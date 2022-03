Sponsoren verlaten FC Antwerp vanwege aanstelling Overmars

Nog geen week na de presentatie van Marc Overmars als nieuwe technisch directeur van FC Antwerp, hebben de eerste sponsoren aangekondigd niet meer aan de Belgische voetbalclub verbonden te willen zijn. Donderdag kondigden Select Groep, Sport Nutrition, Descroes en wedstrijdsponsor Federale Verzekeringen aan de commerciële samenwerking stop te zetten. Ziekenhuisgroep Antwerpen (ZNA), dat de afgelopen jaren geregeld met de club samenwerkte, maakte bekend de samenwerking voorlopig stop te zetten.

De sponsoren zijn met name teleurgesteld in het feit dat ze niet vooraf zijn geïnformeerd over het besluit om Overmars aan te stellen. Zijn aanstelling was opmerkelijk, omdat hij nog geen twee maanden terug bij Ajax als technisch beleidsbepaler was vertrokken vanwege grensoverschrijdend gedrag tegenover verschillende vrouwelijke collega’s. Hij had onder andere foto’s van zijn geslachtsdeel naar tenminste een medewerker gestuurd.

Select Groep, dat zich als eerste terugtrok, stelt in een verklaring in de Belgische media „ten zeerste verbaasd” te zijn over de aanstelling van Overmars. „Als vaste partner en sponsor van FC Antwerp werden wij vooraf niet geconsulteerd noch geïnformeerd.” Maxim Van Hoorebeeck, mede-eigenaar van Descroes, dat nog een contract had voor de komende twee seizoenen, zegt „een duidelijk signaal” te willen afgeven aan het bestuur van de club. Hij stelt namens het bedrijf anders aan te kijken tegen een veilige werkomgeving. „Wij hebben de voorbije jaren werk gemaakt van professionalisering, waarden en normen en meer vrouwen op de werkvloer.”

Wedstrijdsponsor Federale Verzekering was donderdag de derde sponsor die de banden met de ambitieuze club doorsneed. De verzekeringsmaatschappij, tot dusverre de grootste sponsor die zich terugtrok, beroept zich op „normen en waarden” bij haar besluit om de sponsorovereenkomst met „onmiddellijke ingang” stop te zetten. Verschillende andere sponsoren, zoals Port of Antwerp, hekelen het gebrek aan communicatie van de club, maar hebben nog geen besluit genomen over hun sponsorovereenkomsten.

‘Cruciale fout’

FC Antwerp reageerde donderdagavond voor het eerst op de ontstane consternatie. Tot vanavond had de club via de officiële kanalen nog niet gecommuniceerd over de ophef rondom de nieuwe technisch directeur. In een verklaring op de clubwebsite stelt het „een cruciale fout” te hebben gemaakt door „het meest evidente” bij de aankondiging van Overmars niet te communiceren. Te lezen valt dat „een veilig werkklimaat” voor spelers en medwerkers een prioriteit is en dat „nultolerantie” geldt voor ongewenst gedrag op de werkvloer. De club schrijft daarnaast dat er met medewerkers „uitvoerig” is overlegd en dat met Overmars „ondubbelzinnige contractuele afspraken” zijn gemaakt.

Tijdens de presentatie afgelopen maandag klonk nog een ander geluid. Toen liet algemeen directeur Sven Jaecques desgevraagd weten „niet concreet” met vrouwelijk personeel over de aanstelling van Overmars te hebben gesproken. Overmars zelf zei bij zijn presentatie de gebeurtenissen bij Ajax snel achter zich te willen laten. „Het was een heel spijtig vertrek, maar daar moet je doorheen. (…) Ik beloof dat wat bij Ajax is gebeurd, hier niet meer zal gebeuren.”

