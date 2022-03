‘Ga niet steeds zeggen hoe klote het is bij Volt’

In maart 2014 had Geert Wilders een zaal vol aanhangers laten roepen om ‘minder Marokkanen’, meteen daarna splitste Roland van Vliet zich af van de PVV-fractie. Hij bleef nog drie jaar in zijn eentje Kamerlid. En als Nilüfer Gündogan, die dat ook wil, hém om advies zou vragen: „Ga niet de hele tijd zeggen hoe klote het is bij Volt. Ga niet nóg eens bij Jinek zitten met je advocaten.”

Hij leerde van Wilders: wrijf niet in een vlek. „Als je zwijgt, is iedereen morgen alles vergeten. Dan kun je nog een zinvol bestaantje hebben in Den Haag.” Van Vliet had als fiscalist veel verstand van financiën, hij was voorzitter van de parlementaire commissie Woningcorporaties, Kamerleden van andere fracties gingen graag met hem om.

Maar vergeten mensen het wel écht? Van Vliet had zich willen aansluiten bij de VVD, dat lukte hem niet. Femke Merel van Kooten, ex-Partij voor de Dieren en ex-50Plus, deed vorige week met haar partij Splinter mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Woerden en in de campagne werden er stickers over haar posters heen geplakt: ‘Zetelrover’.

Johan Houwers, ex-VVD, zou het liefst zelf vergeten worden. Hij was raadslid, wethouder, Statenlid én Kamerlid geweest toen hij in 2015 een schikking trof met het OM wegens hypotheekfraude. Volgens de VVD was dat een schuldbekentenis. Toen hij daarna toch weer Kamerlid wilde worden, hij was aan de beurt, royeerde de partij hem als lid. Als de fractie-Houwers werd hij op het Binnenhof gezien als hét voorbeeld van Haags zakken vullen.

Door de telefoon zegt Johan Houwers, makelaar in Winterswijk, dat het hem ging om „eerherstel”. Hij vond dat hem door de VVD onrecht was aangedaan. Maar met de eer kwam het niet meer goed. „Als het nu allemaal weer naar boven komt, kan ik daar in mijn werk alleen maar last van hebben.”

Hij is vrijwilliger bij de regionale omroep RTV Slingeland en interviewt weleens lokale politici. Of hij zelf de politiek mist? „Soms kriebelt het.” Houwers denkt dat dat te maken heeft met „een zekere mate van ijdelheid” die élke politicus heeft. „En vast ook elke nieuwslezer, de trainer van Barcelona, de schrijver van columns.”

Is dat het? Op mijn rondje langs Haagse afsplitsers hoor ik dat het om idealen gaat, ‘de inhoud’. „Van het geroeptoeter in de politiek moet ik niks hebben”, zegt Liane den Haan, ex-50Plus. Ze is ‘fractie Den Haan’ in de Tweede Kamer, en na de zomer, vertelt ze, richt ze haar eigen partij op. In Woerden haalde Femke Merel van Kooten één zetel, volgend jaar doet ze mee aan de Provinciale Statenverkiezingen.

Oud-PVV’er Van Vliet, nu inspecteur bij de Belastingdienst, heeft ontdekt dat „het leven als gewoon burger” ook fijn is. En de politiek? „Daar droom ik nog weleens van, ja.” Heel even is hij stil. „Als ik nog eens een kansje zou krijgen om staatssecretaris van Financiën te worden, zou ik het overwegen.”