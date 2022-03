Russische staat duwt heropende beurs omhoog

De beperkte heropening van de aandelenbeurs van Moskou is donderdag zonder ongelukken verlopen. Op de eerste handelsdag sinds sluiting van de beurs op 28 februari sloot de MOEX-index 4,4 procent hoger. Vooral aandelen in de energiesector deden het goed.

De Russische autoriteiten namen, na bijna een maand zonder beurshandel, geen risico’s en legden beleggers zware beperkingen op. In de eerste dagen van de oorlog, eind februari, verloor de MOEX 30 procent van zijn waarde en moest de handel meermaals worden stilgelegd.

Donderdag was de beurs slechts een halve dag geopend. 33 van de 50 in Moskou genoteerde aandelen werden verhandeld – alléén Russische aandelen zonder tweede buitenlandse notering. Buitenlandse beleggers mochten aandelen niet verkopen. En short selling, het speculeren op daling van een aandelenkoers, was verboden. De Russische overheid ondersteunde het herstel op de beurs door aan te kondigen dat zij zelf voor 10,5 miljard dollar aan aandelen zou gaan kopen. Onduidelijk is of de staat daadwerkelijk aankopen heeft gedaan, schrijft persbureau Reuters.

Analisten die door de persbureaus Bloomberg en Reuters worden geciteerd, zeggen dat het aantrekken van de MOEX te maken heeft met de staatssteun. „De stijging is zeer waarschijnlijk gedreven door de autoriteiten die aandelen kopen”, zegt Per Hammarlund van de Zweedse bank SEB tegen Bloomberg.

Anderen wijzen erop dat Russische particulieren ook veel interesse tonen in aandelen, om de stijgende inflatie te ontvluchten. De inflatie neemt snel toe, vooral door de westerse sancties tegen Rusland. Die maken de import duurder. Het officiële inflatiecijfer is 14,5 procent. De inflatie vreet de waarde van spaarrekeningen aan. Aandelen vormen een alternatief voor het stallen van geld.

De prestaties van verschillende bedrijven op de Moskouse beurs lijken ook een weerspiegeling van het effect van westerse sancties. Aandelen van energiebedrijven, die goeddeels door de sancties zijn gespaard, schoten de hoogte in. Gazprom eindigde bijvoorbeeld 13,4 procent hoger. Banken die door sancties zijn getroffen, zoals VTB, sloten juist procenten lager.

Geleidelijke verbetering

Vanaf vrijdag zullen weer meer effecten mogen worden verhandeld aan de Moskouse beurs, waaronder bedrijfsobligaties. Het past in een patroon van geleidelijke verbetering van het financiële klimaat in Rusland – ondanks de sancties. De koers van de Russische roebel in dollars kelderde na de invasie met bijna 50 procent, maar staat nu nog maar 15 procent lager dan voor de invasie.

Deze week krabbelde de roebel verder op, onder meer door de aankondiging van president Poetin woensdag dat Rusland voor gasleveringen aan „onvriendelijke landen” alleen nog roebels zal accepteren, en geen dollars of euro’s meer.

De aankondiging kan gezien worden als een strategische poging om de westerse sancties tegen Rusland te ondergraven. Westerse landen hebben financiële sancties getroffen tegen de Russische centrale bank en tegen Russische commerciële banken. Deze hebben eraan bijgedragen dat de koers van de Russische roebel instortte.

Als westerse afnemers van Russische energie in roebels moeten betalen, moeten zij die eerst inkopen bij Russische banken. De aankoop van roebels ondersteunt de koers van de Russische munt en het zakendoen met Russische banken vermindert het financiële isolement van Rusland.