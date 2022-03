‘Rusland luistert alleen naar de taal van macht’

Natuurlijk hebben we het meteen over de oorlog in Oekraïne. Want in Peters keizerin, de historische roman van de Litouwse schrijfster Kristina Sabaliauskaité (Vilnius, 1974) over tsaar Peter de Grote en zijn minnares Marta Skowronska, gaat het behalve over onstuimige liefde ook over macht en over een sterk Rusland dat buurlanden binnenvalt, waar het alles wat het op zijn pad tegenkomt verwoest. De actualiteit van Peters keizerin bleek des te meer toen na de inval in Oekraïne, op 24 februari, overal op sociale media uit haar boek werd geciteerd. „Vooral uit de passages waarin ik beschrijf hoe barbaars de Russen oorlog voeren”, zegt ze in de lobby van haar hotel in Amsterdam. „Het deed me pijn om mijn eigen woorden te lezen. Alsof ik voorzienig was geweest.”

Kristina Sabaliauskaité (Vilnius, 1974) studeerde kunstgeschiedenis en verhuisde in 2002 naar Londen, waar ze correspondent werd voor een Litouwse krant. In 2008 debuteerde ze met deel 1 van de 4-delige historische roman Silva Rerum. Na een verhalenbundel verscheen in 2019 Peters keizerin, waarvan inmiddels in Litouwen 200.000 exemplaren zijn verkocht.



Kristina Sabaliauskaité: Peters keizerin. Vert. Anita van der Molen. Prometheus, 352 blz. € 22,50 Peters keizerin. Vert. Anita van der Molen. Prometheus, 352 blz. € 22,50

Toch kwam de oorlog voor Sabaliauskaité niet onverwacht. Ze kende de Russische werkelijkheid uit eigen ervaring, omdat haar land tot 1991 door de Russen bezet was. „Ik zag het onbegrip tussen het Westen en Rusland al decennialang groeien. Het was mede een reden om deze roman te schrijven, omdat ik het dan vanuit historisch en cultureel perspectief kon neerzetten.”

Peters keizerin is het verhaal van Marta Skowronska, een Litouws dienstmeisje, dat na een verwoestende oorlog en een serieverkrachting door Russische soldaten in handen valt van de Russische bevelhebber Alexander Mensjikov. Er ontspint zich een liefde tussen hen. Maar om zijn eigen positie te kunnen behouden, geeft hij haar door aan zijn beste vriend, tsaar Peter de Grote. Als zijn minnares wordt ze uiteindelijk tsarina Catharina I.

U begint uw roman met hoofdstuk 9, als Catharina op sterven ligt. Er zijn dan vierentwintig jaar verstreken sinds ze aan het hof van Peter de Grote verscheen. Het verhaal van hun liefde moet dan nog verteld worden. Waarom pakte u het zo aan?

„Ik wil mijn lezers ontregelen, ze uit hun comfortzone halen. Mijn boek gaat vooral over de notie van tijd. En precies daarom begin ik met de laatste 24 uur van het leven van Catharina.

„Elk hoofdstuk begint met tijd. Voor Peter de Grote was tijd heel belangrijk. Niet voor niets voerde hij een nieuwe kalender in. Hierdoor begon het nieuwe jaar in Rusland niet meer in september, maar net als in Europa in januari.”

Peter heeft nog meer hervormingen ingevoerd. Wat wilde hij daarmee?

„Hij wilde een sprong in de tijd maken door de sociale structuren te hervormen en nieuwe ideeën en uitvindingen door te voeren. Zo moest Rusland een modern, Europees land worden.”

Is hij daarin geslaagd?

„Voor een deel. Peters grootste tragedie was dat hij niet over de juiste middelen en expertise beschikte. Daarom legde hij zijn hervormingen met geweld op. Maar hij besefte niet dat West-Europa er vaak honderden jaren over had gedaan om hetzelfde te bereiken. En dan wilden zijn eigen onderdanen ook nog eens niets van die hervormingen weten. In wezen wilden zij leven zoals ze gewend waren, met een kom borsjt, een snee brood en een aangeharkt veldje. Over globale zaken maakten ze zich niet druk.”

Toch lijkt u ondanks die dwang sympathie voor Peter te hebben.

„Peter de Grote was een controversieel persoon. Als schrijver ben je niet bezig met het onder woorden brengen van een paar van zijn ideeën, maar wil je doordringen tot de kern van de mens die in hem schuilt. Toen ik zijn biografie bestudeerde ontdekte ik dat hij een product was van zijn omgeving. Zijn hele jeugd werd getekend door geweld. Nog voor zijn tiende was hij getuige van extreme gruwelen. Zijn ooms werden tijdens een opstand vermoord en aan stukken gesneden. Zelf moest hij zijn eerste grote reis naar Europa afbreken toen in 1698 de keizerlijke lijfgarde tegen hem in opstand was gekomen. En dan zijn er nog allerlei pogingen geweest om hem te vermoorden.”

Wat waren Peters goede eigenschappen?

„Hij was een onbevooroordeeld, nieuwsgierig en visionair mens. Zijn belangrijkste streven was om Rusland beter te maken. Je kunt hem daarvoor alleen maar bewonderen. Verder had hij weinig pretenties en probeerde hij zo gewoon mogelijk te doen. Zo gaf hij zichzelf slechts een bescheiden officierssalaris, omdat hij vond dat je betaald moest worden naar het werk dat je verrichtte. Ook verbeterde hij de positie van vrouwen en moedigde hij jong talent aan. Maar in de loop van zijn leven onderging hij een transformatie, die grotendeels werd veroorzaakt door zijn alcoholisme. Mijn boek is ook een roman over verslaving, over alcoholisme.”

Dronk hij meer dan zijn hovelingen?

„ Hij dronk zelf veel, maar liet ook anderen drinken. Door zwaar te drinken werd iedereen loslippig. En zo hoopte Peter te horen wat de hovelingen en de buitenlandse gezanten werkelijk dachten. Die gezanten huiverden voor zijn recepties en bals, want het was niet ongebruikelijk dat gasten bezweken aan een overconsumptie van alcohol.”-

Catharina was analfabeet. Toch bent u allerlei intiems over haar te weten gekomen. Hoe is dat gelukt?

„Er zijn behoorlijk wat brieven van haar en Peter overgeleverd. De hare dicteerde ze aan hofdames en klerken. Het verbaast me nog altijd dat ze nooit heeft leren schrijven. Tenslotte bracht ze lange tijd, vanaf haar 21ste, aan het hof door. Ook was ze intelligent en sprak ze Pools, Duits, Zweeds, Russisch en Frans.”

Wat waren uw andere bronnen?

„Getuigenissen van tijdgenoten, zoals de gezanten, die het ook over haar relatie met Mensjikov hadden. Als je een historische roman schrijft, is er vaak geen materiaal. Maar in dit geval was er een overvloed, al bestonden er van iedere gebeurtenis verschillende versies en moest ik soms raden welke het meest waarschijnlijk was.”

Wat vonden die tijdgenoten van Catharina?

„Dat ze lief en plezierig was. Ook was ze zich bewust van haar lage afkomst. Daardoor gedroeg ze zich niet pompeus en won ze mensen voor zich in. En iedereen zag dat ze grote invloed op Peter had.”

U schrijft openhartig over het seksleven van uw personages. Moest u dat verzinnen?

„Toen ik met schrijven begon was ik me ervan bewust dat Marta Peter niet voor zich had gewonnen met haar verfijning of kennis van poëzie en de klassieken, maar zuiver door middel van seks. Het was een belangrijke factor in hun relatie. Natuurlijk veranderde dat, want in de loop der jaren verloor ze haar schoonheid door haar vele zwangerschappen en haar ongezonde levensstijl. Haar grote invloed op Peter bleef ze echter behouden.”

En dan is er ook die schunnige taal die beiden soms uiten. Is die wel verzonnen?

„In de Dronken Synode, Peters zuipclub van hovelingen, had iedereen een bijnaam gebaseerd op het woord ‘lul’. Die schuttingtaal heeft veel lezers geschokt, maar is volledig gebaseerd op de werkelijkheid.”

Was Mensjikov de enige echte liefde van Catharina?

„Ik wil er niet teveel over vertellen, want hun verhaal gaat verder in het tweede deel van mijn roman, dat pas in de lente van 2023 in vertaling verschijnt. Maar hun liefde was uniek. Ze waren minnaars en bondgenoten tot op het laatst. Ze hebben elkaar nooit verraden.”

Waarom gaf Mensjikov Marta dan aan Peter, als ze zoveel van elkaar hielden?

„Als telg uit een verarmde Litouwse adellijke familie moest Mensjikov zijn positie aan het hof veiligstellen. Bovendien was hij al verloofd met een vrouw van hoge adel, waarmee hij zijn status kon verhogen.”

Wist Peter van hun ‘speciale’ band?

„Ja, maar als hij in latere jaren ruzie met Catharina kreeg, riep hij altijd dat ze het voor Mensji-kov opnam en hem niet kon vergeten. Toch nam hij het haar niet echt kwalijk, want hij had zelf allerlei minnaressen en die besprak hij met Catharina.”

Toch was er jaloezie.

„Jaloezie maakt deel uit van de menselijke natuur. Net als bezitterigheid. Zelfs als je na een lang huwelijk niet meer van je partner houdt, heb je toch altijd een moment van bezitterigheid als die een affaire met een ander krijgt.”

Terug naar Peter. Behalve een modern land wilde hij van Rusland ook een imperium maken.

„Na afloop van de Grote Noordse oorlog in 1721 werd hij als eerste keizer van het ‘Russische Rijk’. Daarvoor was hij slechts tsaar van Moskovië. Ook maakte hij toen een einde aan de autonomie van de Russisch-Orthodoxe Kerk. In het verleden keerden de patriarchen zich vaak tegen de tsaren en hadden ze het opperste gezag over de gelovigen. Peter bedacht een nieuw dogma: elk wereldlijk gezag komt van god. En daarmee kwam de kerk onder het gezag van de tsaar te vallen. Tot op de dag van vandaag is de kerk daardoor een instrument van de staat. Niet voor niets steunt patriarch Kirill Poetins oorlog.

„Alle bestuursvormen in Rusland hebben tot op de dag van vandaag dat onbetwistbare goddelijke gezag boven zich en worden daardoor niet gekozen, maar door de staat aangesteld. Rusland heeft daardoor nog nooit enig zelfbestuur gehad, zelfs niet op microniveau van een gemeente.”

Vladimir Poetin lijkt ook van een Russisch imperium te dromen. Ziet u gelijkenissen tussen hem en Peter de Grote?

„Een antwoord op die vraag ligt besloten in de kern van mijn roman: het concept van tijd. Het Oosten en het Westen hebben daar verschillende opvattingen over. In de westerse cultuur is tijd lineair. Zelfs het leven van Christus is daarin eenmalig. Maar in Rusland is de tijd cyclisch, zoals in de Russische-Orthodoxe Kerk de liturgie ook in cirkels verloopt.”

En hoe uit zich dat in de praktijk van het bouwen van een imperium?

„Het concept van een imperium dateert uit de 15de eeuw en komt voort uit de gedachte dat Rusland sinds de verovering van Constantinopel door de Turken, in 1453, de erfgenaam van het Derde Rome is. Het tsaristische rijk deed een poging om dat Derde Rome te realiseren. De Sovjet-Unie deed hetzelfde. En dezer dagen zien we opnieuw zo’n poging. Poetin wil teruggaan in de geschiedenis. Hij gelooft dat die zich herhaalt en we weer in 1939 zijn, toen het Molotov-Ribbentroppact Europa in invloedsferen verdeelde.”

Wat kunnen we daartegen doen?

„Het Westen moet begrijpen dat Rusland anders is. Het is dan ook onzin om, zoals Poetin met de woorden van de 19de-eeuwse dichter Tjoettsjev doet, te zeggen dat je Rusland niet kunt begrijpen, maar erin moet geloven. Rusland kan wel degelijk worden begrepen. Maar het Westen is lange tijd in de val getrapt dat Rusland een Europees land is, dat deel uitmaakt van de westerse beschaving. En dat is niet zo. Het heeft hoogstens het talent om de uiterlijke verschijningsvormen van die beschaving te imiteren. Onder de schil is de inhoud totaal anders.”

Hoe denkt u dat de huidige oorlog afloopt.

„Het Westen is eindelijk een beetje ontwaakt en dat is lovenswaardig. Maar nog altijd spreekt het Rusland niet toe in zijn eigen taal en dat is die van macht. Er is een anekdote waarin een jongetje aan Poetin vraagt hoe lang de grenzen van Rusland oprekbaar zijn. En dan antwoordt Poetin: net zo lang totdat Rusland een schop onder zijn kont krijgt. En zo is het, want Poetin zal pas stoppen als hij rechtstreeks met macht wordt geconfronteerd. Die rode lijn, waar het Westen het voortdurend over heeft, helpt niets om zijn agressie te temmen. Beleefdheid en respect van onze kant ziet Poetin als zwakte.”