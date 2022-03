Rijneveld en Gaudesaboos eerste winnaars van Boon-literatuurprijzen

Schrijver Marieke Lucas Rijneveld en prentenboekenmaker Pieter Gaudesaboos zijn de eerste twee winnaars van de Boon, de grote nieuwe literatuurprijzen van Vlaanderen, die donderdagavond zijn uitgereikt in twee categorieën: jeugdliteratuur, en fictie en non-fictie voor volwassenen. Boeken uit het hele Nederlandse taalgebied dongen mee naar de vakjuryprijs (50.000 euro) én de publieksprijs (5.000 euro)– de roman Mijn lieve gunsteling en het prentenboek Een zee van liefde ontvingen allebei beide prijzen.

‘Geboren schrijver’

Mijn lieve gunsteling, de tweede roman van Marieke Lucas Rijneveld, maakte indruk bij de jury door het „Nederlands dat glinstert en gloeit, onstuitbaar stroomt en stuwt, aards en zintuiglijk, beschrijvend en beschouwend, diepzinnig en toch licht”, aldus juryvoorzitter Brigitte Raskin: „Er is in de Nederlandse literatuur weer een geboren schrijver aan het werk gegaan.” De 29-jarige Rijneveld ontving voor deze roman eerder al de F. Bordewijk-prijs, en werd ermee genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs.

Rijneveld sprak in het dankwoord bij het aanvaarden van de publieksprijs van een „boek waarvan ik lang dacht dat ik het nooit zou schrijven”. Mijn lieve gunsteling is het razende en bij vlagen wurgende relaas van een veearts die verliefd wordt op een boerenmeisje – en met wie hij een liefdesaffaire aanknoopt. Het verhaal over deze „verboden liefde”, zoals Rijneveld het in interviews omschreef, kwam voort uit een bijfiguur uit de autobiografische debuutroman De avond is ongemak, dat in 2020 de International Booker Prize ontving.

De jury van de Boon koos Mijn lieve gunsteling uit 461 boeken die tussen november 2020 en november 2021 zijn verschenen, zowel fictie als non-fictie. Eerder verraste de jury al met een eigenzinnige shortlist, waarop ook enigszins veronachtzaamde boeken prijkten, zoals de autobiografische roman De gevangenisjaren van Erdal Balci en de natuurmemoir De poel van Pauline de Bok. Slechts een enkeling van de Boon-genomineerden voor fictie en non-fictie is ook geselecteerd door de jury’s van de twee andere grote literatuurprijzen, de Librisprijs en de Boekenbon Literatuurprijs.

Uitgepuurde tekeningen

De prijs in de categorie kinder- en jeugdliteratuur ging naar Een zee van liefde van Pieter Gaudesaboos – die de enige Vlaming was onder de laatste genomineerden voor de Boon. De voorzitter van de jeugdliteratuurjury, Martine Tanghe, prees de „eenvoud” van het prentenboek, dat van de vijf jeugdliteraire kanshebbers de minste bladzijden en minste woorden telt. „Er staat geen woord te veel en elk detail klopt. Soms zijn er geen woorden nodig en vertellen de uitgepuurde en nostalgische tekeningen het verhaal.” De jury, die 216 kinder- en jeugdboeken beoordeelde, sprak van „een boek om een leven lang te koesteren, een moderne klassieker”.

Een zee van liefde toont in woord en beeld het verhaal van een pinguïn die verliefd wordt op een beer, zonder dat die affectie wederzijds is. In zijn dankwoord zette de 42-jarige Gaudesaboos de maatschappelijke bedoeling met het boek stevig neer: hij pleitte voor „verhalen waarin diversiteit en verdraagzaamheid de norm zijn”, om zo een grote verscheidenheid aan verhalen over liefde te vertellen. „Dat iemand-graag-zien nog steeds verontwaardiging en agressie opwekt, blijft moeilijk te bevatten.” Gaudesaboos is in Vlaanderen een van de meest bekroonde kinderboekillustratoren: vijfmaal ontving hij een Boekenpluim voor zijn illustraties. De jury verkoos zijn boek boven werk van onder meer Gouden Griffel-winnaar Anna Woltz.

Grote prijzen

Met de komst van de Boon is er een nieuwe orde van grootte ontstaan in geldelijke waardering van jeugdliteratuur: met een prijzengeld van 50.000 euro overtreft de nieuwe Vlaamse prijs verreweg de geldsommen van de andere jaarlijkse kinderboekenprijzen, de Woutertje Pieterse Prijs (15.000 euro) en de Gouden Griffel (1.500 euro). Het prijzengeld voor de fictie en non-fictie voor volwassenen evenaart dat van de andere grote prijzen, de Libris- en de Boekenbon-prijs – waarmee er voor literaire schrijvers nu dus op drie plekken 50.000 euro te winnen valt. De Boon-prijzen, vernoemd naar schrijver Louis Paul Boon, zijn ingesteld en worden gefinancierd door de Vlaamse overheid.

