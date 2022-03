Oekraïners hebben lak aan Russisch gejammer

Ook NRC was voorzichtig optimistisch aan de vooravond van de aanval op Oekraïne. „Russen geloven niet dat er oorlog komt. [...] de agressieve propagandaplaat lijkt grijs gedraaid”, liet de krant woensdag 23 februari via de voorpagina aan haar lezers weten. Nog geen etmaal later vielen de Russische troepen het soevereine buurland binnen en stegen de populariteitscijfers van president Poetin weer naar 80 procent.

Sinds het begin van deze tweede fase van de oorlog tegen Oekraïne – de eerste begon acht jaar geleden – zijn analisten, ook in Nederland, bezig met geopolitieke vragen. Waarom verloor het Kremlin zijn strategische geduld? Zou het Westen niet ook een beetje de hand in eigen boezem moeten steken? Welke eervolle aftocht of zelfs beloning mogen we in het vooruitzicht stellen als Rusland op zijn schreden terugkeert? En hoever kan onze solidariteit met Oekraïne gaan zonder dat er een Derde Wereldoorlog uitbreekt?

Het uitgangspunt in veel van deze beschouwingen is dat we getuigen zijn van Poetins oorlog en niet van Ruslands oorlog. Kijk maar naar die duizenden demonstranten die wel protesteren of naar die honderdduizenden intellectuelen die de wijk hebben genomen. Dat is immers het hoogculturele Rusland dat wij zo graag kennen en omarmen. Ook ik volg die lijn met enige gretigheid. Er moet wat te hopen overblijven, nietwaar.

Dat rooskleurige beeld klopt echter niet, schreef de ervaren Russische socioloog Aleksej Levinson van het onderzoeksinstituut Levada Centrum al in de tweede week van de oorlog. In het Sovjet-Russische cliché ‘wij zijn vreedzame mensen, maar…’ is de nadruk steeds meer op dat ‘maar…’ komen te liggen, aldus Levinson. Of opiniepeilingen in een autoritaire oorlogsmaatschappij op de procentpunt nauwkeurig zijn, is niet vast te stellen, maar de trend is volgens hem onloochenbaar.

Ter verklaring klinkt vaak het verweer dat de Russische burgerij na 22 jaar murw is gebeukt. Maar op de keper beschouwd is zulk vergoelijken een vorm van paternalisme. Alsof het hoogopgeleide Russische volk zelfs te afgestompt is om voor de duvel te dansen.

In Oekraïne hebben ze hoe dan ook een broertje dood aan dit soort empathie, waarbij te pas en te onpas grote negentiende-eeuwse schrijvers en componisten van stal worden gehaald ter illustratie van de cultuurnatie die Rusland wil zijn.

Volgens de Oekraïense theoloog Oleksiy Panitsj – een van huis uit Russischsprekende academicus uit Donetsk die in 2014 naar Kiev moest vluchten en een paar weken geleden naar Lviv – is die bewonderde Russische cultuur helemaal niet zo hors concours als in de Europese salons wordt gedacht. Poesjkin bejubelde het tsaristische imperium. Dostojevski was fanatiek anti-Pools. Andere grootheden, zoals Tsjechov, gaven weliswaar de kleine man een stem, maar dat was volgens Panitsj vaak de stem van de Rus die goed weet dat zijn Staat allerhande misdaden begaat maar daar zelf vooral niet op aangesproken wil worden. Dit ‘escapisme’ wordt nu door de vluchtende Russische intelligentsia gevolgd, aldus Panitsj.

Juist omdat ook het huidige Rusland niet één Poetin maar vele Poetins rijk is, kan het agressief-imperialistische Kremlin niet met „pseudo-pacifistische politieke correctheid”, dominant in West-Europa, tot staan worden gebracht, schreef de jonge Kievse socioloog Volodymyr Sjeloechinin daarom eerder deze maand in het Oekraïense tijdschrift Krytyka.

Deze argumenten van Sjeloechinin en Panitsj vinden in Nederland geen weerklank. Dat is curieus. Na 1945 hebben veel Nederlanders decennialang het Duitse excuus ‘Ich habe es nicht gewusst’ niet willen accepteren en belachelijk gemaakt, ook als ze kennis hadden van het oeuvre van Goethe en Schiller. Waarom zouden Oekraïners, terwijl het oorlogsgeweld woedt, nu wel mededogen moeten hebben met het land van Tolstoj?

Hubert Smeets is journalist en historicus. Hij schrijft om de week op deze plaats een column.