Sheeran is een ‘ekster’, Dua Lipa een ‘duplicaat’: hoe plagiaat in pop steeds breder wordt opgevat

Twee van de grootste popsterren ter wereld kampen op dit moment met hetzelfde probleem: beschuldiging van plagiaat. De Engelse singer-songwriter Ed Sheeran is een ‘ekster’, die ideeën ‘leent’ en voor zijn eigen liedjes gebruikt, aldus de aanklagers. Zangeres Dua Lipa is op dit moment in twee auteursrechtenzaken tegelijk verwikkeld. Sheeran’s zaak kwam dinsdag voor de rechter in Londen: hij wacht nu op het oordeel. Lipa’s zaken moeten nog voor de rechter komen.

Reggaeband Artikal Sound System klaagde Dua Lipa begin maart aan wegens plagiaat van het relatief onbekende liedje ‘Live Your Life’ (2017) in Lipa’s nummer ‘Levitating’ (2020). De aanklacht is weinig specifiek, maar de akkoordenschema’s en ritmes liggen op het gehoor dicht bij elkaar, en de liedjes hebben dezelfde toonsoort. De band noemt het „hoogst onwaarschijnlijk” dat Lipa’s hit zonder moedwillig kopiëren tot stand kwam.

Nog geen week later volgde een tweede rechtszaak: volgens songwriters L. Russell Brown en Sandy Linzer zou de openingsmelodie van ‘Levitating’ een „duplicaat” zijn van hun liedjes ‘Wiggle and Giggle All Night’ (1979) en ‘Don Diablo’ (1980). Ook wees de advocaat van Brown en Linzer erop dat Lipa in interviews heeft gezegd bewust oudere muziek als inspiratie te hebben gebruikt voor de retrosound van haar album Future Nostalgia (2020). Lipa brak vorige week nog een record op de Amerikaanse Billboard-hitlijst: al zeventig weken staat ‘Levitating’ in de top 100, de langste periode ooit voor een vrouwelijke artiest.

Zelfde klinkers, zelfde toonladder

Ed Sheeran’s ‘Shape of You’ is het meest gestreamde nummer in de geschiedenis van Spotify. Op 7 en 8 maart verscheen de songwriter in de rechtbank om zijn hit te verdedigen. Songwriters Sami Chokri en Ross O’Donoghue vinden dat ‘Shape of You’ te veel lijkt op hun liedje ‘Oh Why’ uit 2015. Ze horen vooral gelijkenissen in de hooks: Chokri zingt „oh, why”, Sheeran zingt „oh, I”. De Engelse superster ontkent dat hij ‘Oh Why’ had gehoord toen hij zijn nummer schreef, maar op de vraag of de melodieën op elkaar lijken, antwoordt Sheeran: „Fundamenteel wel. Ze zijn allebei gebaseerd op de mineur pentatonische toonladder, en er zitten klinkers in.”

Lipa en Sheeran zijn niet de enigen met copyrightproblemen: ook Miley Cyrus, Lizzo en Katy Perry kregen al eens te maken met plagiaatzaken. De Amerikaanse entertainmentnieuwssite Variety noemt het „bijna een model in recente jaren: als een nummer een hit is, volgen er copyrightzaken.”

Het gaat om de ‘sound’

De veelbesproken zaak rondom ‘Blurred Lines’ van zanger Robin Thicke en producer Pharrell Williams lijkt in 2013 de deur te hebben geopend: volgens de jury leek het nummer te veel op Marvin Gaye’s ‘Got To Give It Up’.

Het ging daarbij volgens de aanklagers echter niet om melodie of tekst, maar om de algehele ‘sound’ van het nummer. De jury zal zich bij het oordeel wellicht hebben laten beïnvloeden door een interview met Thicke uit GQ Magazine in 2013, waarin hij zegt dat ‘Got To Give It Up’ „een van [zijn] favoriete liedjes aller tijden” is, en dat hij Williams had gevraagd „iets [te maken] met die groove”. Thicke en Williams moesten in 2018 uiteindelijk 5,3 miljoen dollar aan de familie Gaye betalen.

Na de ‘Blurred Lines’-zaak volgde een reeks auteursrechtszaken in de popmuziek die het idee van plagiaat breder interpreteren: in plaats van een songtekst of melodie gaat het steeds vaker over akkoordenschema’s, beats, stijl of inspiratie. Of het gaat over melodische structuren die vaker in liedjes voorkomen, omdat ze nu eenmaal catchy klinken volgens de normen van popmuziek.

Ed Sheeran zong tijdens zijn getuigenis stukjes van Nina Simone’s ‘Feeling Good’ en ‘No Diggity’ van Blackstreet om dit te illustreren: „Als je ze in dezelfde toonsoort zet, klinken ze hetzelfde.” De vraag is of de rechters zullen oordelen op basis van musicologische argumenten, of toch afgaan op een vergelijkbare ‘sound’.