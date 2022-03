NAVO versterkt bescherming Oekraïne

De NAVO is van plan om Oekraïne beschermingsmiddelen te leveren tegen Russische aanvallen met chemische, biologische of nucleaire wapens. Ook wil het bondgenootschap ‘Kiev’ extra hulp sturen om zich te verweren tegen cyberaanvallen.

„We maken ons zorgen over de inzet van chemische en biologische wapens”, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg woensdag op een persconferentie voorafgaand aan een ingelaste topontmoeting van de dertig regeringsleiders van de NAVO, in Brussel. „De inzet van chemische wapens zou de aard van het conflict volledig veranderen”, zei hij, „en verregaande gevolgen hebben.”

Ook riep Stoltenberg Rusland op om onmiddellijk te staken met het dreigen met nucleaire wapens. „Rusland moet ophouden met die gevaarlijke en onverantwoorde nucleaire retoriek. […] Rusland moet begrijpen dat het een kernoorlog nooit kan winnen.” Stoltenberg wees erop dat ook Rusland zelf dit vaak heeft onderschreven. Dinsdag weigerde de woordvoerder van president Poetin het gebruik van kernwapens uit te sluiten.

NAVO-lidstaten voorzien Oekraïne al weken van conventionele wapens. Het is de eerste keer dat ook materiaal ter bescherming tegen massavernietigingswapens ter sprake kwam. Stoltenberg wilde niet zeggen waar het precies om gaat.

Georgië en Bosnië-Herzegovina

De regeringsleiders zullen zich ook buigen over kwetsbare positie van Georgië en Bosnië-Herzegovina. Oekraïne profiteert niet alleen van de recente wapenleveranties uit het Westen, maar ook van de training die Oekraïense militairen sinds de annexatie van de Krim hebben gekregen. „Dat is een belangrijke les”, zei Stoltenberg, met het oog op de landen die zich ook bedreigd voelen. Volgens de secretaris-generaal hebben NAVO-landen sinds 2014 tienduizenden Oekraïense militairen opgeleid.

De alliantie heeft niet alleen Oekraïïne geholpen, maar heeft ook de verdediging van de oostelijke lidstaten verbeterd. De oostflank wordt verdedigd door veertigduizend militairen die tijdelijk direct onder het commando van de NAVO-opperbevelhebber vallen. De VS hebben honderdduizend militairen in Europa, er zijn nog eens honderdduizenden militairen in Europa in verhoogde staat van paraatheid, er zijn permanent 130 vliegtuigen in actie (of op stand-by) en er patrouilleren 140 schepen.

Oorspronkelijk waren er in Oost-Europese landen vrijwel geen NAVO-militairen gestationeerd. Dat was zo afgesproken met Rusland. Na de annexatie van de Krim werden er vier internationaal samengestelde battlegroups gestationeerd in de Baltische landen en Polen. Die strijdgroepen zijn verstrekt en er komen groepen bij in Hongarije, Slowakije, Roemenië en Bulgarije. De komende maanden werkt de NAVO aan voorstellen om de verdediging ook permanent te versterken in alle militaire domeinen.