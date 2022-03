Franse onenightstand en Duitse liefdesrobot op NRC Filmdag

Op 24 april organiseert de filmredactie weer een NRC Filmdag in de Verkadefabriek te ‘s-Hertogenbosch. De filmredactie koos vier nieuwe, nog niet vertoonde films uit, filmrecensenten Peter de Bruijn, Dana Linssen, Joyce Roodnat en Coen van Zwol leiden ze in.

Les Olympiades

De Olympiades zijn de karakteristieke woontorens die begin jaren zeventig in het 13de arrondissement van Parijs werden opgetrokken, Parijs’ Chinatown. Ze vormen het decor voor een bijzondere samenwerking tussen drie van de meest toonaangevende Franse filmmakers van dit moment. Jacques Audiard (De rouille et d’os, Dheepan) tekende voor de regie en schreef het scenario samen met Léa Mysius (Ava) en Céline Sciamma (Portrait d’ la jeune fille en feu).

Ze vonden inspiratie in de graphic novels van The New Yorker-tekenaar Adrian Tomine, ook wel de Raymond Carver van de stripwereld genoemd. In een weefwerk van terloopse observaties, geschoten in elegant en sexy zwart-wit, maken we kennis met millennials Émilie, Camille, Nora en Amber. Hun wegen kruisen elkaar, ze slapen met elkaar, en dan weer niet. Er is een roommates-met-benefits-relatie tussen callcenter-medewerker Émilie en docent Camille, een persoonsverwisseling van student Nora en online sekswerker Amber.

The Guardian noemde de film een ‘date-movie voor connaisseurs’, maar het is meer een onenightstand die je je leven niet meer vergeet. De specifieke architectuur van Chinatown draagt bij aan die sfeer van toeval en ontheemding. Je onmoet elkaar even gemakkelijk als je elkaar kwijtraakt.

(DL)

Ich Bin Dein Mensch van Maria Schrader. Foto Christine Fenzl

Ich Bin Dein Mensch

De Berlijnse academica Alma heeft een levenswerk. Zij is ervan overtuigd dat Soemerisch spijkerschrift meer bevat dan dorre administratie, dat er poëzie in schuilt. Alma is gedreven, monomaan en bits. Ooit liep ze ergens emotionele schade op.

In de intelligente romantische sf-komedie Ich Bin Dein Mensch brengt liefdesrobot Tom dat allemaal aan het licht. Alma duldt deze nieuwe uitvinding als experiment drie weken lang in haar flat: in ruil krijgt zij budget voor haar onderzoek. Alma is single, stug en onsentimenteel, kom bij haar niet aan met holle frases of een warm bad met kaarsen en rozenblaadjes. Tom is een snelle student: hoe catastrofaler de miscommunicatie, hoe meer zijn algoritme ervan opsteekt. Schuilt er wellicht poëzie in zijn nullen en enen?

Regisseur Maria Schrader levert een pareltje af met Ich Bin Dein Mensch, dat op geestige wijze grote vragen aanstipt. Zijn we gelukkig als wij altijd onze zin krijgen of zoeken we een zekere mate van onvervuld verlangen? Is geluk ons hoogste doel, of – in Alma’s sarcastische woorden – slechts „endorfine, een verhoogde serotoninespiegel, dopamine: joepie!” Is er een principieel verschil tussen digitale programmering en analoog verlangen? Verwacht niet dat deze film ze beantwoordt, wel dat u zich ze na afloop zelf stelt. (CvZ)

The Innocents van Eskil Vogt.

The Innocents

Het is waarschijnlijk niet zo’n goed idee dat Ida’s moeder voorstelt de deur van haar slaapkamer open te laten op de eerste dag in hun nieuwe appartement. Op de muur brengt een briesje schaduwen tot leven. Wie verhuist er nou in de zomervakantie, denkt het negenjarige meisje. Hoe vindt ze nu ooit vrienden?

Als vaste scenarist van de Noorse filmmaker Joachim Trier is Eskil Vogt geïnteresseerd in herkenbare alledaagse geschiedenissen, zoals zijn voor een Oscar genomineerde scenario van The Worst Person in the World, maar ook in bovennatuurlijke coming-of-age-verhalen. Het duo maakte samen horrorfilm Thelma, Vogt debuteerde zelf als regisseur met Blind, waarin wij zienden voortdurend twijfelen aan de subjectieve wereld van een blind geworden jonge vrouw.

The Innocents heeft alles in zich om zo’n klassieker te worden als de baanbrekende Zweedse horrorfilm Let the Right One In: hij is tijdloos, metaforisch en aanstekelijk creepy. Ida en haar autistische zusje Anna raken bevriend met Ben en Aisha, twee andere kinderen in de tamelijk verlaten hoogbouwwijk aan de rand van het bos. En dan wordt het raadselachtig, met superkrachten die bij superhelden cool zijn, maar bij jonge kinderen even angstaanjagend als fascinerend. Zijn het manifestaties van hun emoties en gevoelens? Komen bij opgroeien sowieso onbeheersbare krachten los?

(DL)

Bergman Island van Mia Hansen-Love.

Bergman Island

Alvast een voorschotje nemen op de zomer? Dat doet Bergman Island, die als een zomerbries je gezicht streelt. De Deens-Franse cineast Mia Hansen-Love liet zich inspireren door haar gestrande huwelijk met de oudere Franse regisseur Olivier Assayas. Een echtpaar filmmakers huurt een huis op het Zweedse eiland Faro, waar het Zweedse filmgenie Ingmar Bergman verpoosde. Chris loopt vast in een scenario en vraagt haar ongrijpbare, zelfverzekerde echtgenoot Tony om raad. Hijzelf heeft haar advies nooit nodig. Dat steekt.

Terwijl de dagen verstrijken met schrijven en culturele uitstapjes – ‘Bergman Safari’ – speelt zich een film binnen de film af: Chris’ onvoltooide script? Over Amy die tijdens een bruiloft opeens beseft dat haar ex Joseph haar ware is. Ooit troffen ze elkaar te jong, nu lijkt het te laat. Of toch? Bergman Island is een melancholiek, soms even hartverscheurend mozaïek van liefde en verlangen. Want waar besef je beter hoe fragiel liefde is dan aan de wieg van Scènes uit een Huwelijk, die miljoenen mensen tot een scheiding bewoog? (CvZ)

NRC Filmdag. 24 april vanaf 10.00 in de Verkadefabriek, ‘s-Hertogenbosch. Tickets: NRC-abonnees 75 euro, niet-abonnees 85 euro (inclusief lunch- en dinerbuffet). Verkoop: 24 april vanaf 10.00 in de Verkadefabriek, ‘s-Hertogenbosch. Tickets: NRC-abonnees 75 euro, niet-abonnees 85 euro (inclusief lunch- en dinerbuffet). Verkoop: verkadefabriek.nl/nrc