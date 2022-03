Hoe de gewone Maastrichtenaren werden verdreven uit de Stokstraat

Corry Kempeners woont al 65 jaar in een buitenwijk van Maastricht. Toch komt ze nog vrijwel elke week terug naar de Stokstraat, waar ze haar eerste tien levensjaren (1947-1957) doorbracht. In het kroegje In de Karkol herinneren oude foto’s aan het buurtje van weleer. Buiten het café is alles onherkenbaar veranderd. „Allemaal dure boetiekjes waar mensen zoals wij niks kunnen kopen.” In de huizen waar ze zelf met zes gezinnen met in totaal 45 kinderen woonde, resideren nu vermogende Maastrichtenaren – alleen of met z’n tweeën.

Aan de cafétafel zit Jo Voorst, ook uit 1947 en kleinzoon van de man die ooit het etablissement uitbaatte. Hij verhuisde in 1958 naar elders in Maastricht. Hij is nu stadsgids en slaat de Stokstraat zelden over. „Natuurlijk gaat het dan over het mooie en monumentale. Ik vertel ook hoe bewoners zijn verjaagd, dat het een buurt zonder ziel is geworden. Na zes uur ’s avonds is de Stokstraat doods. In mijn jeugd kwam iemand met zijn accordeon naar buiten en even later stond iedereen te dansen.”

Frank Bokern beschrijft in zijn boek Crapuul. Kroniek van een krottenwijk hoe de Maastrichtse volksbuurt ten prooi viel aan pandjesbazen en zowel politiek als bewoners de rekening betaalden. De auteur werd als kind gewaarschuwd voor het Stokstraatkwartier. „Daar moest je maar niet komen, daar woonde crapuul (gespuis).” Hij ontleende er de titel voor zijn boek aan.

Het Stokstraatkwartier veranderde vaker van karakter. Tot ver in de negentiende eeuw woonden vermogende Maastrichtenaren in de buurt. Hun koetsen ratelden over de keien en reden via poorten tot op de binnenplaatsen van de patriciërshuizen.

De industrialisatie begon rond 1830 in Maastricht. Binnen de vestingmuren ontstond grote vraag naar woonruimte voor de arbeiders van de aardewerkfabrieken van Petrus Regout. De ruime woningen in en rond de Stok-straat leenden zich goed voor schier eindeloze opdeling. Grote gezinnen kwamen terecht in één benauwd kamertje. „De buurt werd het afvoerputje van de stad”, schrijft Bokern. Haagse rapporteurs spraken van „een broeinest van epidemieën”. De misstanden „toonen aan hoevele middeleeuwsche toestanden nog in onzen tijd en in ons door zijne zindelijkheid beroemd land aanwezig zijn”.

De lokale elite kon prima leven met de verpaupering, net als de kerk. Armen die blijk gaven van enige devotie, konden hooguit rekenen op steun van de sjariteit (de bedeling). „Sommigen zetten dus een heiligenbeeld neer om langskomende charitas te misleiden”, vertelt de auteur.

Pas in 1945 diende zich een geestelijke aan die zich het lot van de Stok-straatbewoners aantrok, pater Castorius. Eerst stuitte hij op wantrouwen. Daarna zagen de mensen dat hij het meende. Kempeners: „De pater organiseerde van alles: bokswedstrijden, filmvertoningen, uitstapjes. Hij droeg ook ’s winters geen kousen.”

Toen bestonden al plannen de wijk op te knappen, voortbordurend op een voorstel van de bezetter om van het Stokstraatkwartier een Künstlerviertel (kunstenaarswijk) te maken. Om dit te kunnen uitvoeren, moesten de bewoners weg.

De gemeente werd een handje geholpen door H.P.M. Litjens, geestelijke én sociaal-geograaf. Bokern: „In zijn proefschrift werden bewoners op basis van weinig tot niets beschuldigd van liederlijk gedrag en seksuele ongeremdheid – 20 tot 30 procent kreeg het stempel ‘debiel’, imbeciel’ of ‘idioot’. Dat geeft recht op een plek in een inrichting, denk je dan. Het was louter bedoeld als rechtvaardiging voor de deportatie van de bewoners naar buitenwijken. Een deel kwam terecht in De Ravelijn, een woonschool, een tot mislukken gedoemd experiment waarbij mensen tegen hoge kosten en met veel bedilzucht ‘geresocialiseerd’ werden.”

Jo Voorst werd op school nagejouwd. Hij was „er een van de Stokstraat”. „Toen ik het thuis vertelde, keken mijn ouders elkaar alleen aan met een bepaalde blik. Maar er is verder geen woord over gewisseld.”

De Stokstraat in 2015: een van de duurste winkelstraten van Nederland. Foto Thomas Schlijper

Kempeners kreeg van thuis enige trots mee: „Niet wij waren crapuul, maar de mensen van het villapark. De heren van daar gingen in onze buurt naar de hoeren. Niet de mannen van bij ons. Die konden dat niet betalen.”

In de buitenwijk waar ze kwam te wonen, maakte ze nog steeds mee hoe de mensen uit het Stokstraatkwartier en andere ‘mindere buurten’ een etiket kregen opgespeld. „Plots werden onze huizen wit geschilderd. Bij alle andere bleef de rode steen zichtbaar.” Op andere plekken in Maastricht kregen de ‘onmaatschappelijken’ zwarte dakpannen, de overige woningen hadden rode.

Een gebaar zou passend zijn

De auteur, die ook een boek schreef over de pioniersrol van Duitse economische vluchtelingen in de Nederlandse middenstand, is ontzet over wat hij aantrof bij zijn bronnenonderzoek. „Mijn vertrouwen in de maatschappij en politiek kreeg een knauw. Een gebaar van de gemeente zou passend zijn: ruimhartige excuses voor de wijze waarop mensenrechten zijn geschonden. Bewoners zijn beschadigd. Er is inbreuk gepleegd op hun levenssfeer.”

Ook dat veel geschiedschrijving over Maastricht coulant is voor de elite en de minderbedeelden afschildert als een andere mensensoort stuit Frank Bokern tegen de borst.

„De meeste historici zijn mild voor de oude Regout. Tegelijkertijd zijn allerlei indianenverhalen over de voormalige bewoners van de buurt onuitroeibaar. Mensen in De Ravelijn zouden de houten trappen hebben opgestookt en WC-brillen gebruiken als fotolijst. Aantoonbare onzin. Jammer dat de stad ook nu nog niet consequenter partij kiest voor de zwakkeren.”

Frank Bokern: Crapuul. Kroniek van een krottenwijk. Van Oorschot, 368 blz. € 25