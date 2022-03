Gas blijft nog wel even nodig voor onze energiebehoefte

Nu de energiekosten exploderen en Russisch aardgas niet meer beschikbaar is, wordt het tijd voor het heropenen van het Groningenveld bij Slochteren. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor Oekraïne, waar de gascentrales zijn gebombardeerd en de gaslevering uit Rusland is stopgezet. Groningers hebben in peilingen hun bereidheid getoond om daarin mee te gaan en wetenschappers die jaren geleden hebben voorgerekend hoe je de ondergrond kunt stabiliseren, zoals professor Wim Turkenburg, hebben hun analyses weer uit de kast gehaald.

Hernieuwbare bronnen van energie zijn natuurlijk nodig, maar het pleidooi van Pieter Pauw en Alexander de Roo in NRC (15/3) voor een versnelde ontwikkeling van energiebesparing in combinatie met hernieuwbare bronnen berust grotendeels op kennistekort en groene romantiek. Je kunt transport, de luchtvaart en de zware industrie niet laten draaien op wind en zon, en de omzetting daarvan in waterstof duurt nog zeker tien jaar. Dat de productie van kunstmest veel aardgas behoeft en veel stikstof uitstoot, zoals zij schrijven, is waar, maar het mestoverschot betreft alleen Nederland; de kunstmestproductie is grotendeels voor de export. De vraag zal exploderen nu de wereldvoedselvoorziening in gevaar komt door het wegvallen van de Oekraïense graanproductie.

Energie en klimaat zijn onderwerpen als voetbal en het weer: iedereen heeft er verstand van. Maar dat blijkt dus niet het geval. Ondanks enkele decennia vol groene retoriek zijn de duurzamen niet veel verder gekomen.

De belemmeringen voor zon en wind nemen immers eerder toe dan af. Aardgas is een onvermijdelijke energiebron voor de industrie en voor 90 procent van de huisverwarming. Zon en wind leveren geen warmte maar stroom. Die kun je omzetten in waterstof, maar daarmee kun je geen huizen verwarmen. Ombouw naar een elektrische huisverwarming duurt nog lang en kost een vermogen.

Alternatieven

De Noordzee bevat nog circa 100 BCM (‘billion cubic metres’) aardgas, de schattingen voor Slochteren en de kleine velden variëren van 100 BCM tot 750 BCM, samen genoeg voor tien tot twintig jaar voorziening, zowel in Nederland als voor de export.

De EU wil na 2030 geen gas meer uit Rusland importeren, de alternatieven moeten dan het gat hebben gevuld. De Commissie overweegt om kolen- en kerncentrales langer open te houden, wat neerkomt op een extra 15 tot 25 jaar, omdat er geen equivalent bestaat voor de enorme energienood die er aankomt.

Aardgas kan je zien als ‘dichte’ energie, zon en wind als ‘dunne’ of ‘lichte’ energie en ze zijn niet uitwisselbaar. De industrie en het transport draaien op aardgas en olie, en pas na 2030 of later voor een deel op waterstof, nu gemaakt met aardgas en dan misschien opgewekt door windturbines. De onbekende variabele bestaat uit bijzondere grondstoffen die nodig zijn voor magneten, batterijen en netwerken, en de nieuwste berekeningen van de Club van Rome vertellen dat die er niet voldoende zullen zijn, integendeel.

De tekorten hopen zich op, niet alleen in fysieke zin, maar ook omdat deze ertsvoorraden in toenemende mate energietechnisch onwinbaar zijn. Ze zijn er soms wel, maar het kost meer dan het oplevert, tenzij je bijvoorbeeld voor koperwinning zo veel betaalt dat een kilowattuur 100 euro gaat kosten. Het laaghangende fruit is rond 2030 op.

Publiek warmtebelang

Greenpeace laat weten dat aardgas (en kolen- en kernenergie) geen optie mag zijn, want klimaat, want aardbevingen.

Die moral high ground is te hoog. Klimaatverandering is inderdaad een groot probleem, maar enkele jaren van noodoplossingen wegen op tegen de maatschappelijke schade van energietekorten en risico’s van kolen en kern. Mensen zullen groene ngo’s de rug toekeren als die het publieke warmtebelang uit het oog verliezen, de woede over tekorten en te hoge prijzen keert zich dan tegen de groene zedenmeesters.

Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarschuwt voor nieuwe aardbevingen als Slochteren weer moet produceren. Het negeert de mogelijkheden om die te voorkomen door ondergrondse drukverhoging middels injecties met gassen zoals CO 2 en stikstof.

Het kabinet trekt intussen 25 miljard euro uit voor stikstofbeleid en 25 miljard voor klimaat. Maar hoe die enorme bedragen effectief besteed kunnen worden, weet men nog niet. Alle insiders weten dat er te weinig op de plank ligt om in te investeren. Men komt niet verder dan waterstofproductie, elektrische auto’s en uitkoop van de intensieve veehouderij.

Voor het klimaat heeft dit alles geen effect. De generieke maatregel van een hoge algemene CO 2 -heffing voldoet aan politieke eisen, maar verlegt de last en de kosten naar de bronnen, dus producenten en gebruikers. Dat helpt een beetje. Stikstofmaatregelen moet je ook treffen met zulke generieke interventies, in de vorm van een norm voor gebruik op het boerenland en voor emissiebeperking.

Pas op de plaats

Er wordt gesproken over de noodzaak om het regeerakkoord te herschrijven. Uitstel van achterhaalde plannen voor aardgas, klimaat en stikstof hoort daar bij. Mensen die in doodsangst voor de buis zitten, mogen niet in de kou worden gezet, of vrezen voor een volgende lijdensweg in eigen huis. Pas op de plaats dus. Laat de teugels vieren voor aardgas en stikstof, en maak die miljarden vrij voor de urgente nood. Over een paar jaar kijken we verder.