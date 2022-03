Met plezier en interesse lees ik (vrouw, 64) de NRC-bijlage over de overgang. Dat het niet een sexy onderwerp is, dat er lang geen belangstelling van de mannen hiervoor was. Verbazingwekkend dat midden tussen al die artikelen een advertentie staat voor mannenbroeken. Ik beschouw dat maar als een hoopvol teken: visie van de advertentieafdeling. Of is het nog steeds de vrouw die kleding koopt voor de man?

