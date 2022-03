Meesterwerken teruggevonden via Google Street View

Zéphyrus, Flora en Amor zijn terug op het nest. Lodewijk XIV had het trio galante ooit besteld voor zijn bloementuinen rond het Trianon, het ‘palais de Flora’ in Versailles. Met vele andere kunstwerken waren ze na de teloorgang van de monarchie uit het paleis van de Zonnekoning verdwenen. Maar het meesterwerk van de hand van de beeldhouwers Philippe Bertrand, René Frémin en Jacques Bousseau plus de allegorie van de overvloed Abundantia van Lambert Sigisbert Adam kunnen sinds 5 februari weer worden bewonderd – dankzij de generositeit van de Republiek Angola en haar begrip voor culturele legitimiteit.

Lionel Arsac, als conservator bij Versailles belast met het herstel van de oorspronkelijke beeldencollectie, zocht al maanden naar de achttiende-eeuwse sculpturen. Hij vond afbeeldingen ervan in French sculptors of the 17th and 18th Centuries, „de bijbel voor kunsthistorici” met de beeldhouwwerken die werden gemaakt onder Lodewijk XIV en Lodewijk XV. De foto’s dateerden uit 1975, maar verblijfplaatsen ontbraken. Uit veilingcatalogussen maakte Arsac uiteindelijk op dat baron Alphonse de Rothschild ze in 1881 had gekocht. Deze erfgenaam van het Franse Rothschild-imperium zette ze in de vestibule van zijn Parijse hôtel de Saint-Florentin.

Rothschilds buitenverblijven

De familie waaierde uit tot naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Er was voor Arsac geen beginnen aan. Eerst dan maar naar Rothschilds buitenverblijven rond Parijs: openbare plekken, zoals het château de Boulogne, een ruïne, en het château de Ferrières, tegenwoordig een gastronomie-opleiding. Geen marmeren beeld te bekennen. Tot de conservator via Google Street View enkele kleine witte puntjes ontwaarde in de Parijse achtertuin van hôtel Ephrussi aan de Avenue Foch, voormalige Parijse résidence van Alphonses dochter Béatrice de Rothschild (1864-1934). Konden dit de verdwenen beelden zijn? Jazeker! Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren ze door de nazi’s uit de vestibule van hôtel Saint-Florentin geroofd, maar wonder boven wonder kwamen ze na de bevrijding terug en werden in de tuin aan de Avenue Foch geplaatst. In 1979 verkochten de Rothschilds hun stadspaleis aan Angola, dat er haar ambassade vestigde.

Direct na zijn virtuele vogelvlucht vroeg en kreeg conservator Arsac onverwijld belet. Et voilà: tot 5 juni kunnen de bezoekers van Versailles de twee beeldengroepen, samen met nog zo’n vijftigtal teruggevonden beelden uit de collectie, aanschouwen. En dat allemaal zonder jarenlange diplomatieke onderhandelingen of ingewikkelde ambtelijke procedures. De enige tegenprestatie die Angola verlangde in ruil voor zijn schenking van het Franse erfgoed was een dankbetuiging op de expositie in Versailles en replica’s van de beeldengroepen voor in de ambassadetuin.