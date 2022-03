Pa wijst dochters op de parels van Amsterdam: ‘Kijk omhoog!’

Volgens een oude legende zwemt er in de grachten van Amsterdam een groot waterspook rond, dat heel graag kinderen lust. Als een kind te dicht langs de rand van de gracht wandelt, dan springt de Bullebak zo het water uit en peuzelt je dan stukje voor stukje op.

Vroeger werd dit verhaal verteld aan kinderen in Amsterdam om ze bij de grachten vandaan te houden. De brug en sluis bij de Marnixstraat zijn naar deze legende genoemd, het bordje Bullebakssluis staat er nog altijd.

De legende van de Bullebak is een van de vele verhalen die te lezen zijn op de Instagrampagina @ommetjemettom (12.700 volgers). In het dagelijks leven is Tom Jongbloed (60) bankier bij een vermogensbeheerder, maar wat hij nog veel liever doet: zijn dochters leuke wetenswaardigheden over Amsterdam vertellen, die hij ‘bonbonnetjes’ noemt. De geboren en getogen Amsterdammer maakt samen met zijn dochters regelmatig wandelingen door de stad, telkens in een andere buurt. NRC mocht een ommetje meelopen.

Deze eerste zonnige maandag in weken schept de perfecte omstandigheden voor een wandeling. Startpunt: de fietstunnel onder het Rijksmuseum. Tom staat al te wachten, twee meter lang, bruin lakleren schoenen, halflange jas, kleurig sjaaltje, breed lachend.

Ook zijn dochters Josephine (27) en Willemijn (31), die hij liefkozend ‘de meisjes’ noemt, zijn natuurlijk aanwezig. Oké, waar te beginnen?

Tom wijst omhoog. „Zie je die zwarte gleuf? Dat is de Nachtwachtsleuf. Mocht er brand uitbreken in het museum, dan kan De Nachtwacht via deze nooduitgang zo snel mogelijk in veiligheid worden gebracht. Nou, dat vergeet je nu dus nooit meer, toch?”

Ommetjes sinds corona

Het drietal begon met de ommetjes in maart 2020, aan het begin van de coronapandemie. Het was een manier om toch nog buiten te komen. Willemijn en Jose-phine wilden de verhalen van hun vader bewaren, ergens vastleggen zodat ze ze niet zouden vergeten. Zo ontstond het idee voor een pagina op Instagram.

Tom Jongbloed vertelt een verhaal staande voor het Rijksmuseum. Zijn dochters Josephine en Willemijn maken foto’s en aantekeningen voor Instagram. Foto Olivier Middendorp

Tom wil zijn volgers anders naar de stad laten kijken. Of eigenlijk, vooral omhóóg laten kijken. Tom: „Als jongeren en toeristen door de stad lopen, kijken ze tegenwoordig bijna allemaal op hun telefoon. Terwijl: als je omhoog kijkt zie je het meest.”

Dat blijkt even verderop alweer. Vanaf het Rijksmuseum loopt Tom richting het Museumplein. Al na 100 meter houdt hij halt, naast een ouderwetse lantaarnpaal. En hij wijst weer omhoog. „Kijk eens goed naar deze kroonlantaarn, zie je die stokjes aan de zijkant. Waar denk je dat die voor zijn? Een van onze volgers dacht dat het voor de duiven was, zodat die er even op konden rusten. Maar nee, dat klopt niet. Vroeger zette iemand er ’s avonds een ladder tegenaan, deed het klepje open en stak dan zo het kaarsje aan.”

Hoe komt Tom aan al zijn kennis? Tom: „Ik lees veel, en ik zoek ook veel op om te verifiëren.”

Willemijn: „En je weet ook dingen omdat je zo veel kletst met mensen. Iedereen in de buurt kent papa.”

Tom: „Ja dat is ook zo. Maar de meeste verhalen weet ik dankzij mijn vader. Hij was een ras-Amsterdammer, net als ik. Na zijn pensioen werkte hij als stadsgids.”

Foto Olivier Middendorp

Hij staat stil voor het Zuiderbad. „Nog even over het Zuiderbad. Voordat het een zwembad werd, zat hier een fietsschool in waar je kon leren fietsen. Die school heette Velox, dat betekent ‘snel’. De fietsexamens werden afgelegd in het Vondelpark.” Als Tom begint te vertellen, komt er een twinkeling in zijn ogen. Hij wil zijn publiek er graag bijhouden en vertelt dan ook vol overgave, met handgebaren en luide stem.

Tom groeide op in de Lekstraat in Amsterdam-Zuid. Hij komt uit een gezin van negen kinderen, heeft zeven zussen. Thuis was er weinig ruimte, dus was Tom vaak buiten te vinden. Wat hij dan deed? Gewoon, een beetje om zich heen kijken, nieuwe plekken verkennen, vertelt Tom. Als hij dan iets tegenkwam waarover hij meer wilde weten, noteerde hij dat op een briefje. Aan het einde van de dag kwam hij thuis met een vol briefje en bespraken hij en zijn vader de straten die erop stonden.

Altijd koffie en wijn

Een ommetje begint altijd met een kopje koffie, zegt Josephine, ergens in een leuke tent in de buurt waar het drietal gaat lopen. „Dan gaan we eerst bijkletsen.”

Willemijn: „En we eindigen met een wijntje!” Josephine: „Meestal kiezen we een startpunt, een plek waar een leuk verhaal bij zit. Als we daar zijn, laten we ons leiden door Tom, die dan weer allerlei plekken herkent. Dan gaat het eigenlijk vanzelf.”

Willemijn: „Joos en ik typen alles wat papa zegt mee, voor de mensen die zonder geluid de video’s kijken. Soms is het best lastig, want papa praat maar door.”

Tom: „Onze wandelingen zijn altijd spontaan. De ene duurt een uur, de ander vier uur. We begonnen eens een ommetje bij de Dam. Toen hebben we maar 200 meter gelopen en wel twintig onderwerpen besproken, zoals de geschiedenis van hotel Die Port van Cleve, het luik midden op de Dam waar jaarlijks de kerstboom met een groot stuk stam wordt ingetakeld en het gevelsteentje van Sinter Claes dat dateert uit 1564.”

Foto Olivier Middendorp

Inmiddels is de Instagrampagina ‘Ommetje met Tom’ een bonte collage van oude foto’s, bijzondere anekdotes over de geschiedenis van Amsterdam en selfies van Tom op verschillende plekken in de stad. Daarnaast worden alle wandelingen gefilmd, ondertiteld en vastgelegd in de stories, die volgers ook op een later moment nog kunnen terugkijken.

De pagina is ook een verzameling van geschiedenisverhalen, zoals over de eerste supermarkt in Nederland. Jarenlang verkocht Dirk van den Broek melk, afkomstig van de boerderij van zijn ouders. Eerst reed hij dagelijks naar de stad met een ponykar. Later begon hij een melkzaak op het Mercatorplein. Toen Dirk in een blad las over een nieuw concept in Amerika, wilde hij het naar Nederland halen. In 1953 opende hij de eerste supermarkt in Nederland, op de hoek van de Bilderdijkstraat en de Kinkerstraat, waar nu Blokker zit.

‘Papa als orakel’

Een groot deel van hun volgers is heel actief, zegt Josephine. Ze reageren onder foto’s of sturen vragen in, bijvoorbeeld over de betekenis van een gevelsteen. Willemijn: „Ze zien papa echt als orakel.” Tom: „Laatst reageerde iemand: ‘Er stond toch vroeger een huisje op de Dam?’ Ik denk dan, je kunt het toch ook zelf opzoeken? Maar nee, ze willen het echt van mij horen.” Willemijn: „Mensen zoeken interactie.” Tom: „Ja, dat is ook het leuke.”

Tussen het vertellen door houdt Tom flink de pas erin. Zijn armen houdt hij gekruist op zijn rug, met de handen over elkaar, hoofd omhoog. „Ik heb het makkelijkste werk”, zegt hij lachend, terwijl hij met zijn hoofd in de richting van zijn dochters knikt, die driftig aantekeningen en foto’s maken. „Ik hoef alleen maar te vertellen.” Toch heeft Tom ook best wat Instagram-skills opgedaan. „Ik vind het een leuke manier om informatie over te dragen aan jongeren. Ik kan geen ‘story’ maken, maar wel een vaste post.”

Tom loopt langs het Stedelijk Museum. Een tram raast voorbij. Tom: „O ja, de tram! Daar heb ik onlangs spontaan iets over gepost. Ik zat in de tram en zag het zandtankje. Dan maak ik even een selfie en schrijf ik een tekstje.” Als de tram een noodstop moet maken of de tramrails glad zijn door bladeren, sneeuw of regen, wordt tijdens het remmen zand voor de wielen gestrooid, legt hij uit. Zand verbetert de grip en verkort de remweg. Daarom heeft elke tram een voorraadje zand boven de wielen. Vaak zitten ze onder de stoelen, maar in de oude trams kun je de kleine glazen buisjes met zand nog zien zitten.

Op het kruispunt van de Van Baerlestraat slaat Tom rechtsaf, de Paulus Potterstraat in. Hij staat stil bij nummer 28. „Vroeger waren er nog geen trottoirs, alleen maar zand. Als je bij iemand op bezoek ging – en daarvoor moet je wel naar beneden kijken – dan kon je daar je schoenen langs schrapen en ze zo schoonmaken.” De voetschraper of schoenschraper is een soort metalen bakje, een kleine inkeping naast de voordeur ter hoogte van de drempel. „Je vindt ze niet veel meer, maar in deze buurt nog wel.”

Plekken met echte Amsterdammers

Na ruim een uur wandelen is het genoeg geweest voor vandaag. Tijd voor een wijntje. Tom en zijn dochters stappen binnen bij Sama Sebo op de PC Hooftstraat, naar eigen zeggen het oudste Indonesische specialiteitenrestaurant van Nederland. Ze bestellen drie chardonnays en ‘wat te snacken’: satéstokjes en kroepoek. Willemijn: „Mensen die hier langsfietsen denken dat het een toeristentent is, terwijl: het is juist het tegenovergestelde.”

Foto Olivier Middendorp

Het drietal komt het liefst op plekken waar de echte Amsterdammers ook te vinden zijn, met name bruine cafés. Josephine: „Laatst gingen we naar De Engelse Reet, een klein café in een zijstraat van de Kalverstraat. We kwamen binnen, de eigenaar zag papa en zei: ‘Lange regenjas, zware shag’. En papa: ‘Ja’.” Tom: „Hij kende mijn vader nog! Ja, Teun is echt een goede kroegbaas.” Josephine: „Hij kende iedereen bij naam!” Willemijn: „Vroeger ging iedereen alleen naar het café omdat ze daar aan de praat raakten met andere mensen. Kroegbaas Teun zei dan: ‘Jij moet even met haar praten’, en ‘jij moet even met hem praten’. Hij was mensen bij elkaar aan het brengen die misschien iets aan elkaar konden hebben.”

Het gezin Jongbloed is voorlopig nog niet van plan te stoppen met de ommetjes. Tom: „Er is zoveel te zien en te onthouden, we kunnen nog jaren lopen.”

Willemijn: „We denken erover om een podcast te maken. Dan kunnen mensen door de stad lopen met papa’s stem in hun oren, een soort audiotour. En we willen ook een website maken.”

Josephine: „Ja pap, jij wilt dit na je pensioen fulltime gaan doen toch? Eigenlijk net zoals je vader deed.”

Instagram: @ommetjemettom. Link staat ook op De verslagen van de ommetjes van Tom Jongbloed met zijn dochters staan op. Link staat ook op www.ommetjemettom.nl