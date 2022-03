En toen waren ‘de Russen’ ineens ook in Mali

Scrollend door het Twitter-account van het Malinese leger viel Michael Shurkin, een Amerikaanse veiligheidsanalist gespecialiseerd in West-Afrika, de laatste maanden iets op. Na de aankondiging van een nieuwe militaire operatie volgde al snel een spurt aan ronkende communiqués over behaalde successen tegen terroristen die sinds 2012 grote delen van het land beheersen.

Zoveel terroristen geneutraliseerd, zoveel AK-47s geconfisqueerd, zoveel terreurbases ontmanteld. En: zoveel intern ontheemden die eindelijk konden terugkeren naar huis.

„Alsof het leger ineens in staat is iets voor elkaar te krijgen, dat het de afgelopen negen jaar niet is gelukt”, zegt Shurkin telefonisch vanuit Washington. De ontoegankelijkheid van de betreffende regio’s in centraal Mali maakt dat de informatie lastig te controleren is. Toch heeft de analist er een hard hoofd in. Te meer nadat recent berichten verschenen dat in diezelfde regio’s tientallen burgers door soldaten zouden zijn gedood.

„Dit is niet ineens een ander leger”, stelt de analist. „Wat is veranderd, is hun communicatiestrategie. Toevallig nét op het moment dat de Russen kwamen.”

De Russen. Ze zijn de nieuwste spelers in het door geweld verscheurde land, aangekomen op het moment dat Mali steeds verder geïsoleerd raakt van zijn belangrijkste partners, oud-kolonisator Frankrijk voorop. Na twee opeenvolgende staatsgrepen en felle beschuldigingen over en weer besloot president Emmanuel Macron onlangs een einde te maken aan de Franse antiterreurmissies in Mali. De druppel: de komst van de Russen.

Wíe deze Russen in camouflage precies zijn die sinds december in hoofdstad Bamako en in centraal Mali worden gespot, blijft vaag. Instructeurs, zegt de Malinese regering, in het land om hun soldaten te helpen met de helikopters en wapens die ze van Rusland kochten. Maar Macron en Westerse veiligheidsdiensten gebruiken een ander woord: huurlingen.

Ze hebben hen namelijk eerder gezien. Eerst in 2014 in Oost-Oekraïne. Toen Syrië. Libië. Soedan. De Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). ‘Instructeurs’ die eigenlijk in dienst bleken van de Wagner Group, een in nevelen gehuld particulier militair bedrijf waarvan de eigenaar nauwe banden heeft met het Kremlin. Een bedrijf ook dat officieel niet bestaat, maar volgens deskundigen onofficieel als militair middel dient waarmee Rusland zijn invloed uitbreidt.

Goud en diamanten

Dankzij het graafwerk van kranten als het Russische Novaja Gazeta en Franse Le Monde is hun modus operandi inmiddels helder. Zo staan tegenover Wagners steun aan instabiele en autoritaire regimes lucratieve concessies voor grondstoffen. Goud in Soedan, diamanten in CAR. Inkomsten die nog waardevoller zijn geworden sinds Rusland onlangs Oekraïne binnenviel, waarna een barrage aan economische sancties volgde.

Het is volgens analisten geen toeval dat Wagners huurlingenleger vooral opduikt in Afrika, waarmee de betrekkingen sinds de Sovjet-jaren nauw zijn en waar frustraties over Franse interventiemissies groeien

De belangen zijn ook strategisch. Het is volgens analisten geen toeval dat Wagners huurlingenleger de laatste jaren vooral opduikt in Afrika, waarmee de betrekkingen sinds de Sovjet-jaren nauw zijn en waar frustraties over Franse interventiemissies groeien.

„De Russen zijn niet geïnteresseerd in het stabiliseren van de Sahel”, stelt analist Shurkin. „Ze zijn er om geld te verdienen, diplomatieke steun te vergaren en hun vingers in de ogen van Frankrijk te steken.”

Diplomatieke vrienden Dat Rusland ook diplomatiek aan invloed wint op het Afrikaanse continent, bleek onlangs bij een stemming van de Verenigde Naties. Terwijl 141 landen stemden vóór een resolutie om de Russische invasie van Oekraïne te veroordelen, onthielden 35 leden zich van een stem. Daaronder bevonden zich opvallend veel Afrikaanse landen. Soedan, Mozambique, Mali, maar bijvoorbeeld ook Zuid-Afrika en Senegal. Eritrea stemde tegen.

Al sinds de zomer gingen de geruchten dat Mali Wagners volgende pleisterplaats zou worden. Het land verkeert in crisis sinds in 2012 grote delen van het noorden werden ingenomen door separatistische Toeareg-rebellen die een verbond hadden gesloten met jihadisten gelieerd aan Al-Qaida. De hulp van Frankrijk werd ingeroepen, het noorden werd weer bevrijd. Maar de dreiging van de jihadisten ging niet meer weg.

Integendeel. Het geweld spreidde zich steeds verder, ondanks de nog altijd aanwezige Franse troepenmacht, later bijgestaan door vredes- en trainingsmissies van de Verenigde Naties en de Europese Unie. 320.000 Malinezen raakten ontheemd, duizenden anderen kwamen om. In Bamako broeiden de woede en het onbegrip. Bij demonstraties tegen de regering werden Franse vlaggen in brand gestoken.

Op een demonstratie in Bamako in februari werd Wagner bedankt. Foto Florent Vergnes/AFP

Een andere vlag dook steeds vaker op: de Russische. Evenals dubieuze opiniepeilingen. Zoals één gepubliceerd in september vorig jaar, kort nadat Macron had aangekondigd de Franse troepen in Mali fors te gaan reduceren. Dit tot woede van de militaire junta die inmiddels de macht had gegrepen. De door hen aangewezen premier, de populist Choguel Maïga, liet in de media fijntjes vallen dat de Fransen prima konden worden vervangen.

„Als partners eenzijdig besluiten weg te gaan, moeten wij dan geen plan B hebben?”

Desinformatie

Wie dat Plan B moest zijn, werd door de opiniepeiling benadrukt: „meer dan 87 procent” van de ondervraagde Malinezen (hoeveel blijft onvermeld) zou vóór het inschakelen van Russische militaire bedrijven zijn. De peiling kwam van de Stichting voor de Bescherming Nationale Waarden, die op een Amerikaanse sanctielijst staat voor het verspreiden van desinformatie. Hun financier: Jevgeni Prigozjin, tevens eigenaar van de Wagner Group.

Prigozjin zelf wordt door de FBI gezocht als brein achter de Russische inmenging in hun verkiezingen in 2016.

Rond dezelfde periode als de peiling landden volgens een gedetailleerde reconstructie van het Franse weekblad Jeune Afrique de eerste aan Wagner gelieerde geologen in Bamako om potentiële mijnen te inspecteren. Mali mag straatarm zijn, de grond is er rijk. Lithium, bauxiet, maar vooral goud. Onduidelijk is of er al contracten zijn gesloten.

De eerste Russen in camouflage volgden eind december. Ze namen hun intrek in barakken net buiten de luchthaven van Bamako, volgens satellietbeelden geanalyseerd door het Center for Strategic & International Studies, een denktank uit Washington. Evenals in de militaire basis in het noordelijke Timboektoe. Daags tevoren was deze nog door de Fransen overgedragen aan het Malinese leger, het symbolische moment vastgelegd door tal van camera’s.

Maar vooral begeven de Russen, hun aantal nu geschat op rond de duizend, zich in de regio’s Ségou en Mopti waar het geweld nu het hevigst is. Daar zouden ze het leger bijstaan in het opsporen van vermeende terroristen.

Alleen: wie zijn het nu? Premier Maïga houdt vol niets van huurlingen te weten. „Wagner. Wagner. Het zijn de Fransen die dat zeggen”, reageerde hij onlangs geërgerd op een vraag van France24, een Franse publieke zender. „Wij kennen geen Wagner. We werken met de Russische staat.” Tijdens een persconferentie in Moskou vorige maand zei de Russische president Vladimir Poetin niets over zo’n afspraak. Wat hij wel zei: „Er zijn commerciële belangen van bedrijven die tot een akkoord zijn gekomen met de Malinese regering, maar daar heeft de Russische Federatie niets mee te maken.”

Wagner. Wagner. Het zijn de Fransen die dat zeggen. Wij kennen geen Wagner. We werken met de Russische staat Choguel Kokalla Maïga Premier van Mali

Het doet denken aan het rookgordijn rond Wagners aanwezigheid in de door een oorlog geteisterde Centraal Afrikaanse Republiek. Iedereen weet dat ze er zijn - een aan Prigozjin gelieerd mediabedrijf maakte er zelfs een Hollywood-achtige propagandafilm over - maar door de regering in Bangui wordt het stellig ontkend. Ondertussen beveiligen Russen de president, was een Rus diens veiligheidsadviseur en vechten Russen mee met het leger.

Martelfilmpjes

Ze hebben een hardvochtige reputatie. Rapporteurs van de Verenigde Naties beschuldigen Wagnerhuurlingen in CAR van martelingen, verdwijningen, verkrachtingen en executies. Ook uit Syrië kwamen martelfilmpjes. Afgelopen december, terwijl Rusland al dreigde Oekraïne binnen te vallen, legde de Europese Unie sancties op aan acht individuen gelinkt aan de Wagner Group wegens „grove mensenrechtenschendingen”.

„De activiteiten van deze groep weerspiegelen Ruslands hybride oorlogsvoering” zei Josep Borrell, de Europese buitenlandcoördinator in december. „Ze vormen een bedreiging en creëren instabiliteit in meerdere landen wereldwijd.”

Westerse politici en diplomaten vrezen voor wat Mali te wachten staat. Het land werd de katalysator van het jihadistisch geweld dat nu de Sahel-regio overspoelt. Met het vertrek van de Fransen, en in hun kielzog meer Europese landen, komen ook de VN-vredesmissie en een trainingsmissie van de EU onder druk te staan. Zo zou Borrell garanties willen dat Malinese soldaten die door de EU worden getraind, niet met de Russen gaan vechten.

Macron zelf waarschuwde voor de ,,roofzuchtige bedoelingen” van Wagner. „Ze zijn alleen in Mali voor hun eigen zakelijke belangen en omdat de junta hen ziet als de beste partner om aan de macht te blijven, niet om tegen terrorisme te strijden.”

Mali’s junta reageerde slechts door Frankrijk te vragen zijn soldaten „zonder vertraging” terug te trekken. Vorige week werden ook Radio France International (RFI) en France24, twee Franse publieke zenders die in West-Afrika een groot publiek hebben, verboden. De reden: RFI had getuigenissen gepubliceerd van martelingen en executies die zouden zijn begaan door Malinese soldaten sinds december - in het bijzijn van „witte mannen”.

De aantijgingen, tevens vastgelegd in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, worden door het leger ontkend. In een laatste interview met RFI noemde de vicevoorzitter van de Defensiecommissie de berichten „een complot om de successen van het Malinese leger te verbloemen”. Een dag later viel de zender in Mali stil.