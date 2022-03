Noord-Korea test mogelijk nieuw model langeafstandsraket

Noord-Korea heeft donderdag mogelijk zijn grootste intercontinentale raket ooit getest. Dat melden internationale persbureaus op basis van statements van de Zuid-Koreaanse en Japanse overheden. Het zou gaan om een Hwasong-17-raket, die dichtbij de hoofdstad Pyongyang werd gelanceerd en na iets meer dan een uur in de Japanse Zee belandde.

Het is niet duidelijk of het daadwerkelijk om de nieuwe raket gaat, maar de raket kwam hoger en vloog langer dan de Hwasong-15 die in 2017 voor het laatst werd getest, schrijft persbureau Reuters. Op beide modellen zouden kernkoppen vervoerd kunnen worden.

Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten hebben hun afkeuring uitgesproken over de test. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in noemde de actie van het buurland een „serieuze dreiging” voor de regio en de internationale gemeenschap. Japan spreekt van een „onvergeeflijke roekeloosheid”. Als reactie testte Zuid-Korea donderdag een serie kleinere raketten.

Naar aanleiding van de rakettest hebben de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken met elkaar gebeld. De ministers roepen om stevige reacties tegen Noord-Korea en vinden dat de VN-Veiligheidsraad maatregelen moet nemen.

