Miljarden voor defensie, wat kopen we ervoor?

Het ziet eruit als de reusachtige, metalen versie van een legoblokje of sigarettenpakje op (rups)banden en kan meerdere raketten kort na elkaar afvuren. De Multiple Launch Rocket System (MLRS) is een verwoestend wapen van het Russische leger, dat hiermee Oekraïense verdedigers onophoudelijk bestookt.

Over deze serie Dit is het tweede deel van een korte serie over extra investeringen in defensie. Het eerste deel verscheen op 14 maart. De volgende aflevering gaat over Europese defensiesamenwerking. De verhalen zijn grotendeels gebaseerd op de reacties op een oproep van NRC op LinkedIn. De bijdragen worden anoniem verwerkt, omdat militairen zich niet zonder toestemming mogen uitlaten in de media. Suggesties kunnen worden gemaild naar k.berkhout@nrc.nl

Rusland heeft een enorm arsenaal raketwerpers, van verschillende typen. Nederland heeft één MLRS, in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Die is het restant van de 23 raketwerpers die Nederland had, totdat deze in 2004 werden verkocht tijdens een bezuinigingsronde.

„De huidige oorlog in Europa laat zien hoe effectief die raketwerpers zijn, helaas in de handen van de agressor”, mailt een militair aan NRC. Zijn pleidooi luidt: laat Nederland nu investeren „in MLRS-capaciteit op de grond”. Een andere militair schrijft dat hij al in 2013, een jaar voordat Rusland de Krim innam, bij zijn collega’s heeft gepleit voor een terugkeer van de raketwerpers: „Ik werd weggehoond.”

De mails zijn reacties op de oproep van NRC op het socialemediaplatform LinkedIn. Bovenop de extra 3 miljard euro in het coalitieakkoord steekt het kabinet enkele miljarden in de krijgsmacht. De vraag in de oproep luidde: waaraan moet dat geld worden besteed? Eerst aan de salarissen van de militairen in de laagste rangen, melden (oud-)militairen haast eensgezind.

Over welke spullen Nederland vervolgens moet kopen, lopen de meningen meer uiteen. Op de ingezonden boodschappenlijstjes staan tablets naast tanks, kogels naast kruisraketten. Er zijn voorstellen voor het verbeteren van de huisvesting: „Er zijn wel mooie nieuwe gebouwen geplaatst op kazernes maar bijv in Soesterberg (DuMoulin kazerne) is het een bende.” En voor een energietransitie met zonnepanelen en windmolens op „eigen locaties en daken”, elektrische auto’s en „slimme ledlamp armaturen”.

Begroting Defensie Nederland geeft nu grofweg 12 miljard euro per jaar uit aan de krijgsmacht. In het coalitie-akkoord is afgesproken dat dit bedrag structureel met 3 miljard wordt verhoogd. Om in 2025 te kunnen voldoen aan de NAVO-norm (2 procent van het bruto binnenlands product) zou de begroting 2 miljard extra moeten groeien. Doordat de economie in principe doorgroeit en de begroting meegroeit, kan die 2 miljard op de langere termijn wel eens 3,8 miljard worden, zei minister Kajsa Ollongren (Defensie, D66) vorige week in de Tweede Kamer, en de begroting op zo’n 19 miljard euro brengen.

Afluisterapparatuur

Deze rijkdom aan ideeën komt voort uit de armoede bij de krijgsmacht. Door jaren van bezuinigingen na de val van de Berlijnse Muur in 1989 heeft defensie een groot gebrek aan alles: materieel, personeel en een gevoel van eigenwaarde. De ene militair pleit daarom voor herstelwerkzaamheden en wil bijvoorbeeld haast maken met de vernieuwing van de kleding. De andere pleit voor innovatie zoals investeringen in satellieten en afluisterapparatuur, waarmee grootmachten als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk het Oekraïense leger haast real time voorzien van inlichtingen. „Blijkbaar is de data die de NAVO beschikbaar stelt aan Oekraïne op dit moment van onschatbare waarde”, mailt een militair.

Er is geen heilig wapen dat alle wapens overbodig maakt

De vervulling van alle militaire wensen zou een royale verdubbeling van de huidige defensiebegroting (ongeveer 12 miljard euro) inhouden, zo heeft het ministerie van Defensie al eens laten doorrekenen voor de Defensievisie 2035. We moeten dus keuzes maken, benadrukte minister Kajsa Ollongren (Defensie, D66) vorige week tegenover de Tweede Kamer. Dat doet Ollongren vóór de zomer in de Defensienota, met als leidraad, zo zei ze, de onlangs gepubliceerde notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Wat de AIV betreft gaat het extra geld vooral naar de verbetering van de zogeheten „gereedstelling” van eenheden. „Zodat een eenheid bij wijze van spreken met een druk op de knop kan worden ingezet”, licht een landmachtofficier toe. Binnen de NAVO is afgesproken dat Nederland snel materieel en manschappen kan leveren, maar volgens de AIV is „de Nederlandse krijgsmacht hiertoe onvoldoende in staat”. Luitenant-generaal b.d. Jan Broeks, lid van de AIV, zegt: „Die afspraken hebben alle NAVO-landen in 2018 unaniem gemaakt – wat heel uitzonderlijk is.”

Behalve in de werving, opleiding en training van militairen moet Nederland geld steken in materieel als persoonlijke wapens, voertuigen en communicatiemiddelen. Defensie is daarmee al begonnen, onder meer door meer munitie in te kopen. In de Tweede Kamer drongen VVD en CDA er vorige week op aan voertuigen en ander materieel sneller beschikbaar te maken. „Waar we kunnen versnellen, doen we dat”, antwoordde Ollongren. „Maar eerst moet je weten waar je naar toe wil.”

Naar een krijgsmacht die zich vooral richt op de verdediging van het eigen grondgebied en dat van zijn bondgenoten, vinden veel militairen – en de AIV. Dat is in de wet omschreven als de eerste hoofdtaak van de krijgsmacht, waartoe onder veel meer de F16-vluchten in het luchtruim van de Benelux behoren. Daarnaast heeft de krijgsmacht nog twee hoofdtaken, namelijk het „bijdragen aan de internationale rechtsorde” zoals buitenlandse missies en het ondersteunen van de burgerlijke autoriteiten, zoals veelvuldig is gebeurd tijdens de pandemie.

Voorbeeld-verlanglijst (1) Vliegdekschip 425 miljoen, voor een Juan Carlos multipurpose amphibious carrier met daarop vliegtuigen en helikopters, namelijk: 1,2 miljard, voor 12 extra vliegtuigen van het type F-35B, en 240 miljoen, voor 8 extra helikopters van het type NH90TTH. 700 miljoen, voor 5 Boeing P-8 Poseidon MPA/ASW vliegtuigen, onder meer voor onderzeebootbestrijding: 900 miljoen, voor 10 extra F-35A’s. Nederland heeft 46 F-35s besteld, maar heeft er 56 nodig voor 3 volledig uitgeruste squadrons. 2,5 miljard, voor 32 F-16V’s (of bijvoorbeeld Saab Gripen-toestellen). Die zijn in het gebruik minder duur dan de F-35. 300 miljoen, voor een A330MRTT-tanktoestel. Uitbreiding van straaljagervloot maakt derde tankvliegtuig nodig.

De Nederlandse krijgsmacht is na het einde van de Koude Oorlog zo’n dertig jaar geleden steeds meer ingezet voor missies, zoals in Afghanistan. Met de inval van Rusland in Oekraïne zal Nederland zich moeten richten op het verdedigen van de Europese oostgrens, vindt onder anderen de landmachtofficier. „De krijgsmacht moet klaar zijn voor een oorlog als deze, in staat om de democratie te verdedigen, zo nodig met grootschalig geweld.”

Daarvoor heeft de krijgsmacht ook andere spullen nodig. Voor de missies is de krijgsmacht gebruik gaan maken van betrekkelijk lichte voertuigen, met een rustige uitstraling die de lokale bevolking niet nodeloos schrik aanjaagt. De tanks werden net als de raketwerpers afgedankt. Nu is er juist behoefte aan afschrikwekkend en vernietigend materieel.

Dat betekent dat er vooral extra geld moet naar de brigades van de landmacht, concludeert de AIV. Het grootste krijgsmachtdeel is er de afgelopen jaren namelijk bekaaid vanaf gekomen. In vergelijking met de marine, die nieuwe fregatten en onderzeeboten krijgt – zij het met forse vertraging. En vooral in vergelijking met de luchtmacht, die nu wordt uitgerust met tientallen kostbare F-35-vliegtuigen.

Geef de landmacht weer tanks, zeggen daarom militairen onder wie de landmachtofficier: „Het beste systeem op het land dat vuurkracht, mobiliteit en bescherming combineert.” Hoe zit het dan met al die Russische tanks die het Oekraïense leger heeft kapotgeschoten? „Ook een tank moet opereren in samenwerking met andere wapens. Zo kun je een vijandige eenheid met antitankwapens eerst uitschakelen met eigen infanterie of mortiervuur, voordat de tank in actie komt”, zegt de officier: „Er bestaat geen heilig wapen dat alle andere wapens overbodig maakt. Tactiek bepaalt de effectiviteit.”

Dat is een boodschap van meer militairen: zet niet al je kaarten op enkele veronderstelde alleskunners als de F-35. „Investeer in massa. In voorraden, in munitie, in training”, mailt een militair. Een collega vult aan: „Kies voor eenvoud, boven technologisch zwaar doorontwikkeld. Als de keuze is: weinig middelen die heel duur zijn, of veel middelen die minder duur zijn, dan heeft dat laatste meer massa en massa is slagkracht. Dat is een les die de situatie in Oekraïne ons leert.”

Het slim besteden van de extra miljarden wordt sowieso een lastige klus. De Algemene Rekenkamer schreef meerdere rapporten over geldverspilling bij defensie, zoals bij de verkoop van tanks. Eerst gingen alle tanks de deur uit en korte tijd later leaste de krijgsmacht weer achttien tanks voor een Duits-Nederlandse eenheid – en schoot er veel geld bij in. Het feit dat zowel de PvdA als de SP vorige week in de Tweede Kamer naar de Rekenkamer-rapporten verwees, toont dat de politiek geen blanco cheques zal uitschrijven voor defensie.

Misschien toch radar

De krijgsmacht moet dan ook doordacht omgaan met zijn wensenlijst, vindt marine-expert Jaime Karremann van marineschepen.nl. Zo dromen militairen van Poseidon-vliegtuigen ter vervanging van de Orions, die begin deze eeuw werden wegbezuinigd. „Heel mooi”, noemt Karremann de toestellen die onderzeeboten kunnen opsporen: „Maar het is misschien beter om nu eerst reserve-onderdelen en raketten te bestellen.” En om wat je krijgt, te verbeteren, zoals het bevoorradingsschip dat nu in aanbouw is. „Daarop zitten om budgettaire redenen geen wapensystemen en radar. Dit kan het moment zijn om die er alsnog op te zetten.”