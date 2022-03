Het afglijden van de Russische democratie door de ogen van journalisten die er alles voor zouden geven

De familie Rouw gooit handenvol eurobiljetten naar de camera. Het vijfkoppige gezin zit op twee Lamborghini’s, felgekleurd, en zelfs de baby heeft vijftigjes in haar knuistjes. Hier wordt geen rapmuziekvideo gemaakt. Dit is het nieuwe seizoen van Waar doen ze het van? – en je kunt je er binnen een minuut al over opwinden.

De familie met de „lambo’s” is een van de vier gezinnen die een inkijkje geven in hun portemonnee, in het tweede seizoen van dit EO-programma. Het is een ‘hoe leeft de andere kant’-format dat niet uniek is op televisie. Denk: Steenrijk, Straatarm; Hoeveel ben je waard?; Effe geen cent te makken met ‘De Frogers’, ‘Geer en Goor’ en ‘De Roelvinkjes; Chateau Bijstand… Toch blijkt ook deze (re-)incarnatie vermakelijk.

Het hoogtepunt is Nadia: moeder, drie kinderen, bijstand, tiny house. Zij doet het met 1600 euro per maand, en is met haar composttoilet en moestuin zó kosteffectief dat je haar zou toevertrouwen het bankwezen te hervormen.

Maar de voornaamste lol van het programma zit in de contrasten. Nadia bewaart haar vakantiegeld: „voor de buffer”, de familie Rouw boekt een resort van „twee k” per nacht. Reza en Sahar betalen een deel van hun schuld af (soundtrack: ‘I want to break free’), de familie Rouw mist haar vlucht: „Ik had bijna uit frustratie een privéjet genomen.” De voice-over: „Vasco lacht om anderhalf miljoen, maar hoe zitten de financiën in elkaar bij moeder Nadia?”

Een comateuze mix van verbazing, bewondering en frustratie. Verslavend. Aan het eind van de eerste aflevering wil je meer: zullen Resa en Sahar uit de schulden komen? Verliest Nadia haar bijstandsuitkering? En, in godsnaam: kiest de familie Rouw voor „marmermozaïek” of gebruiken ze gewoon „een grote keramische tegel” voor het binnenzwembad?

Het vermaak heeft wel een keerzijde. Waar doen ze het van? lijkt namelijk geen intentie te hebben dieper te gaan. Hoe Rouw zijn geld verdient wordt nooit duidelijker dan: „vastgoed, aandelen, crypto”. Nadia staat op het punt haar bijstand te verliezen. Waarom? En als Reza, met een beginnende traan in zijn oog, vertelt dat hij „bijna niet meer verder wilde” door zijn schulden, snijdt het programma direct naar een kerkbezoek van familie De Groot.

Waar doen ze het van? wordt nooit meer dan entertainment. Dat is jammer, want onderwerpen als armoede en ongelijkheid verdienen serieuze aandacht. Zeker bij de publieke omroep.

Ongekend kritische televisie

Enkele minuten na Waar doen ze het van? kon je op NPO2 zien wat het belang is van serieuze, onafhankelijke media. De documentaire F@ck this Job volgt Natasja Sindeeva – oprichter van tv-kanaal Dozjd (‘regen’), tot voor kort het enige onafhankelijke tv-kanaal van Rusland. Vanuit een studio, een oude chocoladefabriek („ruikt naar karamel en ratten”), en het appartement van Natasja maakt Dozjd ongekend kritische televisie. Sketches over Medvedev en Poetin, interviews met oppositieleiders, reportages van protesten die de staatsmedia doodzwijgen. Ondertussen voert de overheid alle trucs uit het onderdrukkingsrepertoire op – van cyberaanval tot arrestatie.

De film volgt het afglijden van de Russische democratie door de ogen van journalisten die er alles voor zouden geven. Politieke kantelpunten volgen elkaar in hoog tempo op – alsof ook de plot vlucht voor overheidsfunctionarissen. Een van de weinige rustmomenten komt met een shot van Natasja’s huis. Een grijze kubus, als een antarctisch onderzoekslab in een oneindige sneeuwvlakte. Een stem breekt in: „Natasja zei: we raken niks kwijt. We were so fucking stupid.”

Tegen het eind krijgt Natasja borstkanker. En terwijl het bestralingsapparaat om haar ontblote bovenlichaam heen zoemt, laat de documentaire ons weten dat Poetin de grondwet heeft veranderd. Hij blijft tot 2036 aan de macht, tot Natasja’s 65ste. In maart 2022 stopte Dozjd alle werkzaamheden.

Deze rubriek wordt tot 25 april door diverse auteurs geschreven.