dezelfde, bijzondere klachten hadden”, schrijven de twee besturen in de brief. „Deze klachten waren onder andere: spontaan door de benen zakken, hevig trillen, afwisselend lachen en huilen, met de ogen wegrollen, misselijkheid en overgeven, paniekaanvallen, geheugenverlies, vaak toch wel aanspreekbaar en helder van geest.” De opgenomen studenten maken het naar omstandigheden goed, schrijven de besturen. „Wel zeiden zij allen zich niks meer van het voorval te kunnen herinneren.”

Bloedonderzoek

De wintersporters in Rizoul denken dat de slachtoffers gedrogeerd zijn, zegt bestuurder Douwe Korver van USC. De vereniging heeft extra bestuursleden naar Frankrijk gestuurd om „toezicht te houden en ondersteuning te bieden”. Korver benadrukt dat er nog géén bevestiging is dat de slachtoffers daadwerkelijk gedrogeerd zijn: de resultaten van bloedonderzoek laten nog op zich wachten.

De eerste incidenten vonden plaats op dinsdagavond, zegt directeur Michiel Stoffels van touroperator Bohemian Birds. „De schrik zat er goed in de volgende dag. Het zijn mensen die elkaar goed kennen en wel wat vaker op stap gaan. In overleg met de besturen hebben we extra voorzorgsmaatregelen genomen, bijvoorbeeld het alleen maar serveren van drankjes met deksel of dop, het afsluiten van het festivalterrein en het inzetten van extra personeel.” Woensdagavond kwamen echter weer melding van „mogelijke drogering” binnen en werden wederom twee studenten naar het ziekenhuis gestuurd, zegt Stoffels. „Dat was wat ons betreft de druppel. Daarom hebben we samen met de besturen besloten de reis voortijdig af te kappen.”

Alle nog geplande feesten zijn afgezegd. Vrijdag komen de rest van studenten terug naar Nederland. De reis zou eigenlijk zaterdag eindigen. Een grotere groep ouderejaarssstudenten is op wintersportvakantie in les Deux Alpes. Die reis verloopt naar wens, schrijven de besturen.

‘Lust geen GHB’

De incidenten en vermoedens van drogering leidde bij de wintersportende studenten in Rizoul tot wantrouwen jegens het lokale horecapersoneel en andere groepen vakantiegangers, schrijven de besturen in hun brief. „Dit kwam de sfeer niet ten goede en zorgde voor onrust en paniek, waardoor een groot deel van de deelnemers geen plezier meer uit hun reis haalde.”

Op sociale media regent het inmiddels slechte recensies bij een van de grotere feestlocaties in het wintersportoord. „Lust helemaal geen GHB”, leest een eensterrecensie. Touroperator Stoffels zegt ook dat de lokale horeca slachtoffer is geworden van „een rotsituatie”. „Na de eerste gevallen heeft het barpersoneel ons zeer goed bijgestaan, ze hebben ons bijvoorbeeld toegang gegeven tot camerabeelden en zijn het gesprek met hun personeel aangegaan - of zij wellicht iets hadden gezien. Dat heeft helaas niet het gewenste effect gehad. Maar op dit moment staat eigenlijk nog niet helemaal vast wát er gebeurd is, laat staan dat we weten hóe het gebeurd is. Dat zal de komende dagen en weken uit onderzoek moeten blijken.”