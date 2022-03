Weg met die nare Hitlergroet

Nou, daar ging ie dan, het beeld, de ongewenste kunstuiting, door de lucht van zijn sokkel naar de laadruimte van een vrachtwagen. Weg ermee. Een doek over zijn hoofd als om hem het zicht op zijn eigen afgang te besparen. De videobeelden op AT5 zijn om kippenvel van te krijgen. Hoe hulpeloos een standbeeld, stijf en onmachtig op zijn rug, onderweg naar het trappenhuis van het Olympisch Stadion: veilig binnen, onzichtbaar voor passanten en hun lastige vragen. Niet langer buiten bij de ingang, met die nare gestrekte arm naar voren.

Dat het bronzen eerbetoon aan Frits van Tuyll van Serooskerken, oprichter van het Nederlands Olympisch Comité, daar al bijna een eeuw het Stadionplein heeft staan begroeten, is bijzaak. Wij, moderne Amsterdammers, kunnen hem niet langer verdragen. Het ongemak omtrent wat sterk lijkt op een nazigroet is ons te machtig geworden. Het levert te veel gedoe op.

Simpelweg uitleggen dat de bijna drie meter hoge atleet met zijn spierenlijf geen nazigroet brengt, maar een Olympische groet, is te veel gevraagd.

Natuurlijk waren er ook vroeger al vragen over die reus met die gestrekte arm naast de Marathontoren. Vandaar dat er een grote tegel voor de sokkel lag met daarop de naam van het kunstwerk: De Olympische Groet. En, of dat nog niet verhelderend genoeg was, werd ook nog uitgelegd dat deze groet ‘vanwege associaties met de nazigroet’ na 1945 is afgeschaft. So far, so good.

Ontelbaar veel Joodse toeschouwers, maar ook voetballers en bestuurders met kampsyndromen en vermoorde familieleden hebben die bijgoochem op z’n sokkeltje in de loop der tijd gepasseerd. Ze deden er doorgaans luchtig over – die arm is iets van vroeger, jongen, een rariteit van de Olympische Spelen van 1928, het zal wel.

Dat laconieke is ons niet gegeven. Wij gaan van ‘wtf, een Hitlergroet bij het Olympisch Stadion, LOL!’, of we gooien gewoon wat verf naar zo’n beeld.

Ga d’r maar aanstaan. Ga dat kunstwerk maar weer eens reinigen.

Er kwam een nieuwe uitleg bij: geheel ten onrechte werd er beweerd dat de groet ‘Romeins’ was. De Stadiondirectie schakelde externe historici in en wat bleek? „Die Romeinse groet is een fabeltje”, aldus de directie in Trouw. Dus, zou je zeggen, kappen met die rare uitleg. Maar nee, de hele sculptuur, een rijksmonument nota bene, werd afgelopen week naar binnen gehaald.

Je moet weten: de Romeinse groet heeft waarschijnlijk nooit bestaan. Ze is afkomstig van een schilderij uit 1784 en is later via theatervoorstellingen en dergelijke in het brein van zowel fascisten als olympiërs beland. Dat gaf verwarring.

Dat kan het beeld allemaal niet helpen. De schepping van beeldhouwster Gra Rueb was tijdens de Spelen van Amsterdam algemeen aanvaard; de meeste stadionbezoekers van na de oorlog hebben dat goed begrepen. Maar iedere nieuwe generatie begreep er minder van. Historisch besef en relativeringsvermogen legden het af tegen een strenge moraal en overgevoeligheid.

Kunst die vragen oproept uit het straatbeeld verwijderen, wel zo gemakkelijk.

Auke Kok is schrijver en journalist.