‘Hersenschudding-spotters’ bij WK voetbal in Qatar

Bij het WK voetbal in Qatar zal een arts op de tribune zitten die medische incidenten, waaronder potentiële hersenschuddingen, analyseert en de mogelijkheid heeft om teamartsen te informeren over zijn bevindingen. Ook zullen artsen worden aangesteld die beelden van overtredingen, botsingen of blessuregevallen terugkijken. Als ze vinden dat teamartsen de ernst van een blessure onderschatten, zullen ze de beelden met hen delen.

De FIFA heeft al getest met de nieuwe maatregelen, die in het leven zijn geroepen om hersenletsel bij voetballers te voorkomen. Tijdens het WK voor clubteams, afgelopen februari, zaten speciaal voor dit doel aangestelde artsen op de tribune. Bij de Arab Cup, een voetbaltoernooi tussen Arabische landenteams, werden vorig jaar al zogenoemde ‘hersenschudding-spotters’ ingezet. Ook zij stonden in verbinding van de artsen van de landen die de wedstrijd speelden.

De maatregelen betekenen een grote omslag bij de FIFA in het denken over en handelen naar de ernst van hersenletsel bij voetballers. De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat voetballers kunnen lijden onder hersenbeschadiging die ze tijdens hun carrière oplopen. Onlangs werd in Nederland bij de overleden ex-voetballer Wout Holverda vastgesteld dat hij zeer waarschijnlijk een ernstige hersenziekte opliep door het koppen van ballen. Artsen ontdekten in zijn brein – dat zijn familie schonk aan de wetenschap – de ziekte CTE, die hem ernstig dement had gemaakt.

Het was een van de eerste keren dat deze ziekte bij een voetballer is vastgesteld. CTE is alleen na het overlijden op te sporen, en voetballers geven vrijwel nooit toestemming voor dit type postmortaal onderzoek. Bij overleden ex-sporters die contactsporten beoefenden zoals American football, rugby, ijshockey en boksen is de hersenziekte al veel vaker gevonden.

Lees ook: Wat gebeurde er in de hersenen van Wout Holverda? Een reconstructie op basis van gesprekken met zijn familie en artsen

Medefinancier

De FIFA heeft lange tijd een bedenkelijke rol gespeeld in het onderzoek naar hersenletsel bij sporters. Uit onderzoek van NRC bleek twee jaar geleden dat de wereldvoetbalbond medefinancier was van een groep wetenschappers die systematisch een groot deel negeerde van het wetenschappelijk onderzoek dat wees op het gevaar van sport voor de hersenen.

De wetenschappers vormden samen de Concussion in Sports Group (CISG). Deze groep bracht rapporten uit over hersenletsel in de sport. Die publicaties beïnvloedden de medische richtlijnen van vrijwel alle sportbonden ter wereld. Eén lid van de groep, een Amerikaanse neuroloog, zei tegen NRC: „Als je, zoals onze groep, zoveel publicaties elimineert die wijzen op het gevaar van sport voor de hersenen, dan geef je bewust een vertekend beeld van de werkelijkheid.” Een parlementaire commissie in het Verenigd Koninkrijk, die onderzoek deed naar hersenletsel in de sport, trok vorig jaar eveneens de onpartijdigheid van de groep in twijfel en uitte daarover grote zorgen.

Opvallend is dat Jiri Dvorak jarenlang een leider was van de CISG. Hij was eveneens meer dan twintig jaar de medische baas van de FIFA. Een andere leider van de groep – die door drie wetenschappers werd aangestuurd – was de Australische neuroloog Paul McCrory. Hij heeft onlangs zijn functie bij de CISG neergelegd, omdat hij plagiaat heeft gepleegd, een ernstige overtreding in de wetenschap.

„We hebben met grote zorgen kennisgenomen van het ontslag van professor McCrory”, zegt een FIFA-woordvoerder in een reactie. „Door de ernst van de situatie is FIFA op dit moment bezig om het volledige werk van de Concussion in Sports Group te analyseren, om daarna te besluiten hoe we het beste door kunnen gaan.”

Langetermijnschade

De reactie wijst erop dat de FIFA geen vanzelfsprekend vertrouwen meer heeft in de oordelen van de CISG. Dat is betekenisvol, omdat de oordelen en adviezen van de groep de laatste twintig jaar de basis hebben gevormd voor de omgang met hersenletsel in vrijwel alle sporten ter wereld. De groep heeft altijd gewezen op het gevaar van hersenschuddingen en knock-outs, maar heeft nooit duidelijk willen erkennen dat sporters langetermijnschade kunnen oplopen door klappen tegen het hoofd. Zo worden alle onderzoeken naar de hersenen van individuele sporters – zoals bij Wout Holverda – door de groep terzijde geschoven als irrelevant. Terwijl dit het enige type onderzoek waarmee het überhaupt mogelijk is om langetermijnschade bij sporters te bewijzen.

Sinds twee jaar heeft de FIFA een nieuwe medisch directeur, de Britse arts Andrew Massey. Anders dan zijn voorganger Dvorak heeft hij hersenletsel altijd zeer serieus genomen. Na zijn entree voerde de FIFA al snel een extra wisselmogelijkheid in voor spelers die mogelijk een hersenschudding hebben. Nu gaat de FIFA dus nog verder, met de hersenschudding-spotters langs de lijn bij grote landentoernooien. In het American football worden dit soort artsen al langer ingezet tijdens wedstrijden en dat heeft geleid tot een afname van het aantal ernstige hersenschuddingen.

In gesprek met FIFA-media zei Massey vorig jaar dat „in het verleden” de ernst van hersenletsel niet altijd goed is beoordeeld. „Dus het benadrukken van de ernst van hersenletsel – en hersenschuddingen – is van het grootste belang in mijn werk bij de FIFA, omdat we manieren moeten vinden om de incidentie ervan te verminderen en onze omgang ermee te verbeteren.”

Massey, voormalig arts van Liverpool FC, is ook lid van een speciale werkgroep, opgezet door de Engelse voetbalbond FA. Die groep doet onderzoek naar langetermijnschade in de hersenen van voormalige voetballers. Onder zijn leiding doet FIFA bovendien onderzoek naar de samenstelling van ballen en de impact van kopballen op de hersenen.