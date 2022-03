‘Kabinet wil basisbeurs van 255 euro per uitwonende student’

Thuiswonende studenten krijgen, als het aan het kabinet ligt, een basisbeurs van 91 euro per maand. Voor uitwonende studenten komt het bedrag op 255 euro. Dat schrijft het AD donderdag op basis van Haagse bronnen. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil tegenover NRC niet inhoudelijk reageren op de berichtgeving en stelt dat het kabinet vrijdag met een brief over de plannen komt.

De genoemde bedragen voor de basisbeurs zijn lager dan toen deze werd afgeschaft in 2015. Onder het oude stelsel kregen uitwonende studenten een beurs van 286 euro per maand, thuiswonende studenten kregen 102 euro per maand. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer stemde in september voor de afschaffing van het leenstelsel, alleen VVD stemde tegen. De afschaffing van het leenstelsel is een vastgelegde afspraak in het regeerakkoord. Het kabinet wil dat alle studenten met ingang van het studiejaar 2023/2024 weer een basisbeurs ontvangen.

De aanvullende beurs, bedoeld voor studenten met ouders of verzorgers met een lager inkomen, zou uitkomen op maximaal 491 euro per maand. Volgens het AD wil het kabinet studenten uit de zogenoemde leenstelselgeneratie per gestudeerd jaar met 359 euro compenseren, met een maximaal compensatiebedrag van 1.436 euro per student. Dit zijn studenten of inmiddels afgestudeerden die tijdens hun studie geen basisbeurs kregen.

Gemiddelde studieschuld

De bedragen waar het kabinet op mikt, liggen nog niet vast. De kabinetsvoorstellen voor herinvoering van de basisbeurs worden vrijdag in de ministerraad besproken en de Tweede Kamer debatteert naar verwachting volgende maand over de plannen. Het parlement krijgt volgens de krant ook doorgerekende alternatieven voor bijvoorbeeld de compensatieregeling voorgelegd.

Studenten die binnen het leenstelsel lenen, doen dat voor gemiddeld 700 euro per maand. De gemiddelde studieschuld was volgens het volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2020 ruim 15.000 euro, de prognose is dat deze de komende jaren oploopt naar 25.000 euro. Het CBS stelt dat de gemiddelde studieschuld elk jaar groeit en sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 meer dan is verdubbeld.