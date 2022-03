Het Russische leger is andere koek dan de Taliban

Begin december 2007. Normaal landen we na een missie op het militaire vliegveld van Eindhoven maar vandaag niet. Door omstandigheden moest ons vliegtuig uitwijken en dus staan we op Schiphol. De bagageband loopt vol met onze plunjebalen die nog ruiken naar de woestijn van Uruzgan waar ik de afgelopen vierenhalve maand als plaatsvervangend compagniescommandant van een gevechtseenheid actief ben geweest.

Niels Roelen is schrijver en was officier bij de Koninklijke Landmacht.

Op een paar passen van ons vandaan krijst een kind omdat het zijn zin niet krijgt. Wij kijken elkaar aan, een Afghaanse vader zou het probleem al wel opgelost hebben. Het echtpaar praat net niet hard genoeg om alles te verstaan, maar het is duidelijk dat onze aanwezigheid ze irriteert. De spandoeken met ‘welkom thuis’ vinden ze, net als de mededeling dat onze bagage prioriteit gekregen heeft, overdreven. Een glazen deur door en we zijn in Nederland en hoewel ik er zelf anders over denk, ben ik voorlopig nog niet thuis.

In de maanden die volgen, ben ik stiller dan normaal. Er ontbreekt iets, er is een leegte die ik pas kan benoemen als in februari op het nieuws verteld wordt dat twee Nederlandse militairen zijn omgekomen tijdens een operatie in Deh Rawod. Ik schuif naar het puntje van mijn stoel en voel mijn hart bonken. Ik moet iets doen, schiet het door mijn hoofd, terug.

Luxeproblemen

Ik mis de spanning, en wil weg uit Nederland waar te veel regels zijn, maar waar het amper gevolgen heeft als je je daar niet aan houdt. Ik wil weg van huis, omdat de mensen die hier klagen over luxeproblemen me dwars zitten. Ik wil terug naar Afghanistan, omdat het leven hier, zonder de constante dreiging van de dood, leeg en zinloos lijkt.

Lees ook: ‘Een kalasjnikov is even wennen’, zegt de Amsterdamse fysiotherapeut

De lokroep van de oorlog en de verslaving aan adrenaline ebden bij mij langzaam volledig weg. Tot Rusland in februari Oekraïne binnentrekt en de onrust me overvalt. De reacties van de EU en de NAVO vallen me tegen. Een pakket van maatregelen dat voelt als een kaartje aan Zelensky waarop ze hem laten weten dat we achter hem staan en vooral heel veel succes wensen. Maar ik denk: het onrecht van Poetin en zijn aanval op de democratie moet gestopt worden.

Dat ik niet de enige veteraan ben die dat denkt, merk ik al vrij snel als diverse media me bellen. Er gaan geruchten dat er veteranen zijn die naar Oekraïne willen vertrekken om daar te vechten. Ze willen weten of ik als veteraan misschien weet wie het zijn. Op internet lees ik een oproep van de oud-inspecteur-generaal der krijgsmacht aan de veteranen die uitlegt dat gaan niet illegaal is, maar dat hij wel hoopt dat degenen die gaan wel goed nadenken over hun keuze. Net zomin als ik heeft hij namen en ook hij moet gissen naar de reden. Wel vertelt de generaal me dat hij gehoord heeft dat er zelfs nog veteranen van Srebrenica (1995) tussen zitten.

Stuiptrekking

Mijn eigen verlangen om te gaan was niet veel meer dan een stuiptrekking. 11 september word ik 49 jaar en Afghanistan ligt nu ruim vijftien jaar achter me. Nog steeds ben ik fysiek fit, maar niet als toen. Niet op de manier die het leger van je vraagt.

Mijn rug en knieën kreunen bij de gedachte aan de hindernisbaan. Mijn ‘baljurk’, de veertig tot vijftig kilo aan militaire uitrusting die je op een patrouille draagt, zou me nu slopen. Wanneer raakte ik eigenlijk voor het laatst een wapen aan?

Ik probeer me voor te stellen wat het is om in Oekraïne te gaan vechten. Het team waarin je terechtkomt is geen eenheid waarmee je getraind hebt. Het is een zwerversleger van oud-militairen uit heel Europa in een land waarvan je de taal niet meester bent. Dat veteranen ervoor kiezen om te gaan vanwege de kameraadschap, die ze na het verlaten van de dienst missen en die zo kenmerkend is voor het leger, lijkt me daarom niet valide.

Bovenal weet ik inmiddels allang dat Isaak Babel ongelijk heeft. De oorlog is geen „stormachtige prelude tot het geluk” en zeker die met Rusland niet. Je kunt je er niet afwenden van de beelden van verschrikking. Je kunt er niet schuilen voor de geur van de dood, van verbrand mensenvlees dat zich na raket- en artilleriebeschietingen door de kruitdampen heen aan je opdringt. Er is geen kamp waarin je je veilig kunt terugtrekken, waar je even met thuis kunt bellen en rustig kunt gaan slapen.

Het Russische leger is andere koek dan de groepjes Taliban waartegen ik in Uruzgan vocht. Ze zijn niet bewapend met bermbommen, oude kalasjnikov-geweren, raketwerpers en lichte mortieren. De straaljagers, gevechtshelikopters, tanks en zware artillerie waarover Rusland beschikt, de opleiding en training die het Russische leger heeft gehad, zouden voor veteranen meer dan een goede reden moeten zijn om niet te gaan.

Belegerde steden

Daarnaast weet je inmiddels dat je als soldaat in het Oekraïense vreemdelingenlegioen vast komt te zitten in de door de Russen belegerde steden. Word je door hun artillerie en luchtmacht langzaam maar zeker murw gebeukt. De dreiging is niet die van een guerrilla, met af en toe een gevecht, maar een constante oorlog die meer weg heeft van de loopgraven in Noord-Frankrijk.

Naast het besef dat mijn gevechtsdrills en fysieke kracht niet meer zijn wat ze in een oorlogsgebied moeten zijn, heb ik de moed niet meer om daar te gaan vechten.

Als ik rondvraag in Facebook-groepen naar veteranen die gaan, krijg ik weinig tot geen reacties. Tussen de regels van de mensen die wel antwoorden door, lees ik het wantrouwen naar mijn nieuwsgierigheid. Het zit misschien in de aard van deze mensen om er niet meer over te vertellen dan noodzakelijk is, maar het voelt als wantrouwen. Angst dat ik een oordeel over ze heb, of ze over zal halen om niet te gaan. Dat laatste is terecht. In Afghanistan had je pech als je iets overkwam. In Oekraïne heb je vooral geluk als je niets gebeurt.