Vriendjespolitiek loont bij mannelijke dolfijnen

Een sterke onderlinge band tussen niet-verwante dolfijnmannen bepaalt in belangrijke mate hoeveel nageslacht zij krijgen. En het meeste succes hebben de mannen die met de meeste anderen in hun groep een goede band hebben. Die ‘sociaal evenwichtigen’ verwekken meer jongen dan de mannen die met enkele mannen in hun groep een heel sterke band hebben maar met andere een veel slechtere.

Het was al wel bekend dat deze ‘vriendschappen’, die de mannelijke dolfijnen vaak al in hun jeugd vormen, belangrijk zijn, maar nu is voor het eerst vastgesteld dat die banden ook een direct evolutionair voordeel hebben: door een groter nageslacht.

Een team van biologen onder leiding van geneticus Livia Gerber (universiteit Zürich en universiteit van New South Wales) hebben dat vastgesteld op basis van genetisch onderzoek en dertig jaar observaties van een groep langbektuimelaars (Tursiops aduncus) die leven in Shark Bay, in West-Australië. Zij brengen deze week verslag uit in Current Biology.

Van in totaal 85 dolfijnmannetjes waren voldoende gegevens bekend om hun allianties met andere mannen en andere factoren in verband te brengen met hun nakomelingen, waarvan er in totaal 209 bij de berekening konden worden betrokken.

Mannelijke dolfijnen leven niet samen met de vrouwelijke. De mannen leven in een groep van vier tot veertien niet-verwante mannetjes. Binnen die groep werken telkens twee of drie mannetjes samen om een vruchtbaar vrouwtje te ‘vangen’ en te bewaken.

De mate van samenwerking verschilt sterk binnen deze groepen: er zijn mannen die binnen de grotere groep maar met een klein deel nauwer samenwerken of op vrouwenjacht gaan, maar er zijn er ook die met iedereen kunnen samenwerken.

Uit het onderzoek van Gerber en haar collega’s blijkt dat de dolfijnen die in de grotere groep met iedereen kunnen samenwerken, en dus de hoogste gemiddelde sociale banden met de anderen hebben, het meeste nageslacht verwekken. Gerber vermoedt dat op de korte termijn mannen met kleinere vriendengroepen succesvoller zijn , maar dat over decennia de nadelen van een intenser kleiner netwerk duidelijk worden. Als een van hun favoriete partner sterft kunnen mannen met een klein, intenser netwerk minder makkelijk een goede vervanger vinden. De mannen met een ‘algemene populariteit’ hebben het dan makkelijker.

Lees ook over dolfijnenseks: Genitaliën weerspiegelen de strijd tussen de seksen