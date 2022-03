Hoe een buurtje met woonboten in de Spaanse Polder ‘kapot’ wordt gemaakt

Afgelopen week zag woonbootbewoner Wout Rockx de eerste scharrelaars al. „Wat moet dat!” had hij geroepen, toen hij mensen zag in andermans schuur, bij de woonboten in de Spaanse Polder. „De mensen gaan hier toch weg”, kreeg hij terug. „Dat krijg je nu. De verloedering is ingezet.”

Eind deze maand begint, als het aan de gemeente ligt, het afsluitende hoofdstuk van een langslepend conflict in de havens van de Spaanse Polder. Al decennia liggen er zo’n 32 woonboten, daar was geen plek meer voor toen de bestemming werd vastgesteld: er moest zware industrie komen, en bewoning moest weg. Maar hoe, was twintig jaar onduidelijk.

Door de onzekerheid vertrokken veel woonbootbewoners. De gemeente liet antikrakers op door hen opgekochte woonboten plaatsen. Eind 2021 kwam de gemeente met een oplossing voor de overgebleven boten in particulier eigendom en de antikrakers. De particulieren (acht boten) mogen toch blijven. Willen ze weg, dan kunnen ze alleen aan de gemeente verkopen en vervalt hun perceel als woonbestemming. Antikrakers (vier boten) moeten per 31 maart vertrekken. Zo verdwijnt bewoning langzaam.

Bewoners Werner Torn en zijn vriendin Femke de Geus, die het protest van bewoners leidt, en andere (ex)-bewoners, zeggen zich vermorzeld te voelen. „Dit is niet wat we wilden. Onze buurt is kapotgemaakt. En de oplossing waar wethouder Kurvers [bouwen] van spreekt is niet zoals zijn voorganger Schneider ons beloofde.” Wat gebeurde er?

Lang werd de Spaanse Polder, het industriegebied aan de noordwestkant van de stad, gezien als een rommeltje. Het had geen bestemmingsplan, tot 2014, vanwege nieuwe regelgeving. De gemeente zag in de aanloop ernaartoe economische potentie en ruimte voor zware industrie, en hoopt op extra werkgelegenheid vanwege de ligging bij snelwegen en water.

Dan moest er wel wat gebeuren aan de ondermijning. En wonen en zware industrie kan ook niet samen. Dus moet alle bewoning weg uit de polder. Ook de bedrijfswoningen en het woonwagenkamp in de wijk vertrekken op termijn, zegt een gemeentewoordvoerder.

De onzekerheid voor woonboot- bewoners begon in 1999, vertelt oud-bewoner Marcella de Frel. Sinds 1984 woonde ze op een woonboot in de Spaanse Polder. „Onze ligplaatsvergunning werd in dat jaar niet verlengd.” De gemeente kondigde aan dat wonen niet meer mogelijk zou zijn. De woonboten waren later ook niet ingetekend in het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen en inspreekmomenten bij de gemeenteraad mochten niet baten.

Daarmee waren ze nog niet weg. Definitieve knopen werden lang niet doorgehakt. Die onduidelijkheid heeft gevolgen, allereerst bij de drijvende huizen. De ramen achter de eettafel van De Geus en Torn zijn verstevigd met duct tape. „Je pleegt zo min mogelijk onderhoud. Want wat als de volgende dag blijkt dat je weg moet? Dan heb je voor niets geïnvesteerd”, zegt Torn.

Door de onzekere toekomst raakten bewoners hun boot bij verhuiswensen of sterfgevallen ook lastig kwijt. Er is weinig animo voor een boot waarvan onduidelijk is of er over een paar jaar nog op mag worden gewoond. Daarom startte de gemeente een tijdelijke uitkoopregeling, op aandringen van bewoners. Op die manier konden mensen toch weg, met de gemeente als koper. Veel eigenaren kozen daarvoor: de vloot slonk van 32 naar 8.

De Frel verkocht haar boot in 2016 aan de gemeente. „We geloofden niet meer in een oplossing. Het gesteggel duurde zo lang.”

De gemeente stelde in overleg ook een alternatieve ligplek voor. Locatie De Hoop, op Schiedams grondgebied. Tekeningen werden gepresenteerd. Bewoners bespraken het op inspreekavonden tot in detail met de gemeente. Over keerlussen, hoe fietsen er konden komen.

Intussen zonken twee boten die de gemeente aankocht, door gebrek aan onderhoud. Elf boten werden gesloopt. Er kwamen door de jaren heen antikrakers op in totaal zestien boten (nog vier de laatste maanden), die de overgebleven particuliere woonbooteigenaren gezelschap hielden. Andere verkocht de gemeente door aan derden, die er op andere plekken op gingen wonen.

Toenmalig wethouder Ronald Schneider schreef in 2015 in een brief aan de gemeenteraad dat de boten zouden worden verplaatst, ook al zou het aantal particuliere boten tot een minimum dalen. De door de gemeente opgekochte boten zouden meeverhuizen. Eind 2021 breekt Kurvers daarmee en schrijft af te zien van De Hoop. Het werd, doordat zoveel eigenaren verkochten aan de gemeente, te duur. En ook daar zouden ze te maken krijgen met industrie, schrijft de wethouder. Bovendien mogen ze blijven liggen. Dat wilden de eigenaren, zegt hij.

Ja, ze wilden in eerste instantie blijven, zegt De Geus. „Maar niet in deze vorm. Zo is ons dat niet gepresenteerd.” Dan had ze liever willen verplaatsen naar een andere plek, zoals De Hoop. De woonbooteigenaren willen een duurzame woonvorm en gemeenschap. „We blijven met acht boten over. De gemeenschap verdwijnt langzaam, het verloedert. Dat is geen toekomst.”

De gemeente betreurt het „lange” en „moeilijke” traject, zegt een woordvoerder van Stadsontwikkeling. „Dit heeft voor veel onzekerheid en onduidelijkheid gezorgd.” Ze vindt het „zeer spijtig” en „begrijpelijk” dat het vertrouwen van sommige bewoners verloren is gegaan in de politiek. „Om deze reden heeft de gemeente de afgelopen periode veel aandacht besteed aan het contact met bewoners en aangestuurd op een besluit om duidelijkheid te scheppen.” Ze letten op de veiligheid en hebben toegezegd extra inzet te plegen, onder andere met camera’s.

Harry (78) en Nellie Post (74):

‘Ze pesten ons weg. Waarom?’

Met haar rechterhand legt Nellie Post de vingers van haar linkerhand, die rust op haar linkerbeen, recht. Links doet het niet meer. Als ze zich moet verplaatsen, moet dat in de rolstoel, met hulp van haar man en mantelverzorger Harry. Een hersenbloeding, zei de dokter. Of ze stress had, vroeg de dokter.

Stress had ze al jaren. Ze kan het niet rechtstreeks koppelen aan wat in de haven gebeurt. „Maar je wordt er wel strontnerveus van. Je weet niet waar je aan toe bent”, zegt Nellie. „Het vreet aan je”, zegt Harry. Daarmee bedoelen ze de jarenlange onzekerheid over de toekomst van hun drijvende huis, waar ze al veertig jaar wonen.

Harry was altijd timmerman. Nellie boekhouder bij een bedrijf in de Spaanse Polder. Hun kinderen groeiden hier op. De ruimte, de vrijheid, ’s winters schaatsen, ’s zomers zwemmen, de gezelligheid met de buren: daar genoten ze van. „De jongste wil hier wonen na ons, maar het mag niet.” En het verloedert – ze hebben het gevoel dat de buurt expres slecht is onderhouden. Dat antikrakers nu weg moeten, maakt het niet leuker. „Ze pesten ons weg. Waarom? We willen best naar een nieuwe locatie.”

Nu sterft hun buurtje uit. Ze zijn ontevreden met de huidige „oplossing” van wethouder Bas Kurvers. „De gemeente? Die ken je niet vertrouwen”, zegt Nellie.

Iris Veentjer (31) en Ernst Sluijter (49):

‘Het is zelfstandig, maar toch ook met zijn allen’

Iris Veentjer, interieurarchitect, stond bij het grote raam van haar woonark, toen ze een man zag zoeken. Hij zag er wat onrustig uit. Het was de eerste keer dat ze haar huidige vriend Ernst Sluijter zag.

„Er was bij hem ingebroken. En de daders ontsnapten via hier.” Sindsdien waren ze verliefd. Nu, twee jaar later, hebben ze een relatie en een hond. Samen met de andere woonbootbewoners verzorgen ze twee kippetjes die een eigen Instagram-account hebben: de Tokkies.

Iris woont bijna drie jaar op de woonboot. „Het is zelfstandig, maar toch ook met zijn allen. Supergezellig. De Oud en Nieuw-feestjes met de buurt zijn heel leuk en we organiseren regelmatig barbecues.” Niet zomaar alle antikrakers konden hier terecht, ze moesten aangedragen worden door bewoners die er al woonden. „Zo werd het hecht.”

Op de dag dat Iris en Ernst de brief kregen van antikraak-verhuurder Villex dat ze moesten vertrekken, werd de verkoop van het huis dat Ernst nog had, definitief. „Dat was balen. We hadden begrepen dat wij nog even konden blijven en dat de uitsterfconstructie ook voor de antikrakers gold, maar dat was niet zo. Rotterdam is toch de stad van de rauwe randjes, waarom moeten die er dan af?” Door storm Eunice moesten ze ook nog eens vervroegd weg: de beveiligingsankers braken af, en de dakbedekking waaide weg.

Iris zegt: „Ik ben hier een ander mens geworden. Het heeft me rustiger gemaakt, minder stress. Ik heb geleerd dat ik dicht bij natuur wil zijn. We gaan het water missen.”

Wout Rockx (47), Ilse Evers (40) en Ko (2):

‘Ze lijken dit gebied te zien als een rotte kies’

Naast de met vingerverf versierde doos waar ‘Ko’ op staat, kwam Ko tweeënhalf jaar geleden ter wereld. Middenin de woonkamer. Ilse woont hier vijf jaar, een kind mag niet antikraak wonen, dus zodra hij geboren was, kwam de antikraak verhuurder langs.

Gelukkig had Wout nog een huis waarop ze Ko konden inschrijven, ook de plek waar Ilse nu naar verhuist. Maar ze balen. „Dit is een wereldplek. Echt een gemeenschap, te gek.” Toen Ilse de eerste dag binnenstapte, stond binnen vijf minuten de buurman voor de deur, gewoon om een praatje te maken. „Het was meteen gezellig, toen ik vertelde dat ik de nieuwe buurvrouw was.”

Ilse: „Het is zonde dat dit verdwijnt. Het beleid wordt gevolgd, maar er wordt niet gekeken hoe het hier is: het leven, de dagelijkse dingen.” Wout: „Ze lijken dit gebied te zien als een rotte kies waar ze geen goede sier mee kunnen maken. En dus moet het weg.”

Ze houden van de natuur hier. „Er vliegen ijsvogels. Je ziet futen tortelen. Zwanen, puttertjes.” Ilse: „Ik hou van zwemmen. Dagelijks maak ik een duik.”

Wout en Ilse waren graag meegegaan naar locatie ‘De Hoop’ in Schiedam. Het plan was eerst dat de opgekochte boten van de gemeente ook meegingen, zeggen Wout en Ilse. „We hadden het met liefde overgekocht. Dat hebben wij ook gezegd.” Maar dat gaat niet door – dat idee kregen ze al.