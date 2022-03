Voorspelbare performance over genmodificatie

De ergernis door het gepriegel als je een draad niet door de naald krijgt: dat gevoel roept de openingsscène van CRISPR op. In die scène smakt performer Hali Neto in het laagje water dat op het toneel staat. Er volgt een eindeloos gespetter, het richtingloos rondzwiepen van lichaamsdelen – bijna op de been zijn en dan toch weer in het water donderen. Als Neto eindelijk staat, staan zijn ogen strak. De initiële onhandigheid maakt plaats voor een reeks hoekige, herhalende bewegingen, die soms uitschieten. Het ziet er mechanisch en onvoorspelbaar uit, als een robot met een virus.

De beelden in CRISPR zijn intens en zorgvuldig geconstrueerd door regisseur Davy Pieters. Ze vinden plaats in een bunkerachtige setting en het geluidslandschap van Jimi Zoet is allesbepalend: holle klanken en een dof gebonk, alsof diep onder water een hart pompt. Maar het stramien van de voorstelling is al snel voorspelbaar: performers komen keurig na elkaar op, spetteren over het toneel en dan is het – nauwelijks een uur nadat het begon – voorbij. Een maand geleden werd de première van CRISPR nog uitgesteld omdat er ‘in het volgen van alle coronarichtlijnen veel kostbare tijd verloren was gegaan’. Inmiddels vonden de eerste voorstellingen plaats, maar het eindresultaat voelt nog steeds wat prematuur. Samenhang tussen de scènes ontbreekt en de choreografieën verrassen nauwelijks.

Esthetisch zijn er mooie momenten, maar wat uit de beelden moet spreken, blijft achter. De performance gaat, volgens de publiciteitstekst, over kinderen met een aangepast dna. Met de CRISPR-cas9-technologie kunnen we erfelijke ziektes uit onze genen knippen en nieuwe diersoorten ontwikkelen. CRISPR is een revolutie in de wetenschap, maar zorgt ook voor ethische vragen. Daarover zie je in de voorstelling niets terug. De performers lijken een plek in hun eigen lichaam te zoeken, maar Pieters duikt niet dieper dan dat. Ook als je het onderwerp terzijde schuift, d(r)aagt CRISPR maar weinig uit.