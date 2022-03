Ethiopische regering zegt noodhulp toe te laten en kondigt wapenstilstand af in Tigray

De Ethiopische regering heeft donderdag een onmiddellijk, eenzijdig staakt-het-vuren afgekondigd in het conflict met de Tigray-rebellen. Ook heeft de regering toegestaan dat er noodhulp naar de afvallige Tigray-regio gaat, zo melden verschillende persbureaus. Vanwege de burgeroorlog in het gebied in het noorden van Ethiopië lijden de ruim vijf miljoen inwoners honger. De Ethiopische regering spreekt van een „humanitaire” wapenstilstand, zonder einddatum.

Lees ook: Drones zorgen voor kentering in Ethiopische burgeroorlog: rebellen op de terugtocht

In een verklaring spreekt de Ethiopische regering de hoop uit dat de wapenstilstand „de humanitaire situatie” ter plekke „aanzienlijk zal verbeteren”. Ook zou het staakt-het-vuren de weg moeten zijn naar „een oplossing in het conflict zonder bloedvergieten”. Het is niet bekend hoe de Tigray-opstandelingen hebben gereageerd op de situatie. Het Tigrese Volksbevrijdingsfront (TPLF) is al ruim een jaar verwikkeld in een oorlog met het Ethiopische leger.

Volgens schattingen van de VN heeft 90 procent van de inwoners in de regio direct voedsel nodig. De Ethiopische regering huldigt al langer het standpunt dat noodhulp is toegestaan in het gebied, maar verschillende keren mislukten pogingen daartoe. De Ethiopische minister van Buitenlandse Zaken heeft de VN en buitenlandse hulpverleners er eerder van beschuldigd wapens te leveren aan de autoriteiten in Tigray, waarna de toevoer van hulpgoederen stil kwam te liggen.

Oorlog

In Tigray woedt al maanden een oorlog, nadat de Ethiopische premier Abiy Ahmed een militaire invasie aankondigde in de noordelijke deelstaat. Abiy Ahmed – leider van de federale regering in het land – lag al langer overhoop met de Tigrese opstandelingen. De vijf miljoen Tigreeërs waren lang de machtigste etnische groep van het land met prominente posities in het leger, politiek en economie.

Toen de premier in 2018 de macht verwierf, uitte hij geregeld kritiek op de Tigreeërs die de controle hadden over de deelstaat. Ook heeft hij verschillende prominenten uit hun functie gezet. Uit protest daartegen sloten ze zich aan bij het Tigrese Volksbevrijdingsfront, dat strijdt tegen het Ethiopische leger.