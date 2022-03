Russische bedrijvenexodus houdt aan met vertrek Renault en Nestlé

De exodus van bedrijven uit Rusland blijft aanhouden. Enkele weken nadat een eerste grote groep bedrijven als IKEA en Volkswagen zich (soms voorlopig) terugtrok, meldden zich de afgelopen dagen weer nieuwe namen – vaak bedrijven die erg groot zijn in Rusland.

Woensdagavond kondigde autobouwer Renault aan dat hij voor onbepaalde tijd stopt met de productie in Rusland – zonder een precieze reden te geven. Van alle Europese autofabrikanten is Renault het prominentst aanwezig in Rusland, met 45.000 werknemers en een aandeel in AvtoVAZ, fabrikant van Lada. Renault onderzoekt of het van dit belang af kan, zo meldde het bedrijf.

Nestlé stopt onder meer met de verkoop van KitKat en Nesquik, naast een handvol andere merken. Nestlé kreeg al dagenlang felle kritiek van Oekraïense politici vanwege het feit dat het actief bleef in Rusland. De Oekraïense premier Denys Sjmyhal zei dat het bedrijf meebetaalde aan het doden van vrouwen en kinderen. Nestlé heeft meer dan 7.000 werknemers in Rusland, die het naar eigen zeggen blijft doorbetalen.

Veel Franse bedrijven

Nestlé en Renault, dat door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ook openlijk was aangesproken op zijn aanwezigheid in Rusland, waren de afgelopen dagen niet de enige bedrijven die na enkele weken toch besloten het land te verlaten. Zo namen BNP Paribas en Crédit Agricole afscheid van Rusland. Dinsdag had Total al aangekondigd te gaan stoppen met het kopen van Russische olie.

Tussen de bedrijven die tot voor kort nog actief waren én nog zijn in Rusland, zitten veel Franse namen. Opvallend veel Franse bedrijven zijn grote werkgevers in Rusland. Zo hebben ook de doe-het-zelfketen Leroy Merlin, sportwinkel Decathlon en supermarktconcern Auchan er veel personeel. Leroy Merlin en Auchan draaien er bovendien miljardenomzetten, aldus een inventarisatie van Yale University. Deze bedrijven zijn nog altijd actief in Rusland.

Volgens de Financial Times wordt er door de Franse regering nauwelijks druk uitgeoefend op deze bedrijven om te vertrekken. Des te opvallender is het vertrek van Renault: de Franse staat is een belangrijke aandeelhouder van het bedrijf – en het vertrek uit het land moet wel afgestemd zijn met Parijs.

Lees ook: Zonder kabels uit Lviv zijn er geen Limburgse Mini’s

Voor Renault is het vertrek uit Rusland een bijzonder pijnlijke kwestie. De autobouwer breidde de afgelopen vijftien jaar agressief uit in het land. Deze strategie kwam van Carlos Ghosn, de van zijn voetstuk gevallen topman die op de vlucht is voor de Japanse autoriteiten en zich schuilhoudt in Libanon. Die aanpak pakt nu slecht uit voor het bedrijf, dat ook al jarenlang met financiële problemen kampt. Topman Luca de Meo heeft Renault pas recent weer winstgevend weten te maken en krijgt nu meteen een volgende crisis om op te lossen.

Toch liggen de grootste problemen duidelijk in het verschiet voor Lada: dat bedrijf is sterk afhankelijk van Renault-technologie. Moderne auto’s bouwen wordt een stuk uitdagender voor Lada wanneer het de belangrijke aandeelhouder verliest.