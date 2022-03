Jonge dansers tonen op festival ‘Moving Futures’ werk vol discipline, intimiteit en verbinding.

Courtney-May Robertson (1992): The pleasure of stepping off a horse while at full speed/The woman destroyed

Ze is klein van stuk, maar groot van uitstraling. In eigen werk en in dat van collega-choreografen Jan Martens, Florentina Holzinger of Connor Schumacher valt de Schotse Courtney May Robertson (1992) altijd op. Dansend is zij vaak een toonbeeld van een soort opstandige, taaie weerbarstigheid die met gemak stand houdt tussen dansers waar ze met haar bescheiden postuur twee keer in past.

Sinds 2015 maakt zij, met Rotterdam als haar basis, eigen choreografieën. Rode draad in haar werk zijn thema’s als controle, beheersing en discipline. Waarschijnlijk een erfenis uit haar jeugd, zegt Robertson zelf. Haar vader zat bij de marine, waardoor ze als kind zag wat discipline en stevige fysieke training betekende. Spelenderwijs trainde ze als kind met hem mee. De straffe ritmes in haar choreografieën zouden als verwijzing opgevat kunnen worden.

In de solo The pleasure of stepping off a horse while at full speed gaat het over autonomie, controle en zelfbeheersing. De titel is een metafoor, de voorstelling een onderzoek naar twee kanten van haar persoonlijkheid; het wilde paard enerzijds, haar tot orde en discipline geconditioneerde ‘Über-ich’ anderzijds. De solo leverde haar een felbegeerde plaats op bij internationale selectie ‘The Twenty 2022’ van het Londense dansplatform Aerowaves, dat vaak fungeert als springplank naar internationale podia.

Autonomie staat ook centraal in The woman destroyed (2020), een multidisciplinaire voorstelling over de vele wijzen waarop de vrouw wordt gedwongen zich te voegen naar maatschappelijke normen. Robertson, een zelfverklaarde controle freak, draagt de controle over aan een objectieve partij: de computer. Die bepaalt de volgorde van de choreografie, het geluid, de ruimtelijke patronen.

Marta en Kim: ‘Our Arms Grew Together’ Foto Anna van Kooij

Marta & Kim (1990 / 1985): Fase/Our arms grew together

Steeds vaker is in het theater te zien hoe dans en circus naar elkaar toe zijn gegroeid. De voorstellingen van Marta Alstadsæter (1990) uit Noorwegen en de Nederlander Kim-Jomi Fischer (1985) bewegen zich op het snijvlak van (hand-to-hand) acrobatiek en hedendaagse dans. Alstadsæter volgde de circusopleiding aan het Rotterdamse Codarts, Fischer heeft een scholing als uitvoerend danser.

In 2016 bundelden zij hun krachten, waarna een aantal langere en kortere voorstellingen het licht zagen. Daarin onderzoeken zij het gebied tussen beide disciplines, waar de kennis van de één die van de ander voedt en verder brengt en ermee samensmelt.

Tot nu toe presenteren Alstadsæter en Fischer duetten, zoals in het fraaie Our arms grew together, dat zij tijdens Moving Futures uitvoeren. Het is een portret van een relatie, waarbij zij het feit dat zij in het dagelijks leven ook een stel zijn optimaal benutten. Hun vertrouwen, nodig voor de complex verglijdende verstrengelingen van hun lichamen is voelbaar en niet geacteerd, zoals ook de intimiteit echt is.

Vertrouwen en intimiteit zijn altijd onderliggende thema’s in hun voorstellingen. In Fase, ook te zien tijdens Moving Futures, werken ze met een derde performer. Oorspronkelijk werd het als locatievoorstelling gemaakt, maar nu wordt het voor het eerst in het theater uitgebracht. Met Vincent Kollar vormen Alstadsæter en Fischer een constant veranderend lichaam, steeds in beweging en met elkaar verbonden en in voortdurende communicatie met de omliggende ruimte.

Mohamed Yusuf Boss Foto Knelis

Mohamed Yusuf Boss (1986) Ków/Afar

Michael Jackson, Tupac, Notorious BIG: het zijn bepalende figuren geweest in de ontwikkeling van Mohamed Yusuf Boss (1986). Met zijn moeder en broertje vluchtte hij uit Somalië naar Nederland, waar hij opgroeide in het Drentse Sleen. Pas laat koos hij voor de dans; eerst haalde hij zijn bul Small business & retail management.

Nu timmert hij sinds een jaar of zes ook als choreograaf aan de weg vanuit Groningen, waar hij behalve als choreograaf ook actief is lid van verschillende culturele raden en als coachende maker, geheel in de filosofie van de hiphop: each one teach one.

In zijn eigen werk legt hij verbanden tussen hiphopstijlen (street style, popping, het voetenwerk van house) en dansstijlen van het Afrikaanse continent. In de thematiek van de choreografieën die hij nu een jaar of zes maakt, speelt altijd wel de uitspraak van de Afro-Amerikaanse schrijver James Baldwin een rol: „You have to decide who you are and force the world to deal with you, not with its idea of you.”

In Ków schetst hij bijvoorbeeld de mechanismen van de eerste ontmoeting tussen mensen met verschillende achtergronden, in dit geval dansers vanuit de hiphop, moderne dans, breakdance en een zanger. Afár maakte hij oorspronkelijk voor de Nieuwe Kerk in Groningen en is gebaseerd op de Ubuntu-filosofie ‘ik ben omdat wij zijn’. Ook de rellen in Hongkong vormen een inspiratiebron. In Afár (vier) zoekt hij naar verbindende elementen tussen verschillende groepen, de kracht van het collectief dat streeft naar een andere toekomst.