Partijen moeten oorzaak lage opkomst bij zichzelf zoeken

Zelfreflectie is niet het sterkste punt van politieke partijen, zo blijkt weer na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat de helft van de kiezers niet ging stemmen en van de andere helft een groot deel koos voor lokale partijen, zou voor de landelijke partijen reden moeten zijn tot zelfonderzoek. In plaats daarvan zoeken zij de oorzaken buiten de eigen partij.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

De lage opkomst zou komen door wantrouwen in de politiek, het Toeslagenschandaal, de leugentjes van Rutte, geruzie in de Kamer. Corona. En anders wel de oorlog in Oekraïne. In elk van die verklaringen zit vast een kern van waarheid, maar de belangrijkste oorzaak voor de lage opkomst blijft zo ongenoemd. Uit onderzoek van Ipsos blijkt dat veel kiezers simpelweg niet weten op welke partij ze zouden moeten stemmen. Partijen slagen er kennelijk niet meer in om duidelijk te maken wat hun toegevoegde waarde is.

Dat verlies aan aantrekkingskracht is problematisch: gemeenteraden zijn van oudsher een broedplaats voor nieuw politiek en bestuurlijk talent. En als het politieke landschap versplintert en partijen te klein worden, kan dat politieke daadkracht in de weg gaan zitten. Het maakt het moeilijk om stabiele coalities te vormen die plannen kunnen uitvoeren.

Ooit ontleenden burgers hun (ideologische) identiteit deels aan de partij waarop ze stemden. De tijden van brede volkspartijen zijn lang vervlogen. De kiezer is grillig en kijkt naar partijen alsof het hagelslag betreft: de ene week heb je zin in puur, en daarna is het weer tijd voor melkvlokken.

Het voelt voor partijen misschien als een opluchting om de schuld te geven aan doorgeslagen individualisme in plaats van eigen falen, maar dat levert geen stemmen op. Een flyer, sticker, roos, pen of appel uitdelen op straat gaat het probleem ook niet verhelpen. De kiezer mag dan wat lui zijn geworden, hij wil niet als een kleuter worden behandeld.

De SP, die al jaren geen verkiezingssucces meer heeft geboekt, kondigde vorige week aan dat zij zich meer wil gaan afzetten tegen GroenLinks en PvdA. Dat deed ze ook al tijdens de afgelopen campagne, waarbij ze fel inging tegen de ‘te positieve’ blik van de andere twee partijen op arbeidsmigratie. Bij de Europese verkiezingen in 2019 deed de SP zelfs aan ‘negative campaigning’, met een spotje waarin PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans voor schut werd gezet. Met averechts effect: de PvdA werd de grote winnaar, de SP verloor haar Europese zetels.

FVD gaat nog veel verder in zijn afkeer van andere partijen. Partijleider Thierry Baudet wil een eigen ‘zuil’ oprichten, compleet met eigen scholen en instituten. Die strategie leverde bij de verkiezingen niet de grote winst op die hij zijn aanhangers had beloofd. Het brengt de partij alleen maar verder in een isolement.

Met een beetje fantasie zijn positievere manieren van campagnevoeren te verzinnen, met meer inhoud. Partijen zouden eens kunnen beginnen met het verstrekken van heldere informatie over hun kandidaten. Internet wordt nu vooral gebruikt als medium om kiezers te bestoken met advertenties. Er zijn slimmere manieren om dat platform te gebruiken. Ja, er zijn kieswijzers, maar die zeggen niets over individuele kandidaten. En ja, er waren wel publieke websites met informatie over kandidaten, maar hun beloften waren vaak zo nietszeggend (‘mensen bij elkaar brengen’) dat ze eerder ontmoedigden om te gaan stemmen.

Als de kiezer inderdaad een luie, maar ook kritische consument is, speel daar dan op in. Wellicht keert het clubgevoel bij partijen dan ook terug.