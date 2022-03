‘We hebben het samen gedaan. Zo gaat dat hier in het dorp’

Wie is Elbert Hennipman (39) uit Westbroek is ouderling in zijn kerk. Op de lagere school werd hij gepest, en in zijn droom om boer te worden stond hij alleen. Toch gelooft hij in de goede bedoelingen van God.

‘Bij mij is het glas nooit halfvol, maar altijd voor driekwart gevuld. Dat heeft te maken met mijn optimisme en mijn dankbaarheid. Door mijn geloof weet ik dat ik er niet alleen voor sta. Dat God een plan met mij heeft. En mijn karakter is gezegend met een vechtersmentaliteit.

„Ik ben de oudste uit een gezin van zes. Mijn vader is koster in de Nederlands Hervormde kerk in ons dorp, en mijn moeder is zo’n lieve vrouw die op de achtergrond heel veel werk verricht. Ik ben opgevoed met het idee dat je alles samendoet. Ik ging naar een lagere school in een ander dorp. Daar werd ik gepest. Want ik kwam niet uit Maartensdijk en ik was ook nog de eerste in de klas met een bril. En dan sta je er alleen voor. Ik heb dat overleefd omdat ik een veilige haven vond in het jeugdwerk van mijn kerk. Daar was ik wel goed genoeg en daar zijn vriendschappen voor het leven ontstaan. Ik leerde dat een collectief dat niemand uitsluit en waar iedereen er altijd voor elkaar is, veel rijker is voor iedereen.

„Van jongs af aan wilde ik boer worden. Mijn beide opa’s hebben vroeger ook geboerd. En ik was gek van beesten. Ik had al heel jong konijnen, een geitje en een kalfje. Dat ik ook wilde boeren, vonden velen een belachelijk plan. Mijn ouders hadden geen land en ook geen boerderij. Ook zij probeerden mij op andere gedachten te brengen. Niet omdat ze erop tegen waren, maar omdat ze mij wilden beschermen. Maar ik had een droom en die wilde ik najagen.

„Vanaf mijn tiende hielp ik mee op de boerderij van een echtpaar uit het dorp. Zelf hadden zij geen kinderen. Andere familieleden wilden de boerderij niet overnemen toen zij met pensioen wilden. Ik had inmiddels hogere landbouwschool gedaan, en toen hebben we afgesproken om het een paar jaar samen te proberen om te zien of die overname een haalbare kaart zou zijn. En dat is gelukt. Ik ben begonnen met dertig koeien en heb er nu ruim tweehonderd.

‘Het succes van het bedrijf is het succes van alle mensen om mij heen die mij altijd hebben geholpen. Als er een nieuwe schuur moest worden gebouwd, stonden ze klaar. Als ik advies nodig had, dachten ze mee. We hebben het samen gedaan. Zo gaat dat hier in het dorp. We helpen elkaar. Dat gaat over kerkmuren heen. Toen er bijvoorbeeld een nieuw schoolplein moest komen, had de gemeente een plan ter waarde van een kleine nieuwbouwwoning bedacht. Alle ouders hebben daar belangeloos de schouders onder gezet. De een maakte een ontwerp, de ander stelde gereedschap en materiaal beschikbaar en samen voerden we het uit. De kosten waren toen slechts een paar duizend euro.

Dat ik ook wilde boeren, vonden velen een belachelijk plan

„In 2017 heb ik bij een bedrijfsongeval een vinger verloren een eentje voorgoed beschadigd. Ik ben na dat ongeluk de boerderij gaan automatiseren en zo kwam er ruimte om de tweede tak van het bedrijf, bouwkundig teken- en advieswerk, te laten groeien. Op de tractor vroeg ik God hoe ik dat moest doen. Ik voelde mijn mobiel in mijn broekzak trillen, maar had er geen aandacht voor. Ik was te veel bezig met hoe het allemaal verder moest. Toen ik later op mijn telefoon keek, stond er een aantal nieuwe tekenopdrachten in. Onder meer van een grote klant waar ik nu nog steeds veel voor werk. Sindsdien weet ik honderd procent zeker dat God bestaat en hij voor mij wil zorgen.

‘Ik wil graag iets terug doen, want God is goed voor mij. Ik heb een mooi gezin. Een mooi bedrijf. Ik heb vrienden om mij heen. Toch twijfelde ik toen mijn naam opkwam om ouderling te worden. Ik hoopte dat de ander zou worden gekozen, want ik vond dat zo’n functie mij niet past. Hoe vind ik bijvoorbeeld de juiste woorden om mensen bij te staan die een kind verliezen? En hoe zorg ik ervoor dat alle gemeenteleden zich thuis voelen in de kerk? Ik ben nog redelijk jong en geen wijsgeer.

„Ik heb veel met mijn vrouw gepraat. Uiteindelijk besloten we dat het een reden had dat mijn naam door de andere kerkleden op de kieslijst was gezet. Ik heb mijn twijfel teruggelegd bij God. Als ik zou worden gekozen, zou hij mij vast de kracht geven om deze taak te doen. Dat betekent niet dat ik geen verantwoordelijkheid neem voor de keus om ouderling te worden. Wel dat ik erop vertrouw dat God op het juiste moment een stemmetje in mijn hoofd geeft om de juiste woorden te vinden als ik mensen wil helpen of troosten.

„En ik doe het ook niet alleen. Ik krijg tips van andere ouderlingen en van de dominee. En mijn vrienden en familie steunen mij. Na de bevestigingsdienst kreeg ik mooie boekjes en kaartjes met bemoedigende, lieve teksten. Dat helpt als ik in het lege kwart van het glas zit. Als ik het alleen had moeten doen, was ik er niet aan begonnen. Dat lukt nooit. Ik ben ervan overtuigd dat je samen altijd verder komt dan alleen.”

Aanmeldingen: ditbenik@nrc.nl